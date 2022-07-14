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今日市場展望：通脹爆錶美股“屹立不倒”，恒指觸及密集支撐或有反彈跡象，原油觸及4月低點或面臨技術面修復

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

14 Jul 2022, 13:45

國6月CPI同比錄得9.1%，超出市場預期的8.8%，前值為8.6%，創1981年底以來最大漲幅。 環比錄得1.3%，超出市場預期的1.1%，前值為1%。

6月覈心CPI同比錄得5.9%，超出市場預期的5.7%，前值為6%。 環比錄得0.7%，超出市場預期的0.6%，前值為0.6%。

其中，汽油、住房和食品指數漲幅最大。 能源指數環比上漲7.5%，為推昇通脹走高的主要分項。 汽油價格環比上漲11.2%。 食品指數上漲1.0%，家庭食品指數也上漲了1.0%。

面對空前的通脹水准，拜登表示，通脹高得不可接受，但考慮到最近汽油價格的下跌，通脹數據是過時的。

通脹數據公佈後，CME的FED Watch顯示美聯儲7月會議加息75bps的概率下降至48.9%，加息100bps的概率上升至51.1%。

但美股並沒有因通脹的數據出現下跌，即使加息100bps的預期升溫。 納指在數據公佈後曾出現短暫的下跌，最低跌至11450.78點，隨後迅速翻陽。 從週一開始，納指已經開始消化6月通脹數據將續創新高的預期，囙此走出了連續兩日的調整趨勢。 如拜登所說，通脹數據帶有一定的滯後性，考慮到6月汽油價格和大宗商品的連續走低，並且7月進一步下行。 6月通脹數據或為峰值，這對於市場意味著最壞的情况或已過去。

納斯達克100指數NDAQ——4小時圖

圖片來源：CMC Markets

納指4小時處於11350–12160的震盪區間內，策略上仍以逢低看多為主。 考慮到本月美聯儲或進行100bps的加息，美股在加息前或再次面臨一次拋壓。 短期支撐找11350，價格若失守則找年內低點11000。

恒指自6月28日以來震盪走低，這輪下跌主要受中概互聯持續以及新能源板塊的回檔。 走低影響，其中騰訊控股再次回到了自4月以來的底部區域，比亞迪7月累計下跌近14%。 對市場信心產生了一定的消極影響。 但反觀新能源汽車的銷售市場來看，6月銷量持續火爆，6月新能源乘用車批發銷量達到57.1萬輛，同比增長141.4%，環比增長35.3%，1～6月新能源乘用車批發246.7萬輛，同比增長122.9%。 公司基本面與股價的背離不會呈現長期態勢。

並且，恒指受中國央行和美聯儲雙重貨幣政策影響，主要在於大量互聯網巨頭同時在美港上市，由於7月是加息月，當前市場預期美聯儲或加息100個基點，對恒指造成了一定的拋壓。 隨著7月底的加息落地，利空消化殆盡後便迎來利好。

恒指在20600附近迎來密集的支撐區，恒指自5月底以來始終運行於該水准之上。 昨日在受美國通脹數據雖出現短暫的下跌，但在觸及該位置後迅速反彈，囙此，投資者可參攷此區域進行跟踪處理。 4小時MACD指標有背離迹象，指數或在此區域迎來反彈。

恒生指數HSI——4小時圖

圖片來源：CMC Markets

美國WTI原油昨日探底回升，觸及自4月11日低點94.19美元/桶後成功翻陽。 當前價格運行於97.3附近。 從技術面上看，油價已觸及戰爭爆發前的水准，此處具有較多的密集支撐區。 考慮到短期在地緣政治、供應瓶頸未出現明顯好轉的背景下，油價或面臨技術面的修復。

市場在等待拜登訪問沙特後能否使沙特進一步擴大產能。 考慮到歐佩克閒置產能有限，以及在需求風險下，歐佩克或對進一步增產的意願不高，此次訪問可能難以給市場帶來較大的驚喜。

囙此，油價或在此處進入短暫的盤整期，反彈目標可參攷100整數關口。

美國WTI原油Crude oil WTI——4小時圖

圖片來源：CMC Markets


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