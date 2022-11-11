道指大漲3.7%創8月19日以來新高，「牛來了」還是高位出貨？

週四，美國10月總體CPI同比增幅超預期回落至7.7%，預期為8%，前值為8.2%；核心CPI同比增幅超預期回落至6.3%，預期為6.5%，前值為6.6%。

在數據公佈之後，交易員預期美聯儲在12月加息50個基點的可能性升至80%，而在數據發布前，可能性僅為52%。

由於通脹數據的回落，美股應聲大漲，道瓊斯指數日內漲3.65%，當前價格來到33700上方。距10月13日低點已經累計反彈約18%，距今年1月高點下跌僅8.7%。

從通脹數據的表現來看，美國經濟已經處在了價格壓力放緩的初期，但距離達到美聯儲的目標還有相當長的路要走，僅一個月的數據並不能讓美聯儲掉以輕心，因此現在討論暫停加息還為時過早。

我們之前有討論過美股在見底時的條件，即美國通脹在處於2%以下，經濟陷入通縮的時候。屆時美聯儲會開始釋放降息的信號，股市則開啟新一輪牛市週期。詳情參考下面兩張圖

道瓊斯工業指數 —— 月線圖

來源：Tradingview, CMC Markets

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美國CPI

來源：BLS

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因此，筆者認為在經歷了一個多月的反彈後，此處高位出貨的概率相對更大，對於美股投資者而言追高的風險相對較大。

來源：Tradingview, CMC Markets

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當前VIX恐慌指數連續多週下跌，從整體結構上看，該指數處於震盪向上運行之勢頭，而當前價位處於今年以來的低位。表明現在市場情緒處於非常樂觀的情況，而這種樂觀僅是因為美聯儲放緩加息這一則預期帶來的。因此，在該指數沒有升破該平台區域的時候，市場的底部並沒有出現。



