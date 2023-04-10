一週展望：美國3月CPI，美聯儲3月貨幣政策會議紀要，中國3月貿易數據，美銀行股財報季

本週重要經濟事件和數據

美聯儲3月貨幣政策會議紀要 —— 週三

美聯儲在3月將利率提高 25 個基點至 4.75% - 5%。美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上發表了鴿派言論，他表示“一些額外的政策緊縮可能是適當的”。這標誌著他在 2 月份採取的立場有所軟化，當時他表示“持續加息將是適當的”。雖然鮑威爾的言論可能是緊縮週期即將結束的信號，但他也表示不考慮今年降息。通過觀察美聯儲的點陣圖得知，利率峰值與去年12月的預測並無差別，但也顯示降息不太可能即將到來。

美聯儲 3 月會議紀要可能會揭示政策制定暫停加息的選擇的考慮程度。但暫停可能暗示美聯儲對銀行業的動盪深感擔憂，從而對市場產生利空風險。但它們也可能重申美聯儲讓數據指導其決策的承諾。

美國3月CPI —— 週三

自去年 6 月達到 9.1% 的峰值以來，美國的通脹率一直在穩步下降。由於通脹降至 2021 年 10 月以來的最低水平，消費者價格指數在截至 2 月份的一年中上漲了 6%，低於 1 月份的 6.4%。然而，事實證明，核心CPI（不包括食品和能源）的增長在一定程度上持續存在。最近幾個月，核心CPI在截至 2 月的一年中停滯約 5.5%，遠高於 2021 年的水平。

消費者價格增長放緩令人鼓舞。儘管如此，在美國經濟的某些領域，通脹仍然居高不下。市場預期核心 CPI 可能在 3 月份回升至 5.6%，並且在上週五的非農就業報告中，失業率在3月下降至3.5%，低於市場預期的3.6%，勞動力市場仍然強勁。這可能對希望美聯儲可能在 5 月份的下一次會議上維持利率不變的投資者造成打擊。

中國3月貿易數據 —— 週四

來自中國的最新採購經理人指數 (PMI) 表明，隨著中國經濟在農曆新年後回升並繼續從 疫情封鎖中復蘇，3 月份服務業活動有所回升。 3 月份官方服務業PMI從 2 月份的 56.3 升至 58.2，達到 2011 年以來的最高水平。

中國的貿易平衡在 2022 年最後兩個月急劇放緩之後在 1 月和 2 月有所改善，當時疫情封鎖限制了經濟活動。儘管 2023 年的進出口數據（按美元計）以負數拉開序幕，但數據好於預期水平。 1-2 月出口同比下降 6.8%，而進口同比下降 10.2%。

根據新聞報導，3 月份的貿易數據可能會顯示電動汽車銷量出現反彈，這表明一些消費者的消費意願在電動車市場降價，補貼延長和經濟重新開放的背景下回升， 這種趨勢可能有助於在短期內提振經濟。預計 3 月份出口同比下降 縮窄至7.3%，而進口預計下降 6.9%。

摩根大通第一季度財報

本季度對美國銀行業來說是一個艱難的季度。摩根大通在 1 月份公佈其第四季度業績時，儘管年底表現強勁，但該行對美國經濟前景持謹慎態度。營收超過 355.7 億美元，而利潤為每股 35.7 美元，即 110 億美元。投資銀行業務和 FICC 以及銷售交易業務分別為 13.9 億美元和 37.4 億美元，低於預期，而股票業務也為 19.3 億美元，低於預期的 19.8 億美元。更高的利率幫助淨利息收入提高了 48%，達到 203 億美元，這也是實際收入和利潤增長的地方。

更高的利率似乎是以美國銀行系統其他地方為代價的。在今年餘下的時間裡，這種影響可能會繼續顯現。由於經濟前景惡化導致信貸成本增至 23 億美元，摩根大通撥出 14 億美元的準備金，該行表示他們有溫和衰退的基線假設。鑑於最近發生的事件，這些擔憂只會進一步加劇。

本屆美國銀行業財報季的主要焦點將是近期動盪對該行業利潤的影響程度，不僅體現在貸款需求的影響方面，還體現在存款流入方面。很多 SVB 的客戶在倒閉後將資金轉移到摩根大通和其他美國銀行。

花旗銀行第一季度財報

由於 3 月份美國銀行業的動盪，花旗集團的股價跌至去年 10 月份的低點。與其競爭對手摩根大通一樣，花旗集團可能會報告存款流入激增，因為美國客戶將資金轉向規模更大、更安全的美國銀行。

