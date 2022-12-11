一週展望：美国11月CPI、美联储利率决议双双来袭！将如何引爆市场？

上週主要產品漲跌幅
來源：CMC Markets
本週重要經濟事件和數據
美國11月CPI —— 週二
美國10月份通脹放緩幅度超過預期，導緻美元和債券收益率走低。截至10月份，美國總體CPI同比增長7.7%，低於市場預期的8%，而剔除食品和能源成本的核心CPI同比增長6.3%，低於市場預期的6.5%。
經濟學家預計11月份整體CPI將小幅降至7.3%，核心CPI將降至6%。
在10月份CPI數據公佈之前，多位美聯儲成員強調，僅憑單月數據並不能決定貨幣政策。然而，10月份通脹的緩解延續了自6月份整體CPI達到9.1%峰值以來的下降趨勢。隨著美國PPI也顯示出見頂跡象，市場預計美聯儲將在周三放慢加息步伐。
美聯儲利率決議 —— 週四
美聯儲主席鮑威爾 11月30日在布魯金斯學會的演講中表示，美聯儲計劃從12月開始放慢加息步伐，因此美聯儲將大概率將在周四會議上放緩加息至50個基點。在11月的會議上，美聯儲連續第四次加息75個基點，使聯邦基金利率達到3.75%至4%的目標區間。
儘管11月平均時薪增幅回升至5.1%，表明工資上漲可能阻礙通脹像美聯儲希望的那樣持續下降，但美聯儲似乎仍有能力放慢加息步伐。 11月CPI數據將在美聯儲利率決定的前一天公佈，該數據不太可能引導美聯儲放棄加息50個基點。但如果上月通脹繼續緩解，市場可能預期1月份加息25個基點。
由於對政策滯後效應的擔憂，以及經濟增長正在放緩的跡象，2年期與10年期國債收益率在上週進一步擴大倒掛幅度，表明市場對美國未來的經濟呈現悲觀的態度。現在的問題是，當放緩加息這個預期兌現後，市場能否繼續保持樂觀促使股市進一步上行。
英國央行利率決議 —— 週四
上個月，英國銀行將利率提高了75個基點，然後在新聞發布會上表達了對抵押貸款成本飆升前景的擔憂。這一切背後的事實是，英國國債市場波動的影響，可能使他們對過於鷹派的態度更加謹慎。這似乎是很久以前的事了。 11月的關鍵信息是，利率不太可能接近當時市場定價的水平，儘管市場仍預計利率將上升，而且英國經濟可能面臨為期兩年的衰退。
鑑於疲軟的貨幣會加大控制通脹的難度，而美元走軟已大幅推高英鎊，從最近的低點反彈了近20%，這將使英國央行控制物價的工作變得容易得多。與美國和歐盟不同，在英國，通脹接近短期峰值的跡象較少，儘管英國經濟大幅放緩。市場預期英國央行在本周可能加息50個基點，將基準利率提高至3.5%。預期英國央行在發布指引將偏向鴿派，利率峰值可能在3.75%至4%之間。
歐洲央行利率決議 —— 週四
歐洲央行行長拉加德在過去的一周地暗示，通脹可能還沒有見頂。但最近的數據已經可以看出通脹緩和的跡象。 10月德國和意大利的PPI大幅下跌，而歐盟11月的CPI預覽數據顯示，整體CPI從10月10.6%的歷史高點跌至10%。
鑑於歐元區經濟在第四季度明顯大幅放緩，市場預期歐洲央行更有可能將加息幅度從過去兩次會議上的75個基點放緩至50個基點。
市場不太可能就加息超過50個基點達成足夠大的共識，因為人們擔心更激進的政策可能會引發更嚴重的衰退，尤其是在涉及到意大利等國的借款成本時。考慮到同樣的擔憂，也很難想像歐洲央行在2023年還能做多少。
英國11月CPI —— 週三
