X

选择您要开设的帐户

  • Home
  • 市场分析
  • 一週展望：美國、中國12月CPI；中國12月進出口數據；摩根大通、花旗財報。
Top movers

一週展望：美國、中國12月CPI；中國12月進出口數據；摩根大通、花旗財報。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

09 Jan 2023, 05:25

 

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markets

點擊查看大圖

 

 

本週重要經濟事件和數據

 

美國12月CPI —— 週四

美國總體CPI從去年6月份9.1%的峰值下降到11月份的7.1%。 11月份通脹放緩速度快於預期，經濟學家此前預計CPI將從10月份的7.7%降至7.3%，這提振了投資者的風險偏好。美聯儲在去年12月加息50個基點後，多名官員表示利率峰值在5%-5.25%是合適的，這意味著美聯儲或在今年的2，3月會議兩次加息25個基點。而上週五的就業報告出現工資增速的超預期放緩，促使市場預計美聯儲在2月加息25個基點的概率升至約75%。

市場預期美國12月總體CPI同比增速將進一步放緩至6.6%，這將是去年1月以來的最低水平。核心CPI同比增速將放緩至5.7%

儘管加息放緩，但包括美聯儲鮑威爾在內的美聯儲官員堅稱，利率仍需要大幅提高。儘管市場對這種說法仍持懷疑態度，但他們也在考慮這樣一個事實：美聯儲寧可做得過多，也不願做得太少。然而，如果美聯儲過度收緊貨幣政策，就有硬著陸的風險。週四的CPI數據將成為美聯儲下一步動作的重要依據。

 

中國12月進出口、CPI —— 週四、週五

從短期來看，雖然中國政府解除了零新增政策，但國內病例的大面積傳播導致內需在短期仍難有提振。市場預期去年12月中國總體CPI同比增長1.8%，較11月的1.6%略有提升。 12月PPI同比預期為-0.1%，前值為-1.3%。

放寬疫情防控政策短期內可能不會對貿易產生立竿見影的積極影響。相反，允許病毒自由傳播的決定或給商業活動帶來進一步的壓力，而海外需求放緩也進一步抑制出口。市場預期出口同比下降12%，前值為8.7%；進口同比下降9.8%，前值為10.6。

 

摩根大通Q4財報 —— 週五

就股價表現而言，去年美國銀行業表現不盡如人意。不斷上升的生活成本促使銀行在零售部門採取更加謹慎的戰略，而隨著併購活動趨於平靜，金融市場的波動導致投行收入大幅下降。

10月，摩根大通股價跌至18個月低點，隨後在去年晚些時候回升，但2023年即將到來的挑戰使該行的前景變得黯淡。摩根大通第三季度營收為334.9億美元，高於預期的323.5億美元，每股利潤為3.12美元，高於預期的2.91美元。投行業務和固定收益、外彙和大宗商品業務(FICC)的收入也超出預期，分別為17億美元和45億美元。股票市場收入不足23億美元。摩根大通首席執行官傑米·戴蒙在評論“穩健的業績”時表示，該行希望能夠在2023年初恢復股票回購。

第三季度業績中另一個值得注意的項目是15.4億美元的信貸損失撥備，遠高於預期，表明摩根大通預見到了未來的麻煩。即將公佈的第四季度業績應該有助於澄清這些擔憂是否成立。第四季度營收預計為342.58億美元，淨利潤為94.47億美元，EPS為3.12美元。

 

花旗銀行Q4財報 —— 週四

儘管摩根大通第三季度表現不錯，但花旗集團的業績喜憂參半。業績上的差異部分反映在兩家銀行的股價表現上，花旗股價去年下跌了近30%，而摩根大通的跌幅約為20%。

第三季度，花旗集團營收和利潤均超出預期，營收185億美元，每股利潤1.63美元。然而，FICC銷售和交易收入令人失望，為31億美元，略低於預期。投行業務收入也令人失望，為6.31億美元，遠低於10.7億美元的預期。

高於預期的整體收入主要是由於其消費者部門的改善，其品牌和零售服務業務(處理信用卡和財富管理)的收入增加。個人銀行和財富管理收入增長至62億美元，品牌信用卡收入增長10%至23億美元。信貸損失撥備為14億美元，符合預期。市場預期第四季度營收為178.76億美元，淨利潤為24.42億美元，EPS為每股1.30美元。

 

美國銀行Q4財報 —— 週三

由於投行部門業績不佳，美國銀行的股價在2022年下跌了約25%，該部門的收入連續兩個季度低於預期，而該行的運營費用也高於預期，這可能促使管理層在未來幾個季度製定成本節約措施。

第三季度營收為245億美元。投行業務收入為11.7億美元，與預期相符，而交易業務收入為41億美元，超出預期。 FICC收入增至25.7億美元，股票交易收入總計15.7億美元。信貸損失撥備增至8.98億美元。

美國銀行似乎正受益於加息環境。該行公佈，其消費部門的收入高於預期，存款增長7%，貸款增長5%。支出也有所增加，增至153億美元。第四季度貸款需求可能有所下降，因為抵押貸款利率上升拖累了房地產市場。市場預期第四季度營收為245.91億美元，淨利潤為67.39億美元，EPS為每股0.82美元。

 

 

以下是具體經濟數據和事件：

 

週一：中國12月金融數據

           歐元區1月Sentix投資者信心指數

           歐元區11月失業率

 

