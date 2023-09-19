美元指數的強勢還能持續多久？

在上週四歐洲央行升息25個基點後，由於其偏鴿的政策聲明，結合當下歐元區疲軟的經濟水平，導緻美元指數再次來到105之上，在經歷了後續兩個交易日的小幅 調整後，美元指數目前仍處於105之上的水平。



美元指數的短期走勢通常取決於貨幣政策預期，而其長期走勢取決於美國與非美國家實體經濟的對比情況。 通常情況下，當美國經濟顯著強於其他地區則促使資本流入美國，體現在匯率的強勁。



在政策預期方面，美元指數在6月曾出現快速的下跌並跌破100關口，即主要原因在於美國迅速下降的通膨水平，促使聯準會在6月出現了暫停升息，而歐洲由於通膨仍居高位 ，歐洲央行透過強硬的升息姿態促使貨幣主動升值，貨幣政策預期的分化促使美元指數走軟。 然而在進入7月後，由於歐元區國家的數據迅速惡化，導致歐洲央行內部出現明顯分歧，在升息步調上不統一。 而相較之下，美國數據雖然也出現走軟，例如連續下調勞動市場數據，下調第二季GDP增速，但整體基本面好於歐洲，並且聯準會也暗示市場之後仍存在一定的升息空間 ，取決於數據，市場仍預期年內可能存在一次升息的措施。 促使美元指數再次走強。

美元指數 —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（9月19日）

除此之外，我們透過觀察油價能發現，原油價格自7月以來與美元指數保持高度的正相關性。 7月原油走高的主要因素在於產油國的減產以及季節性高峰期帶來的供應趨緊。 美國是OPEC地區以外的最大產油國，並且石油以美元計價。 這意味著原油價格大幅上漲促使美元需求上行。 而決定油價的後續走勢或為第四季度的經濟下行壓力所帶來的需求放緩，這或意味著美元指數的拐點。

WTI原油（黃線） vs 美元指數（藍線）

來源：Tradingview, CMC Markets（9月19日）

從當下時間節點來考慮，9月暫停升息為大機率事件，11月升息與否有待商榷（大概率為本輪升息週期結束的時候）。 這意味著美元指數當下處於沖頂的階段，年內的高點可能在9 – 10月出現。 而加速見頂則意味著後續數據的進一步下行，例如就業數據，消費支出，PMI，貿易數據等。



而從中期來看，由於其優於歐洲國家的經濟數據以及科技方面的領先（人工智慧）可能促使本土投資仍具有吸引力。 這意味著我們可能在今年難以看到根本性的反轉趨勢，除非美國經濟在高利率環境下堅持的時間低於市場的預期，早於其他地區更快的達到通膨目標，或者技術障礙被打破 ，這或導緻美元指數出現一定時間的持續貶值趨勢，預計在2024年之後的某個時間段。



