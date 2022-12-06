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牛市的起點還是反彈的終點？道指34000上方該如何看待後市

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

06 Dec 2022, 12:55

道指自10月低點28660.94後開啟了長達兩個月的反彈趨勢，在12月1日觸及自今年4月22日以來高點34595.51，累計反彈約20.7%，邁入技術性牛市。

技術性牛熊的判斷標準是以漲跌幅20%作為衡量標準，即從高點下跌20%為技術性熊市，從低點漲20%為技術性牛市。

但如果按照這個滯後信號來進行當前價格的買入操作，會發現很容易套在高點或割在低點。舉個簡單的例子，道瓊斯指數自今年1月5日高點36952.63一路下跌，在跌至28584.25後跌幅達22.6%，理論上邁入了技術性熊市。但如果在這個點位做出賣出的行為，就剛好割肉在地板。

再來看中國股市，上證指數自去年12月高點3708.94後一路跌至4月低點2863.65，跌幅達22.8%，但隨後連續反彈7月高點3424.84，反彈幅度19.6%，隨後再次進入到下跌趨勢。

 

上證指數
來源：Tradingview, CMC Markets（12月6日）

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因此，技術性牛熊這個概念，投資者可不必過於當真。

本輪反彈的核心邏輯在美聯儲放緩加息的預期，早在10月，市場已經開始預期美聯儲在11月加息75個基點後，可能在12月放緩加息至50個基點，隨後在明年放緩加息至25個基點。因此市場提前走出了酣暢淋漓的反彈趨勢。

隨著10月通脹數據的超預期回落，更加堅定了美聯儲放緩加息的觀點，促使價格在11月10日繼續強勢上漲。鮑威爾在上週三的布魯金斯學院的公開講話中也表明美聯儲可能在12月會放緩加息步伐，經濟的軟著陸是有可能實現的，而利率峰值水平存在相當大的不確定性。
市場對鮑威爾的前兩句進行了積極反饋，對利率峰值可能高於預期對經濟的影響暫時沒有反應。

鮑威爾並不會在公開發言中表明美國經濟將陷入衰退，作為全球最有影響力的金融機構的首腦，他的發言會直接影響到市場走勢，因此在沒有看到明顯的數據印證衰退的情況下，鮑威爾並不會做出前瞻性的指引，其言論都是有滯後性的，例如在2021年強調通脹是「暫時的」。

經濟軟著陸的基本指標為在經濟降溫的情形下，經濟仍維持在一個適度的增長速率。而多家投行機構均下調美國在2023年GDP增速，GDP增長或呈現負值。經濟的「硬著陸」是由經濟的過度擴張導致的，並採用過度緊縮來抑制經濟。在拜登上台後進行了連續的過度放水，以及俄烏戰爭導致通脹迅速飆升，供需平衡被嚴重破壞，於是進行了連續4次加息75個基點的激進操作。因此，美國經濟在明年「軟著陸 」的概率是很低的。現在需要思考的是，美聯儲將如何控制衰退的程度和周期。

在美國最新的11月非農報告和最新的ISM非製造業指數超預期增長後，反映當前美國經濟仍然維持強勁，這引發了市場對美聯儲將繼續採取過度緊縮的擔憂。首先，美聯儲在加息步伐中或維持11月貨幣政策會議紀要中的言論，即小幅度的多次加息。但美聯儲或現階段仍維持鷹派的觀點，直到看到有力的通脹回落的證據，如果當前美聯儲轉鴿，將重新使商品價格反彈上行，使通脹再次陷入上行壓力中。

美國2年期與10年期國債收益率倒掛程度在周一再次加深至80個基點之上，續創1981年以來新高，反映出當前市場對經濟衰退的擔憂情緒。

 

VIX恐慌指數處於20附近，位於近兩年來低位水平，反映出當前市場非常樂觀的情緒。然而我們現在需要抱有一個疑問，即現在是否可以樂觀了？我們不能僅通過美聯儲放緩加息來認為經濟會迅速轉好，不能忽視在高利率環境下對經濟的直接負面影響，畢竟貨幣政策的傳導具有滯後性。

 

VIX恐慌指數
來源：Tradingview, CMC Markets（12月6日）

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道瓊斯工業指數目前在34000附近高位盤整，值得注意的是，日線級別MACD指標已經有背離死叉跡象，我們回溯在出現該信號時股市的走勢，分別在2021年11月、2022年1月、2022年4月、2022年8月，股市均出現不同程度的下跌。從目前來看，價格或已處於反彈趨勢的尾聲。

道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖
來源：CMC Markets（12月6日）

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