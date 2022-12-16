今日市場展望：澳元兌美元或面臨進一步回落風險，德國DAX40跌破頂部平台支撐。

澳元兌美元AUD/USD

澳聯儲在12月的利率會議上符合市場預期加息25個基點，現金利率水平已升至3.1%。這是澳聯儲自10月以來連續三次加息25個基點，其鴿派加息是為了在降低通脹與保護經濟之間取得平衡。

由於其政策放緩步伐早於其他經濟體例如歐洲、英國、新西蘭、加拿大等，使澳元相較於歐元、英鎊等整體走弱。受美聯儲放緩加息預期影響，澳元自10月以來呈現連續反彈趨勢。然而隨著加息落地和美聯儲強調更高的利率峰值後，澳元近期的漲勢有所減弱。

澳元兌美元 AUD/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（12月16日）

• 圖形上看，澳元兌美元在0.685附近遇到較強阻力，在多次挑戰未果的情況下價格呈現回落之勢頭

• 結構上震盪向上勢頭暫未被破壞，關鍵的支撐在0.67附近。

• 日線級別MACD與RSI均呈現高位背離。

價格或面臨進一步回落風險，若跌破0.67或進一步挑戰0.653。

德國DAX40

歐洲央行在12月15日如市場預期加息50個基點，將基準利率提高至2.5%，隨後歐洲央行行長拉加德發出明確的鷹派信號，由於看不到明顯的通脹降溫趨勢，歐洲央行預計仍將保持穩定的速率繼續加息，可能在接下來的兩次會議上仍加息50個基點。

歐洲股市聞訊大跌，德國DAX40指數跌3.28%失守14000整數關口。德國2年期與10年期國債收益率進一步擴大超30個基點，創30年來最大倒掛幅度，德國經濟衰退擔憂情緒進一步升溫。

德國11月總體CPI仍處於10%的高位，無明顯緩和跡象。 11月製造業PMI呈現進一步萎縮態勢。錄得46.2，前值為46.7。失業率小幅反彈至5.6%，失業率自今年5月開始呈現小幅上升態勢。進出口同比雙雙超預期環比下滑（-3.7%/-0.6%）。

德國DAX40 —— 日線圖

來源：CMC Markets（12月16日）

• 德指昨日受鷹派加息影響大幅下跌失守14000關口，圖形上看跌破頂部震盪區間。

• 價格連續跌破5日、10日、30日均線，短週期均線呈現背離跡象。需進一步觀察價格測試年線附近支撐。

• MACD指標形成死叉背離。

• 投資者可等待二次反彈確認阻力後再擇機佈局。