英國10月CPI從9月的10.1%上升至11.1%的主要驅動因素是能源價格上限的提高，這使得家庭賬單上升了11.7%。隨著牛奶、雞蛋和奶酪等主要食品價格的大幅上漲，食品雜貨價格上漲了16.5%。
英國的通脹與美國和歐盟形成鮮明對比，後者的消費者價格通脹已有所緩解。英國的年度生產者投入和產出價格自6月份以來一直在下降，儘管速度非常緩慢，10月份投入價格上漲了17.2%，這是自2月份以來的最低速度。 10月份產出價格上漲14.8%，而核心價格增長仍保持在6.5%的歷史高位。
市場需要看到這些價格的疲軟，以及工資增長正在放緩的證據。截至9月份的三個月裡，工資每年增長6%，幾乎沒有跡象表明這一點。職位空缺率仍處於較高水平，這意味著失業率在短期內不太可能飆升。
中國11月社會零售總額 —— 週四
最近的中國貿易數據反映出，在新冠肺炎病例激增和海外需求疲軟的情況下，中國內外需呈現進一步疲軟走勢，以美元計價出口同比下降-8.7%，進口也呈現下降，下降了10.6%。而社會零售額也直觀地反映出這種現象。 10月份，社會零售總額同比下降-0.5%，這是自5月份以來的首次負增長，當時中國正處於上海疫情的封鎖之中。 11月的數據預計將進一步同比下降3.9%，而工業生產預期同比增長3.9%，前值為5%。
以下是具體經濟數據和事件：
週一：英國10月三個月GDP
英國10月製造業產出
英國10月貿易帳
英國10月工業產出
中國11月M1、M2貨幣供應
週二：英國11月失業率
美國11月CPI
週三：英國11月CPI
歐元區11月工業產出
美國11月進出口物價指數
週四：美聯儲利率決議
英國央行利率決議
歐洲央行利率決議
澳大利亞11月失業率
中國11月社會消費品零售總額
中國11月規模以上工業增加值
瑞士央行利率決議
美國11月零售銷售
美國11月工業產出
週五：歐元區12月製造業、服務業PMI初值c
英國12月製造業、服務業PMI初值
美國12月Markit製造業、服務業PMI初值
本週重要產品關注
標普500指數 SPX Cash—— 日線圖
來源：CMC Markets（12月11日）
上週標普500指數呈現短期回落行情，本週市場在等待美國11月CPI和美聯儲利率決議。市場預期美國11月CPI將進一步回落，投資者需警惕實際公佈數據與預期值的差異。而本周美聯儲大概率加息50個基點，投資者需觀察鮑威爾在新聞發布會中的發言，在勞動力市場強勁的背景下鮑威爾發言或仍為鷹派，需警惕利好兌現，策略以逢高看空為主。 MACD指標形成死叉背離。
西德克薩斯原油 Crude Oil WTI —— 4小時圖
來源：CMC Markets（12月11日）
4小時級別原油價格呈現震盪下跌趨勢，目前價格在70附近遇到一定支撐。 4小時級別MACD指標出現金叉背離，價格在70附近或有一定的超賣修復空間。預計短期反彈目標75.5。
白銀兌美元 XAG/USD —— 日線圖
來源：CMC Markets（12月11日）
白銀近期多頭表現搶眼，週五續刷今年4月新高站穩23上方，但從整體級別來看，大級別下跌結構還沒有突破，因此需觀察價格能否突破趨勢線阻力24-24.6附近。若失敗價格或陷入回落風險。
美元兌離岸人民幣 USD/CNH —— 日線圖
來源：CMC Markets（12月11日）
美元兌離岸人民幣上週一跳空低開失守7後進行了低位盤整趨勢，上升趨勢線支撐在6.88-6.9附近。投資者需關注價格本週走向，若收復7或再次上行。若向下跌破短期盤整區間，價格或下探至趨勢線支撐後反彈。