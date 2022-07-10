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一周展望：美国6月CPI、新西兰、加拿大央行利率决议、中国二季度GDP

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

11 Jul 2022, 05:35

周回顧

美國6月季調後非農就業人口錄得37.2萬人，高於市場預期的26.8萬人，前值為39萬人。 失業率錄得3.6%，與前值持平。 6月時薪環比增長0.3%，符合市場預期，前值為0.4%。 6月就業參與率錄得62.2%，低於前值的62.4%，前值為62.3%。

美國民調顯示，美國總統拜登工作支持率跌破30%，降至有史以來最低水准。

安倍槍擊案嫌疑人供認，原襲擊目標為宗教團體幹部，但認為無法做到，於是襲擊前日本首相安倍晋三。

歐洲央行管委霍爾茨曼表示，歐洲央行應該在7月加息50個基點，尋求在9月前累計加息125個基點。

美國三大股指週五收漲，納指漲0.32%，報12129.72點； 標普500指數漲0.16%，報3902.57點； 道指漲0.009%，報31374.74點。

歐股方面，歐洲斯托克50漲0.08%，報3495.3點； 德國DAX40漲0.92%，報12971.87點； 英國富時100平收，報7188.25點； 法國CAC40跌0.15%，報6012.81點。

亞太方面，富時中國A50小幅收漲0.04%，報14810.5點； 恒生指數跌1.09%，報21728.9點； 澳大利亞200指數跌0.1%，報6702.5點。

美元指數週五沖高回落，收跌0.2%，報106.7。 澳元兌美元漲0.26%，報0.6856。 歐元兌美元漲0.26%，報1.0186； 英鎊兌美元漲0.09%，報1.2033。

現貨黃金小幅收漲0.16%，報1743.01美元/盎司。 現貨白銀漲0.45%，報19.31美元/盎司。

國際兩油週五收漲，美國WTI原油漲2.51%，報105.77美元/桶； 布倫特原油漲2.77%，報109.3美元/桶。

本周重要經濟事件和數據

美國6月CPI——週三

週三北京时間20:30，美國勞工統計局將發佈6月通脹數據，市場預期6月CPI同比上漲8.8%，前值為8.6%，預期環比上漲1.1%，前值為1%。 6月覈心CPI預期同比上漲5.7%，前值為6%，預期環比上漲0.6%，與前值持平。

從能源價格來看，截至7月8日，受國際油價下跌的影響，全美的平均汽油價格為$4.721，比一個月前的價格低23美分。 國際瓦斯價格6月下跌超30%。 市場預期6月通脹數據不降反昇或因6月出行高峰期帶來的需求爆發，預計在需求釋放後將迎來回落，美聯儲在7月的進一步加息將抑制需求。 囙此，通脹或已進入觸頂階段。

若通脹數據續創新高，將進一步強化美聯儲在7月會議加息75bps的預期。 這意味著在上周經歷反彈的美股或在本周面臨承壓的局面。

紐西蘭央行利率決議——週二

週三北京时間10:00，紐西蘭央行將公佈利率決議，市場預期本次會議紐西蘭央行將加息50bps，將基準利率上調至2.5%。 這將是紐西蘭央行自2021年10月以來的連續第六次加息，也是自今年4月以來的第三次加息50bps。 紐西蘭今年一季度的通脹水准錄得30多年來的新高6.9%，這使央行繼續維持鷹派預期，力求將通脹目標控制在1-3%的區間。

加拿大央行利率決議——週三

週四北京时間22:00，加拿大央行將公佈利率決議，市場預期此次會議將加息75bps，將基準利率上調至2.25%。 這或將是加拿大央行今年首次加息75bps。 上週五的加拿大6月的就業報告顯示，平均時薪同比錄得5.2%，繼續維持加速上漲態勢，失業率連續4個月下降至4.9%，而通脹率目前處於7.7%，這使加拿大央行有理由在本周的會議上加大加息力度。