股價在過去幾周經歷了溫和反彈，但漲幅有限。當該銀行在發布第四季度財報時，它通過對前景面臨的各種風險發出警告來回應同行。第四季度的收入超出預期，達到 180 億美元，增長 6%，儘管利潤為每股 1.16 美元，低於預期的每股 1.30 美元，比一年前下降 21%。 ，但FICC 好於預期，為 31.6 億美元，但這被股票交易收入的急劇下降所掩蓋，股票交易收入從第三季度回落 22% 至 7.89 億美元。投資銀行業務也令人失望，為 6.45 億美元，同比下降 58%。與同行一樣，花旗集團又增加了 6.4 億美元的準備金，因為該銀行在本季度計入了 11.8 億美元的貸款損失。

富國銀行第一季度財報

富國銀行是美國總資產第四大銀行，由於最近美國銀行業的動盪，存款流入也可能增加。作為一家更加專注於國內的銀行，富國銀行的股價在近期動蕩的背景下跌幅大於同行，跌至兩年低點後出現反彈。

早在 1 月份，該銀行披露了令人失望的第四季度業績，但由於圍繞訴訟和監管問題的各種遺留問題，一些人預計這是在預期之內的。第四季度收入不足 196.6 億美元，而該銀行在本季度虧損 33 億美元。除去這一因素，利潤為每股 0.67 美元，即 28.6 億美元。淨利息收入穩健，比上一季度增長 11%，比去年同期增長 45%，達到 134 億美元。由於更高的利率和更具挑戰性的房地產市場，房屋貸款是該銀行的核心業務之一，減少了 57%。

就前景而言，隨著拖欠率小幅走高，註銷金額上升至 5.25 億美元，人們對消費信貸感到擔憂。該公司在額外撥備方面總共增加了 9.57 億美元。運營成本也上升至 162 億美元。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：中國3月新增社會融資規模

中國3月M1、M2貨幣供應同比

中國3月新增人民幣貸款

週二：中國3月CPI、PPI



週三：美國3月CPI

美聯儲3月貨幣政策會議紀要

加拿大央行利率決議

週四：澳大利亞3月失業率

中國3月進出口

美國3月PPI



週五：美國3月零售銷售

美國3月進出口價格指數

美國4月密歇根大學消費者信心指數初值

摩根大通、花旗、富國銀行財報





本週重要產品關注

美元指數 USDX —— 4小時圖

來源：CMC Markets（4月10日）

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4小時結構美元指數仍處於下跌結構中，但在上週五美國公佈3月的就業報告後，由於失業率超預期走低，勞動力市場仍比預期的更加強勁，促使美元指數反彈。本週的CPI數據顯示核心CPI有上行可能，反映當前經濟基本面仍然穩固，這意味著美聯儲5月加息25個基點的概率較大，或支撐美元指數出現底部反彈。

關注趨勢線阻力102，若形成向上突破或支撐美元指數進一步走高。

納斯達克100指數 NDAQ Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（4月10日）

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納指自3月以來受人工智能概念的爆火以及降息預期的回升一直延續上漲趨勢，在過去的一周在13000附近盤整。考慮到強勁的勞動力市場以及CPI可能的反彈或支持美聯儲5月加息25個基點，並澆滅年內降息的可能。並且AI概念近期漲幅過大或存在一定的修正。這些因素疊加或促使納指出現一定的調整，下方目標：12000。



美國金融精選行業指數ETF（XLF） —— 日線圖

來源：CMC Markets（4月10日）

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該銀行ETF主要持有標普500指數的大市值金融股，區域銀行股票比重很低（0.18）。 3月受銀行業波動，該ETF跌至去年10月以來的低點，但目前仍維持在30上方。本週的銀行股財報的表現或較差。但考慮到近期的下跌以充分對銀行業動盪和較差的業績進行計價，在業績發布後可能出現利空兌現，並且進一步的加息或支撐股價。因此，在當前價位可能仍存在一定的反彈空間，持續至4月底或5月初。



澳元兌美元 AUD/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（4月10日）

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澳元兌美元在上週一觸及關鍵阻力0.678後受阻回落，從趨勢上看處於下跌行情中的旗形整理。自澳聯儲暫停加息發表偏鴿言論後，澳元的表現相較於其他貨幣例如英鎊、歐元較弱。 MACD指標在0軸下方有形成二次死叉跡象。因此，澳元兌美元在跌破旗形整理區間後或存在進一步下跌的可能性。





