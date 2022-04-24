一周展望：澳大利亚一季度CPI预期破“4”，6月或将加息，日本央行利率会议是否拯救日元？欧美一季度GDP，苹果、谷歌等科技巨头财报

上周回顾

当地时间4月24日20时，法国总统大选第二轮投票结束。根据出口民调显示，现任总统、共和国前进候选人马克龙以58.2%的得票率在此次竞选中获胜。这是自希拉克后，又一位成功连任的法国总统。

消息人士称，欧洲央行货币政策制定者渴望尽快结束债券购买，可能在7月加息，但不迟于9月，倾向于今年加息两次，但也有可能是三次。

日本央行行长周五黑田东彦表示，日本中长期通胀预期没有上升的迹象，日本央行在当前的背景下的目标明确，就是坚定支持经济复苏。日本央行将继续在收益率曲线控制框架下实施政策。日本央行必须继续“激进地”宽松政策，但并未对日元汇率下跌发表看法。

俄乌局势方面，俄国防部发言人科纳申科夫22日表示，马里乌波尔市已恢复正常秩序，居民能够在街道上自由行动，无需躲避乌方炮击。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫23日晚通报说，俄空军当天使用高精度空基导弹摧毁了乌克兰南部敖德萨地区一个军用机场的武器集运站，那里存放着美国和欧洲各国向乌提供的大批武器。

俄罗斯军方官员22日透露，“特别军事行动”新阶段的任务包括完全控制顿巴斯及乌克兰南部。

据俄罗斯总统网站22日消息，俄总统普京当天与欧洲理事会主席米歇尔通话时说，他与乌总统泽连斯基会晤的可能性取决于俄乌谈判的具体结果，不过，乌方当前在谈判中的表现并不一致且不准备寻求双方都能接受的解决方案。

美国三大股指周五大幅下挫，纳指和标普500指数创3月7日以来最差单日表现，纳指跌2.93%，报13314.64点；标普500指数跌3.03%，报4256.46点；道指跌3.05%，报33695.1点，创去年11月26日以来最大单日跌幅。

美元指数周五继续走高，涨0.47%，报101.13。 其他兑美元货币大幅下挫，澳元兑美元跌2.03%，报0.7244点，欧元兑美元跌0.32%，报1.0799；英镑兑美元跌1.6%，报1.2842；美元兑日元涨0.1%，报128.52；美元兑人民币涨0.74%，报6.5274。

现货黄金周五大幅度走低，跌1.01%，日内最低跌至1926.79美元/盎司，报1931.76美元/盎司；现货白银跌1.95%，报24.17美元/盎司。

国际两油周五大幅走低，美国WTI原油跌2.29%，报102.41美元/桶；布伦特原油跌2.38%，报106.86美元/桶。

本周重要经济事件和数据

澳大利亚第一季度CPI年率 —— 周三

周三北京时间9：30，澳大利亚将公布第一季度CPI年率，市场预期同比增长4.6%，前值为3.5%。市场的预期也反映出在一季度大宗商品价格大幅攀升的背景下，澳大利亚的通胀继续攀升。自去年第二季度以来，澳大利亚的通胀急速攀升，超过了澳联储2%-3%的通胀目标。但澳联储主席洛威在今年早些时候表示仅靠三个季度的数据不能判断通胀的高企是可持续的。而随着下周的通胀数据出炉，澳联储或将对通胀的看法进行一定的改观，即开始正视通胀持续攀升的风险，或将言论从先前“不可持续”转变为“持续性的风险”。政策基调上由鸽转鹰。结合当前不断好转的就业市场，失业率已经下降至4%，6月加息预期将继续走强。Wespac预计澳联储在6月的会议上加息40个基点，此前预期首次加息为15个基点。而澳元的走势在5月或将反弹向上。

日本央行利率会议 —— 周四

日本央行将在周四北京时间11：00公布利率决议和前景展望报告，14：30将召开货币政策新闻发布会。

日本央行行长黑田东彦在4月22日的讲话中表示，日本目前没有工资-物价螺旋上升的现象，中长期通胀预期没有上升的迹象。他表示日本央行将继续实施“激进地“宽松货币政策，但没有提及日元贬值现象。对于通胀超过目标保持乐观态度。

