火爆的美国1月通胀报告将怎样指引市场？

北京时间周四凌晨00：30发布CPI报告，预计将环比增长0.5%，增速低于12月的0.6%。7.3%的同比预测增长是1982年以来的最高水平，高于12月的7%。

道琼斯的数据显示，不包括食品和能源在内的核心通胀率预计将在1月份上升0.4%，或同比上升5.9%。相比之下，12月份的环比增长率为0.6%，同比增长率为5.5%。

根据下图显示，高盛将1月份的核心CPI环比预测略微上调至+0.56%。CPI的权重组合变化整体较温和，私人交通服务（+1.1pp）、二手车（+0.7pp）、业主等价租金（0.6pp）和新车（+0.2pp）的支出比例提升，而娱乐（-0.5pp）、公共交通（-0.4pp）、个人护理（-0.4pp）和个人租金（-0.3pp）的支出比例降低。

在强劲的1月份就业报告公布后。该报告显示，1月份新增了46.7万份就业岗位，劳工时薪增速同比达到5.7%，创近20年来新高。工资上涨的压力将继续存在，美联储主席鲍威尔表明，将持续关注工资增长带来的价格上涨风险，市场对“工资-价格螺旋上升”的风险保持高度的警惕。新冠疫情对美国的劳动力造成了永久性的打击，即使疫情结束后也不太可能逆转劳动力紧缺的问题。择业观的改变迫使提前退休的人员难以重返岗位，尤其是薪资降低的一线供应端的岗位。整体就业参与率低于疫情前水平。一些岗位就业的永久性缺失或企业持续涨薪挽留人才，如果这种方式持续下去，通胀也会维持高位。因此，如何实现就业市场的“软着陆”是重中之重。

经济学家们预计，今年3月前，通胀率将达到峰值。

巴克莱银行首席美国经济学家迈克尔·加彭（Michael Gapen）说：“我认为这将是一个信息，那就是，现在仍然是CPI强劲的一个月，但将比12月份略低一点，并低于10月份的近期峰值。将特别关注商品价格和二手车。”

经济学家表示，1月份的CPI可能显示出商品通胀放缓和包括住房在内的服务业价格快速上涨趋势的早期迹象。随着2022年的到来，这一点预计将变得更加明显。

Grant Thornton首席经济学家戴安·斯旺克（Diane Swonk）表示：“服务业已经出现了工资推动型通胀，而且在供应链问题和（美联储）认为是暂时性的事情即将缓解之际，通胀仍将加速。”

随着时间的推移，供应链问题应该会得到缓解，这将直接影响商品的成本。然而，在需求和工资增长的推动下，服务业通胀今年应该继续以4%的速度上升，高于3%的疫情前水平。工资和住房应该继续是CPI上升的一个因素。住房成本约占核心CPI的40%，经济学家预计将继续上升。

高通胀的驱动因素开始由商品价格的飙涨转向工资增长的服务业通胀。美联储的加息政策或将可以抑制商品价格的投资需求，但如何填补职业空缺，抑制工资增长并不是靠货币政策来实现的。



