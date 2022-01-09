一周展望：鲍威尔连任听证会、美国12月CPI、零售销售数据、美股银行股财报周

上周五美国公布12月非农数据，其中非农新增就业人数19.9万人，远不及市场预期的44.7万人。但失业率大幅下降至3.9%，好于预期的4.1%。

虽然非农数据好坏参半，但失业率已经开始接近疫情前的水平。值得注意的是，美国12月的平均每小时工资月率录得0.6%的上涨，这表明劳动力市场仍旧紧张，雇主希望通过涨薪来扩大招聘力度。Omicron在美国的大量蔓延对服务业就业造成一定打击，美国的离职率也持续创新高，反映出劳动参与率仍旧处于较低水平。

美国陷入到了一个恶性循环的状况，即新冠蔓延，国民劳动参与率较低。企业通过涨薪扩大招聘或者吸引员工，但这会使通胀加剧，因此经济陷入滞涨，而美联储为了抑制通胀只能选择被迫加息。

现在多家投行开始对美联储3月进行加息达成了共识，例如摩根大通、巴克莱银行、高盛、德意志银行、花旗等。据CME“美联储观察”，美联储3月加息25个基点的概率已经达到69.8%。

美国三大股指悉数收跌，纳指收跌1%，报15582.67点；道指收跌收跌0.01%，报36234.97点；标普500指数收跌0.41%，报4675.91点。

现货黄金上演多空双杀，触及日内低点1782.55后迅速反弹，最终收涨0.31%，报1796.75美元/盎司；现货白银再次触及22支撑后反弹，最终收涨0.8%，报22.38美元/盎司。

鲍威尔表态或如预期申明鹰派基调 —— 周二

美联储主席鲍威尔将在周二出席由参议院银行委员会举行的美联储主席连任提名的听证会，这是鲍威尔在2022年的首次讲话，这也会是金融市场关注的焦点。

在新年首周美联储在货币政策会议纪要释放加息和缩表的预期带给市场巨震后，本周鲍威尔的讲话或将重申纪要中的鹰派基调，预期讲话的主题将围绕就业市场和通胀展开。鲍威尔或将点评12月的非农就业报告，即劳动力市场仍然有紧缩的情形，但失业率已经降至接近疫情前水平，通胀仍然将维持一段时间，因此有必要提前开始紧缩。

如若鲍威尔维持如预期般的基调，那么金融市场或将在上周消化完利空信号后，美股在本周或将迎来反弹，其中纳斯达克指数在15500附近迎来支撑，该处大概率会形成震荡区间的低点，道琼斯指数在36000附近区域或形成支撑。值得注意的是，美股即使在出现反弹后，可能也会缺乏进一步的上升动能，因为本周的通胀数据将迫使美联储加息预期提前，这也会打压美股，因此美股将面临震荡。

美国12月CPI —— 周三

周三北京时间21：30，美国将公布12月CPI数据，其中核心CPI市场预期同比增长5.4%，前值为4.9%，预期环比增长0.5%，与前值持平。

12月CPI预期同比增长7.1%，前值为6.8%，通胀或将进入“7”的时代。环比预期增长0.4%，前值为0.8%。

通胀的持续攀升也为美联储加息预期提前奠定了基础，3月将大概率加息。由于失业率已经接近疫情前水平，因此美联储所提到的“充分就业”条件即将实现。美联储的货币政策导向从参考就业数据向抑制通胀转变，通胀的持续高企也将使美联储持续放鹰。

在通胀高企的背景下，黄金的需求犹存，但多头在上周两次冲击1830失败后，多头信心受到打击，从目前来看，病毒带给市场的恐慌需求已经开始减弱，美联储放鹰将打压黄金。因此价格趋向于震荡。

黄金目前的支撑区域位于1785附近，如若该位置失守，价格将走至1760处，该区域为周线级别支撑区域，预计此处将迎来强力支撑。

现货黄金 XAUUSD —— 周线图

图片来源：CMC Markets

美国零售销售月率 —— 周五

周五北京时间21：30，美国将公布12月零售销售月率，市场预期为0.3%，与前值持平。零售数据体现的是消费者支出的增减变化，因此是判断一个国家经济现状和前景的重要参考数据，通常数据在公布时会带来剧烈市场波动，因此被誉为“恐怖数据”。

从去年下半年的数据显示来看，美国的零售数据持续处于疲弱趋势，这反映出在新冠肆虐的背景下，通胀高企，物价处于高位。居民的消费意愿不高，因此经济陷入滞涨情形。因此，如若该数据出现不及预期的情形，市场将更加确立美联储提前加息，出手抑制通胀，以刺激消费。如若数据好于预期，这也将短期提振市场信心，金融市场或将录得反弹。

美国12月零售销售月率

图片来源：汤森路透

美股金融股第四季度财报 —— 周五

本周美股金融股将迎来第四季度财报周。

周四：

盘前 —— 台积电 （TSM）

周五：

盘前 —— 富国银行 （WFC）

盘前 —— 贝莱德有限公司 （BLK）

盘前 —— 摩根大通 (JPM)

盘前 —— 花旗集团（C）