週二：法國11月工業產出

           美國11月批發銷售

           美聯儲主席鮑威爾、英國央行行長貝利、歐洲央行執行委員施納貝爾參加瑞典央行舉辦的會議

           美聯儲主席鮑威爾參與關於央行的獨立性的討論

        

週三：美國至1月6日當週API、EIA原油庫存

           EIA公佈月度短期能源展望報告

          

週四：美國12月CPI

           中國12月CPI、PPI

           日本11月貿易帳

           2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就美國經濟前景發表講話

           台積電Q4財報

          

週五：中國12月進出口數據

           韓國央行利率決議

           2025年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話

           摩根大通、花旗、富國銀行、美國銀行Q4財報

          

 

本週重要產品關注

 

標普500指數 SPX Cash——日線圖

來源：CMC Markets（1月8日）

點擊查看大圖

在美國12月工資增速超預期放緩後，標普500指數上漲至3900附近，投資者需觀察價格能否有效突破該水平線阻力。若出現突破價格或進一步向上反彈至4000。

本週需觀察通脹數據能否如市場預期一樣進一步大幅降溫。若不及預期價格或跌破盤整區進一步下行，若如同上個月一般降溫超預期，價格或出現短暫的上漲並挑戰4000。

從結構上看，標普500指數仍處於下行趨勢中，美聯儲主席鮑威爾及其官員仍表明通脹仍然高的無法令人接受，鷹派的基調或難以使市場出現如同去年10-12月一般的強勢行情。

 

 

現貨黃金 XAU/USD  —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月8日）

點擊查看大圖

黃金當前價格仍處於強勢的上漲趨勢中，金價在上週四回落至1730附近後再度走強，週五盤中最高一度漲至1870，尾盤略有回落。投資者需觀察價格能否突破重要的阻力了1870-1880區間，該價格為去年6月以來的高點。若不能突破，金價或再度陷入下行風險。

 

 

美元兌離岸人民幣 USD/CNH —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月8日）

點擊查看大圖

美元兌離岸人民幣在多次挑戰7失敗後出現連續下跌行情，價格在上週五加速下行，收盤於6.829。從當前水平來看，價格已經跌至去年5-8月的盤整區間支撐，日線級別處於超賣區域，因此短週期級別價格或在6.8上方迎來一定技術性支撐。

 

 

摩根大通 JPMorgan Chase —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月8日）

點擊查看大圖

摩根大通股價自去年10月12日的低點反彈約37%，價格在上週五走強再次來到去年11月30日的高點附近，上方的阻力區域在140-144。本週投資者將關註四季報報告能否如三季度一樣表現亮眼，從市場的預期情況來看營收仍然保持著穩定的增長，但或已反映在近兩個月的股價走勢。而2023年黯淡的經濟前景或對其業績形成壓力。因此，股價在當前水平的上行空間或將非常有限。


来自CMC的最新消息

Top movers

2023第一個非農夜！有哪些值得關注的

市場預計12月非農就業人數將增加20.2萬，低於11月的26.3萬。市場預計私營部門就業人數增加18.3萬人，低於11月的22.1萬人。 市場預計失業率將保持在3.7%不變，反映出家庭就業的強勁增長被勞動力參與率的反彈所抵消。

06 Jan 2023
Company earnings

財報預覽：英偉達營收將下降
Top movers

美聯儲貨幣政策會議紀要：持續提高利率是合適的，不考慮2023年降息。美股、黃金走勢分析
Top movers

美元迎來開門紅，1月能否逆轉頹勢？

相关文章

Top movers

2023第一個非農夜！有哪些值得關注的

市場預計12月非農就業人數將增加20.2萬，低於11月的26.3萬。市場預計私營部門就業人數增加18.3萬人，低於11月的22.1萬人。 市場預計失業率將保持在3.7%不變，反映出家庭就業的強勁增長被勞動力參與率的反彈所抵消。

06 Jan 2023
Company earnings

財報預覽：英偉達營收將下降

8月24日美國股市收盤後，英偉達將公布其2022財年第三季度收益。全球經濟疲軟導致英偉達股價今年迄今已下跌44%，而目前半導體供求曲線達到峰值（供大於求）也為經濟形勢帶來挑戰。該公司遊戲業務營收可能驟降，同時其數據中心的銷量增長預計會放緩。投資者將重點關注英偉達第三季度的收益情況，並以此衡量在收益預期已降低的情況下該公司未來的增長軌跡。

24 Aug 2022
Top movers

美聯儲貨幣政策會議紀要：持續提高利率是合適的，不考慮2023年降息。美股、黃金走勢分析

美聯儲12月會議紀要呼應了鮑威爾在12月利率決議後的新聞發布會上關於政策前景的三條信息。首先，會議紀要指出，大多數與會者強調，在將政策轉向更嚴格的立場時，需要保持靈活性和可選性，委員會將繼續逐次會議做出決定，這讓美聯儲在未來會議上對加息規模保持開放的選擇。其次，沒有與會者預計2023年將進行降息。第三，會議紀要警告稱，金融環境毫無理由的寬鬆將使委員會恢復價格穩定的努力複雜化。

05 Jan 2023
Top movers

美元迎來開門紅，1月能否逆轉頹勢？

美元自去年10月以來持續下跌2個月，主要受美聯儲放慢加息步伐，歐央行持續放鷹，日本財務省干預匯市以及央行上調10年期債券收益率等一系列因素導致。從目前來看，2023年仍然充滿高度的不確定性，通脹的下降速率、經濟衰退、美聯儲的終端利率水平以及日本央行或退出負利率政策等將對金融市場產生劇烈的波動。

04 Jan 2023