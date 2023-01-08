一週展望：美國、中國12月CPI；中國12月進出口數據；摩根大通、花旗財報。

上週主要產品漲跌幅

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本週重要經濟事件和數據

美國12月CPI —— 週四

美國總體CPI從去年6月份9.1%的峰值下降到11月份的7.1%。 11月份通脹放緩速度快於預期，經濟學家此前預計CPI將從10月份的7.7%降至7.3%，這提振了投資者的風險偏好。美聯儲在去年12月加息50個基點後，多名官員表示利率峰值在5%-5.25%是合適的，這意味著美聯儲或在今年的2，3月會議兩次加息25個基點。而上週五的就業報告出現工資增速的超預期放緩，促使市場預計美聯儲在2月加息25個基點的概率升至約75%。

市場預期美國12月總體CPI同比增速將進一步放緩至6.6%，這將是去年1月以來的最低水平。核心CPI同比增速將放緩至5.7%

儘管加息放緩，但包括美聯儲鮑威爾在內的美聯儲官員堅稱，利率仍需要大幅提高。儘管市場對這種說法仍持懷疑態度，但他們也在考慮這樣一個事實：美聯儲寧可做得過多，也不願做得太少。然而，如果美聯儲過度收緊貨幣政策，就有硬著陸的風險。週四的CPI數據將成為美聯儲下一步動作的重要依據。

中國12月進出口、CPI —— 週四、週五

從短期來看，雖然中國政府解除了零新增政策，但國內病例的大面積傳播導致內需在短期仍難有提振。市場預期去年12月中國總體CPI同比增長1.8%，較11月的1.6%略有提升。 12月PPI同比預期為-0.1%，前值為-1.3%。

放寬疫情防控政策短期內可能不會對貿易產生立竿見影的積極影響。相反，允許病毒自由傳播的決定或給商業活動帶來進一步的壓力，而海外需求放緩也進一步抑制出口。市場預期出口同比下降12%，前值為8.7%；進口同比下降9.8%，前值為10.6。

摩根大通Q4財報 —— 週五

就股價表現而言，去年美國銀行業表現不盡如人意。不斷上升的生活成本促使銀行在零售部門採取更加謹慎的戰略，而隨著併購活動趨於平靜，金融市場的波動導致投行收入大幅下降。

10月，摩根大通股價跌至18個月低點，隨後在去年晚些時候回升，但2023年即將到來的挑戰使該行的前景變得黯淡。摩根大通第三季度營收為334.9億美元，高於預期的323.5億美元，每股利潤為3.12美元，高於預期的2.91美元。投行業務和固定收益、外彙和大宗商品業務(FICC)的收入也超出預期，分別為17億美元和45億美元。股票市場收入不足23億美元。摩根大通首席執行官傑米·戴蒙在評論“穩健的業績”時表示，該行希望能夠在2023年初恢復股票回購。

第三季度業績中另一個值得注意的項目是15.4億美元的信貸損失撥備，遠高於預期，表明摩根大通預見到了未來的麻煩。即將公佈的第四季度業績應該有助於澄清這些擔憂是否成立。第四季度營收預計為342.58億美元，淨利潤為94.47億美元，EPS為3.12美元。

花旗銀行Q4財報 —— 週四

儘管摩根大通第三季度表現不錯，但花旗集團的業績喜憂參半。業績上的差異部分反映在兩家銀行的股價表現上，花旗股價去年下跌了近30%，而摩根大通的跌幅約為20%。

第三季度，花旗集團營收和利潤均超出預期，營收185億美元，每股利潤1.63美元。然而，FICC銷售和交易收入令人失望，為31億美元，略低於預期。投行業務收入也令人失望，為6.31億美元，遠低於10.7億美元的預期。