他表示，美国所经历的是“需求拉动式通胀“，而日本，带动通胀的是全球大宗商品价格的上涨。

此次会议需关注日本央行是否对日元暴跌发表一些言论，是否会对当前强硬的宽松货币政策进行一定的言论上的调整，以及是否会提高今年的通胀预测。考虑到日元暴跌或引发信誉危机，日本央行官员在上周也表达出希望日元汇率稳定的，本周日元的跌势或面临一定的修复。

美国第一季度GDP将急速萎缩—— 周四、周五

周四北京时间20：30，美国将公布一季度实际GDP年化季率初值，市场预测将出现大幅度的萎缩，预期值为1%，前值为6.9%。反映出在大宗商品价格飙升的背景下，企业和消费者信心下滑，导致需求受挫。

因不断攀升的通胀以及持续向好的就业市场，市场押注美联储在5月加息50个基点的概率已超过90%。美联储官员全体口调空前一致，因此年内恐多次加息50个基点。

此次的GDP数据或带来新的市场观点，美国的GDP在一季度交出了一份非常差的答卷，这也会对年内货币政策能否持续激进带来问号。虽然激进的收紧能一定程度上控制通胀，但对通胀的控制不能完全依靠货币政策，而过度的收紧也会对经济造成衰退风险。因此，该数据或使美联储对货币政策进行审视，这也可能使美联储在下半年的货币政策步伐上有所放缓。

欧元区一季度GDP，4月CPI —— 周五

周五北京时间17：00，欧元区将公布第一季度GDP年率初值，市场预期为5%，前值为4.6%

同一时间，欧元区将公布4月CPI数据，4月CPI年率初值市场预期为7.5%，前值在4月21日修正至7.4%。

美国3月PCE —— 周五

北京时间20：30，美国将公布3月PCE数据，市场预期3月PCE物价指数同比上涨6.7%，前值为6.4%；环比上涨0.9%，前值为0.6%。

3月核心PCE物价指数预期同比上涨5.5%，前值为5.4%；环比上涨0.3%，前值为0.4%。

苹果、谷歌等科技巨头财报来袭

周二：盘后：微软（MSFT）、谷歌（GOOGL）

周三：盘前：波音（BA） 盘后：Meta（FB）、高通（QCOM）、PayPal(PYPL)

周四：盘后：苹果（AAPL）、亚马逊（AMZN）

周五：盘前：埃克森美孚（XOM）、雪佛龙（CVX）

华尔街预期苹果的业绩报告将继续实现增长，其中EPS预期为1.44美元，同比增长2.9%。营收为944.3亿美元，同比增长5.4%。根据FactSet的数据，其利润将较上年同期受疫情推动的业绩略有下降，至233.3亿美元。

微软将于周二盘后公布2022财年Q3业绩，FactSet的数据显示，受云计算业务持续增长的推动，预计微软营收将同比增长近18%。投资者还可能会进一步了解该公司以750亿美元全现金收购视频游戏制造商动视暴雪(Activision Blizzard Inc.)的交易。动视暴雪将于周一公布季度业绩。

根据FactSet的数据，周三盘后发布2022财年Q1业绩的Meta预计将公布其季度利润降至71.7亿美元，前值为94.97亿美元。原因是该公司继续投资于其元宇宙计划。营收为282.4亿美元，前值为261.71亿美元；EPS为2.51美元，前值为3.3美元。

以下是具体经济数据和事件：

周二：日本3月失业率

微软、谷歌财报

周三：澳大利亚第一季度CPI

波音（BA）、 Meta（FB）、高通（QCOM）、PayPal(PYPL)财报

周四：日本央行利率决议

日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会。

美国一季度GDP初值

苹果、亚马逊财报

周五：欧元区4月CPI

欧元区一季度GDP初值

美国3月PCE

美国3月个人支出月率

本周重要产品关注

纳斯达克指数 NDAQ ——日线图

图片来源：CMC Markets

从日线级别来看，由于受到上周鲍威尔鹰派言论的打压，纳指周五继续呈现下跌趋势，而下方的支撑则需关注12900 - 13000附近。从本周开始，在美联储5月利率会议前已无重要官员的公开发表讲话，而目前市场对5月加息50个基点的预期已经达到空前一致的水平。因此情绪面上相较于前两周或将有所缓和，此前两周属于“买预期”的阶段。

