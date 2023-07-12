歐洲、英國股市的牛市是否結束了？

在經歷了上週的連續下跌後，本週歐洲、英國股市普遍反彈，德國DAX40指數連續三天反彈，目前已基本收復了上週四的所有跌幅。

從下圖的走勢來看，德國DAX指數曾在上週一度跌破自今年4月以來形成的整理結構，指數在6月16日放量刷新歷史高點後持續縮量下跌。從過去的三個交易日的表現來看，指數整體呈現縮量向上反彈，並沒有看到大量的買方力量，因此這幾次反彈可判定為空頭的平倉。後續需關注能否站穩震盪區間的下軌並有明顯買盤，若持續縮量或意味著進一步的下跌。



德國DAX40指數 —— 日線圖

來源：Investing.com，CMC Markets（7月12日）

相較於德國指數，法國CAC40指數自今年4月21日創出新高後呈現持續的高位震盪態勢，並且反彈高點不斷向下平移。法國經濟數據的持續走弱，例如二季度製造業和服務業持續下滑。並且國內出現暴亂，使指數面臨較大的拋壓。但在下方7060 – 7080遇到支撐，形成局部的雙底結構。指數在過去的三個交易日縮量反彈，整體策略以高空為主。



法國CAC40指數 —— 日線圖

來源：Investing.com，CMC Markets（7月12日）

歐洲斯托克50指數自今年4月以來整體呈現高位震盪形態，目前在4200附近獲得一定支撐，但在上方4400遇到較強的阻力，目前的策略以高拋低吸為主。



歐洲斯托克50指數 —— 日線圖

來源：Investing.com，CMC Markets（7月12日）

相較於歐洲主要指數，英國富時100自今年4月以來呈現震盪下跌趨勢，其遠高於歐美地區的通脹水平和再次的激進加息舉措使英國的經濟前景黯淡。英國富時100指數在過去的幾個交易日跌破頸線位的支撐，在本周小幅縮量反彈，未能重回頸線位之上。若後續持續縮量或意味著進一步的下跌。



英國富時100指數—— 日線圖

來源：Investing.com，CMC Markets（7月12日）