中國第二季度GDP——週五

週五，中國將公佈第二季度GDP數據，由於中國4-5月進行了自2020年2月以來最大規模的疫情封控，導致經濟行動停擺。 市場預期第二季度GDP同比增長1%，前值為4.8%。 預期環比下降2.3%，前值為1.3%。 近期中國局部多個地區仍有疫情反復風險，世界銀行和經合組織下調2022年GDP增長預期至4.3%

美國零售銷售數據——週五

週五北京时間20:30將公佈美國6月零售銷售數據，市場預期環比增長0.8%，較前值-0.3%有明顯修復。 5月零售數據錄得5個月的首次負增長主要由於汽車銷售的大幅度下滑，隨著6月能源價格的下降，汽車銷售出現回暖，6月美國汽車銷量環比增長2.6%，達到1300萬輛。

以下是具體經濟資料和事件：

週一：中國6月M2貨幣供應年率

           中國6月社會融資規模

週二：歐佩克月度原油報告

週三：美國6月CPI

           紐西蘭聯儲利率決議

           英國5月GDP

           加拿大央行利率決議

           EIA、IEA月度原油報告

週四：澳大利亞6月季調後失業率

           美國6月PPI

           美聯儲經濟狀況褐皮書

週五：中國第二季度GDP

           美國6月零售銷售月率

           美國6月工業產出月率

           美國7月密歇根大學消費者信心指數

           美國總統拜登出訪沙特

 

本周重要產品關注

黃金兌美元XAU/USD——日線圖

圖片來源：CMC Markets

黃金兌美元XAU/USD——4小時圖

圖片來源：CMC Markets

黃金上周在跌破日線級別上升趨勢線支撐1800後，繼續迎來破位下跌，並再次跌破今年1月低點1780。 現時價格在1740附近盤整。 均線系統呈現空頭排列，當前趨勢以空頭為主。 在7月加息落地前金價或難有起色，預計價格或進一步承壓下行。 4小時MACD出現底部金叉，短期內價格或有空頭修復。 當前策略以逢高看空為主，上方阻力：1780。 下方目標價：1675-1680。

納斯達克100指數NDAQ——日線圖

圖片來源：CMC Markets

納指上周呈現強勢反彈趨勢，錄得4日連陽，但整體價格仍處於下行通道中，暫未出現有效突破，需觀察價格能否突破60日均線的壓制。 均線系統暫未出現明顯的多頭排列，投資者仍需保持耐心觀察。 由於本周將公佈CPI數據，市場普遍預期6月CPI將續刷記錄。 若數據出現符合或超預期的表現，將强化美聯儲7月加息75bps的預期，美股仍將承壓，但預計價格持續運行於11000之上。 本周預計維持震盪趨勢，策略以逢低看多為主。

 

美元兌加拿大元USD/CAD——日線圖

圖片來源：CMC Markets

美元兌加元現時仍運行於震盪上行通道中，但在1.3面臨强壓力。 MACD指標有再次形成死叉迹象，名額背離明顯。 本周加拿大央行若進行加息75bps的行動，將對加元起到較大提振，囙此美加本周傾向於高位回落。 下方目標：1.26。

澳元兌美元AUD/USD——日線圖

圖片來源：CMC Markets

澳元兌美元在震盪下行下軌（圖中黃線）0.676附近受到較强支撐，MACD指標有底部背離迹象，RSI名額有重回多頭區間之勢，預計該位置將面臨反彈之勢，但由於本周在美國通脹數據的影響下，美聯儲加息75bps的預期增强將使美元偏强。 囙此反彈空間有限。 上方的重要壓力在0.7。 若價格不能突破該位置，或維持低位震盪趨勢。 若成功突破0.7並企穩，下一目標關注0.727。

 

美國WTI原油Crude Oil WTI——日線圖

圖片來源：CMC Markets

WTI原油上週四、五迎來底部反彈，傾向於短期的空頭修復，趨勢上以震盪下行為主。 上方面臨趨勢線（圖中黃線）和布林帶中軌壓力，價格為110。 本周拜登訪問沙特或商討原油增產計畫，經濟下行引發的需求擔憂難以支撐油價的多頭。 囙此，策略上以逢高看空為主。

 


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