因此，短期来看，此处做“双底”的概率相对较大，5月会议后美股或迎来一次利空兑现的反弹趋势。本周更倾向于低位磨底的震荡趋，13000附近或有企稳概率。

黄金兑美元 Gold —— 日线图

图片来源：CMC Markets

黄金上周在接近2000关口后迅速回落，下跌空间逾70美金。而上周五黄金的日线收线形态也相对较差，跌破了前三个交易日的短期支撑1937 – 1940附近。因此，短期仍有回落风险。

黄金此轮的下跌主要源于投资者对于2000目标价的获利了解情绪，以及美联储主席鲍威尔的鹰派言论，造成强美元对金价的打压。因此下方支撑可参考1910 – 1915附近。从当前逻辑考虑，本周在无美联储官员公开发言的背景下，重大经济数据和事件较少，会议结束后会造成鹰派预期兑现，一定程度上缓解美元上行趋势，而地缘政治从目前来看进入到拉锯战环节，短期无缓解迹象，金价仍有支撑上行的动力。第二支撑：1890。

美元兑日元 USD/JPY —— 日线图

图片来源：CMC Markets

美元兑日元连续走高，而从上周的价格表现来看，130具有一定程度的压力。在上周五黑田东彦谈及货币政策上，虽然发言强调“激进地“的宽松政策，但回避了对日元汇率的发言。而从收线形态看，上周五美元兑日元的汇率没有受黑田东彦的言论提振。由此可以认为，日本央行官员对于日元的汇率还是具有一定程度的担忧，倾向于汇率的稳定。否则在发言时，黑田东彦仍将强调之前言论，即疲软的日元对经济复苏有利。

综合考量，如若放任日元汇率持续暴跌下去，将造成日本的信誉危机从而引发经济危机。因此，在不调整现有货币政策的基础上，日本央行或将口头上给予稳定日元汇率的一些言论。

从技术指标上看，多周期RSI指标已经进入到了大幅度的超买区间。因此投资者需警惕短期的回落风险，下方支撑：125

欧元兑美元EUR/USD—— 周线图

图片来源：CMC Markets

受马克龙成功连任法国总统，欧元兑美元早盘高开。此前多家机构曾分析，若勒庞当选，欧元兑美元将持续下跌，股市、债市将面临风险。因此，情绪面上得以缓和，欧元反弹。

周线级别来看，欧元兑美元目前处在过去8年来的历史较低水平。而距离2020年3月疫情爆发以来的低点1.063附近不足200个点。欧洲央行已经开始转鹰，持续推升的通胀使市场押注最快将于7月加息。在6月的会议上或将商讨这一细节，因此下方空间有限。结合上文对美元的分析，5月反弹概率较高。

美国原油 Crude oil WTI —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

美国原油在触及上周的目标价格110后未能实现向上的突破，价格快速回落，从指标上看，MACD和RSI指标目前呈现空头信号，因此，投资者需关注100整数关口的支撑，该位置若失守，价格或再次回到先前低点94附近。虽然此前供应端的缺口难以弥补以及俄乌战争发酵使油价持续走高，但现阶段油价的多头缺乏基本面的进一步推动，而亚洲的疫情封锁，全球经济增速的下调使供需端呈现双降局面。

苹果 AAPL —— 周线图

图片来源：CMC Markets

从图形结构上看，苹果公司的股价仍运行于自2020年9月以来形成的上升趋势线中。但从目前的价格高点来看，180上方面临着较大程度的阻力。

技术指标上看，RSI和MACD指标均呈现背离的空头形态，因此恐仍有下跌风险，投资者需关注本周的财报数据能否为股价带来支撑动力。下方支撑：155。



