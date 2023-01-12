2023年的第一份美國通脹報告能否給市場帶來「驚喜」？

1月12日 北京時間21：30，美國勞工統計局將發布2022年12月的通脹數據。市場預期12月總體CPI增速將同比進一步下滑至6.5%，前值為7.1%，環比增速下降0.1%。預計剔除掉能源和食品的核心CPI增速將同比下滑至5.7%，前值為6%，環比增速小幅上升0.1%至0.3%。

在汽

車市場方面。高盛預計12月新車價格將下降0.5%，這反映了汽車經銷商促銷激勵措施的大幅連續增加。預計12月二手車價格將下降1.6%。去年12月二手車拍賣價格淨下降，這表明CPI指標本月可能進一步下降。

在機票方面，在12月，較低的燃油價格可能繼續給機票價格帶來下行壓力，航空公司團隊的實時機票價格指標有所下降。高盛預計12月的報告中機票價格將回落2%，11月為下跌3%。

在住房方面，高盛預計住房通脹將以較慢的環比速度運行（12月預測為+0.67%，11月為+0.77%，業主等價租金通脹預測為+ 0.64%，11月為+0.68%）。基於網絡的衡量新租戶租金增長替代指標在12月同比下降0.5%，預計新租戶租金的下降將抵消持續租戶租賃租金對市場價格的持續追趕。

高盛預計未來幾個月核心CPI月度平均通脹率將維持在0.3%-0.4%，然後在2023年第二季度小幅下降至0.2%左右。核心CPI將在2023年12月下降至3.0%，2024年12月為2.6%。預計2023年的經濟下行更多地是由商品類別的持續而不是服務類別推動的，即商品價格的持續走低為通脹下行的主要因素。

在通脹數據公佈之前的幾個交易日，美股表現出連續上漲的趨勢，主要受上週的就業報告中薪資增速的放緩以及預期本週通脹進一步大幅放緩的推動。根據CME的FED Watch顯示，美聯儲將在2月的會議上加息25個基點的概率升至77.2%，加息50個基點的概率升至22.8%。美聯儲的多位官員在近期的公開發言中均表明，加息50或25個基點都是可能的，將遵循數據的指引。

來源：CME

自去年以來，由於通脹數據對美聯儲政策的指引起到了關鍵作用，導致其公佈後使美股均呈現超2%以上的波動範圍，道指頻繁出現超過1000點的波動，本週或引發同樣的現象。在上個月公佈的11月的通脹數據後，即使數據出現超預期的回落，美國股指均出現大幅度高開隨後低走的表現。今晚需要提防的風險在於，數據回落不及預期的情形。由於股市在數據公佈前出現了通脹下降的利好走勢，若數據不及預期，或引發市場對2月加息50個基點的計價導致市場承壓。

標普500指數 SPX500 —— 日線圖（1月12日）

來源：CMC Markets

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標普500指數在突破3900後企穩上行，下一個關鍵的阻力在趨勢線的壓力4000點附近。需關注該位置能否進行突破。



