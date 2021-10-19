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多头的狂欢盛宴，标普500、道琼斯指数距离新高仅一步之遥，奈飞或将涨至700

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CMC Markets

CMC Markets

20 Oct 2021, 05:45

东时间周二，随着强势的三季报的陆续发布，市场风险情绪继续高昂，美股三大股指全线上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.67%，报35480.82点，距离历史高点35605.25点仅剩不到150点左右的差距；标普500指数录得5日连涨，涨0.87%，报4524.47点，距离历史高点仅剩不到1%；纳斯达克指数涨0.79%，报15422.99点。

美股科技龙头普遍走强，苹果涨1.52%，特斯拉涨0.67%，亚马逊跌0.08%，谷歌涨0.61%，微软涨0.33%，Facebook跌1.1%，奈飞涨0.16%。

香港恒生指数继续走高，录得8日连阳，截至收盘，恒生指数1.81，收于26000.2点。盘中科技股、烟草概念、苹果概念股悉数走强，煤炭股走低。

受风险情绪打压，现货黄金在触及日内高点1785.43美元/盎司后，晚间回吐大部分涨幅，回落逾20美金，截至收盘，现货黄金录得上涨0.25%，报1769.57美元/盎司。

与疲弱的黄金不同，白银昨日强势上涨，盘中一度大涨4%，在触及24整数关口后小幅回落，截至收盘，白银涨2.03%，报23.68美元/盎司。

道琼斯指数或将挑战36000高点

 

美国道琼斯工业平均指数 DJI——日线图
图片来源：CMC Markets

从美股道琼斯指数的走势表现来看，价格成功向上击穿35000的颈线压力位，因此可判断其底部区域形成。而从均线系统可以明显看出，短周期均线自下而上突破多根中长周期的均线，暗示多头强劲。因此，接下来投资者可关注新的历史目标位36000点。需要留意的是，此位置为大周期级别的上升趋势线的压力处。因此，即时道琼斯指数在触及历史高点36000点，但若不能成功向上进行突破，不能返回大周期级别的上升趋势，那么价格有概率会出现向下的回落风险。
 

美国道琼斯工业平均指数DJI——4小时图
图片来源：CMC Markets

此外，投资者不能忽视在指标上产生的连续超买的情形，4小时的RSI指标已经出现多次超买，并且产生背离向下迹象。因此，投资者需要首先关注35500这一关口，此位置为前期的空方筹码密集区域，如若不能突破，短期会出现回落风险。如若可以成功向上，即价格大概率续创新高，剑指36000点。

奈飞（Netflix）财报超预期，多家机构上调目标价

昨日奈飞公布第三季度财报，其业绩表现超预期。2021年Q3净利润为14.49亿美元，远超预期的11.6亿美元，去年同期为7.9亿美元；同比增长84%，每股收益3.19美元，高于市场预期的2.56美元，去年同期为1.74美元。

靠着爆款韩剧《鱿鱼游戏》，奈飞第三季度全球流媒体新增的付费用户为438万人，同比翻倍，市场预期为372万。摩根士丹利将奈飞目标价从650美元上调至675美元，维持增持评级，Loop Captial将奈飞目标价从650美元上调至700美元，辉立证券将奈飞目标价定为724美元，给予增持评级。

 

奈飞（NFLX）——4小时图
图片来源：CMC Markets

4小时图奈飞处于震荡上行趋势，价格在高位盘整后回到20日均线上方，且出现多头蓄力阶段。MACD指标出现金叉迹象，如若能形成明显的拐点，价格有望进一步上行。下方波段的低点可参考620附近。


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