高於預期的整體收入主要是由於其消費者部門的改善，其品牌和零售服務業務(處理信用卡和財富管理)的收入增加。個人銀行和財富管理收入增長至62億美元，品牌信用卡收入增長10%至23億美元。信貸損失撥備為14億美元，符合預期。市場預期第四季度營收為178.76億美元，淨利潤為24.42億美元，EPS為每股1.30美元。

美國銀行Q4財報 —— 週三

由於投行部門業績不佳，美國銀行的股價在2022年下跌了約25%，該部門的收入連續兩個季度低於預期，而該行的運營費用也高於預期，這可能促使管理層在未來幾個季度製定成本節約措施。

第三季度營收為245億美元。投行業務收入為11.7億美元，與預期相符，而交易業務收入為41億美元，超出預期。 FICC收入增至25.7億美元，股票交易收入總計15.7億美元。信貸損失撥備增至8.98億美元。

美國銀行似乎正受益於加息環境。該行公佈，其消費部門的收入高於預期，存款增長7%，貸款增長5%。支出也有所增加，增至153億美元。第四季度貸款需求可能有所下降，因為抵押貸款利率上升拖累了房地產市場。市場預期第四季度營收為245.91億美元，淨利潤為67.39億美元，EPS為每股0.82美元。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：中國12月金融數據

歐元區1月Sentix投資者信心指數

歐元區11月失業率

週二：法國11月工業產出

美國11月批發銷售

美聯儲主席鮑威爾、英國央行行長貝利、歐洲央行執行委員施納貝爾參加瑞典央行舉辦的會議

美聯儲主席鮑威爾參與關於央行的獨立性的討論

週三：美國至1月6日當週API、EIA原油庫存

EIA公佈月度短期能源展望報告

週四：美國12月CPI

中國12月CPI、PPI

日本11月貿易帳

2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就美國經濟前景發表講話

台積電Q4財報

週五：中國12月進出口數據

韓國央行利率決議

2025年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話

摩根大通、花旗、富國銀行、美國銀行Q4財報

本週重要產品關注

標普500指數 SPX Cash——日線圖

來源：CMC Markets（1月8日）

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在美國12月工資增速超預期放緩後，標普500指數上漲至3900附近，投資者需觀察價格能否有效突破該水平線阻力。若出現突破價格或進一步向上反彈至4000。

本週需觀察通脹數據能否如市場預期一樣進一步大幅降溫。若不及預期價格或跌破盤整區進一步下行，若如同上個月一般降溫超預期，價格或出現短暫的上漲並挑戰4000。

從結構上看，標普500指數仍處於下行趨勢中，美聯儲主席鮑威爾及其官員仍表明通脹仍然高的無法令人接受，鷹派的基調或難以使市場出現如同去年10-12月一般的強勢行情。

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月8日）

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黃金當前價格仍處於強勢的上漲趨勢中，金價在上週四回落至1730附近後再度走強，週五盤中最高一度漲至1870，尾盤略有回落。投資者需觀察價格能否突破重要的阻力了1870-1880區間，該價格為去年6月以來的高點。若不能突破，金價或再度陷入下行風險。

美元兌離岸人民幣 USD/CNH —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月8日）

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美元兌離岸人民幣在多次挑戰7失敗後出現連續下跌行情，價格在上週五加速下行，收盤於6.829。從當前水平來看，價格已經跌至去年5-8月的盤整區間支撐，日線級別處於超賣區域，因此短週期級別價格或在6.8上方迎來一定技術性支撐。

摩根大通 JPMorgan Chase —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月8日）

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摩根大通股價自去年10月12日的低點反彈約37%，價格在上週五走強再次來到去年11月30日的高點附近，上方的阻力區域在140-144。本週投資者將關註四季報報告能否如三季度一樣表現亮眼，從市場的預期情況來看營收仍然保持著穩定的增長，但或已反映在近兩個月的股價走勢。而2023年黯淡的經濟前景或對其業績形成壓力。因此，股價在當前水平的上行空間或將非常有限。



