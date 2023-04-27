阿根廷棄用美元並轉向用人民幣從中國進口商品，去美元化洪流不可阻擋？

4月26日，阿根廷經濟部長馬薩在新聞發布會上宣布，阿根廷將停止使用美元並轉用人民幣支付從中國進口的商品。早在3月29日，南美第一大經濟體巴西也與中國達成協議，不使用美元並以本幣進行貿易結算。在南美兩大經濟體宣布使用人民幣支付之前，今年已經有越來越多的國家決定繞開美元作為中間貨幣，並宣布使用人民幣跟中國進行貿易結算，例如俄羅斯、沙特、伊拉克計劃使用人民幣結算石油，以及東盟十國討論減少在貿易結算中對美元的依賴，以及印度與馬來西亞的貿易開始使用盧比進行結算。

阿根廷決定採取人民幣結算的原因是在美聯儲去年加息導致了其國內外匯儲備急劇下滑，比索兌美元在過去的一年中貶值達到了48%，國內通脹水平急劇飆升。採用人民幣結算可以一定程度上緩解被美元的進一步收割，有助於穩定物價水平。

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阿根廷外匯儲備（美元）

來源：TradingEconomics

阿根廷通貨膨脹率來源：TradingEconomics

根據官方的最新數據顯示，3月中國銀行代客涉外收支中的佔比自2010年以來首次超過了美元，從2010年的近乎0%的水平上升至48%。從數據上來看，去美元化的進程似乎已經進入到了一個里程碑時刻。但根據SWIFT發布的2月全球貨幣支付佔比報告中顯示，美元支付佔比提升至41.1%，歐元小幅下降至36.4%，隨後是英鎊（6.58%）和日元（2.98%），人民幣排第五，佔2.19%。

從SWIFT的數據來看，人民幣在當前的國際支付比例仍然遠低於美元和歐元，但目前中國有人民幣跨境支付系統（CIPS），該系統僅能接受其他國家貨幣兌人民幣的結算。由於今年以來南美、中東等國均宣布採用人民幣與中國進行貿易結算，這意味著多國或通過CIPS與中國完成了以人民幣結算的商品貿易。這或許也能解釋官方數據顯示的人民幣佔比上升但SWIFT數據佔比小的差異了。

關於現在的局勢到底是人民幣國際化，還是去美元化路線。筆者認為可能是同步運行，但在優先級上是去美元化，準確來說是去美元中心化，不是說不用美元交易了，而是降低美元的支付比例，這需要多個國家參與進來建立多幣種資金池。世界多國飽受美聯儲加息遭受財富流失的困擾，因此所希望的是在不與美國的交易中更多的進行本幣結算或雙邊貿易貨幣互換，在雙邊貿易貨幣互換中，至於選擇用什麼貨幣進行結算根據市場需求來定，準確的來說是根據國家的通脹水平來定，一國物價水平穩定，經濟健康將有利於本國貨幣支付比例的提高，通過市場化行為達到了良幣驅逐劣幣的過程。

因此，現在的目標是去美元中心化，人民幣國際化是中國通過自身穩定的經濟現狀使更多的國家願意使用人民幣進行結算，這個是市場的自發性行為。在多幣種資金池中，國與國之間交易使用本幣交易，也可選擇第三方貨幣進行交易，這個三方貨幣可以是這個池子裡公認的更穩定的貨幣，由市場決定。隨著這個參與到這個池子裡的國家越來越多，對降低美元支付比例的作用就更明顯。

當然，去美元中心化的路線還有很長的路要走。 CIPS由於起步較晚，與SWIFT在處理業務數量的差距上還很大。根據央行的數據顯示，CIPS在2022年處理了440.04萬筆交易，共96.7萬億元，日均處理1.77萬筆交易，金額為3883.38億元；SWIFT目前沒有公佈2022年的數據，但2021年日均處理4200萬筆交易，金額超5萬億美元。從當前的規模差距來看仍有較大的差距。



