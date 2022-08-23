銅價的反彈或是短暫的熊市反撲

近幾個月來，由於全球央行進入加速緊縮周期，制造業明顯放緩，併且新冠肺炎病毒的封鎖導致金屬消費大國中國的制造業放緩，削弱了對電力和建築行業廣泛使用的金屬的需求。銅價在4月下旬進入到了下行周期，併在6月、7月經歴了大幅下跌。

來源：S&P Global, JPMorgan

自7月中旬開始了修復性反彈，截至8月22日收盤，COMEX銅價較7月中旬低點反彈16.5%。其反彈邏輯主要為市場在7月中下旬以來預期美聯儲在後續的政策或面臨轉嚮的可能性。這種預期能持續多久？銅價是已經見底，還是僅僅是熊市中的短期反彈？

來源：CMC Markets

美聯儲方面，美聯儲多位官員上周釋放鷹派立場，美聯儲主席鮑威爾在本周的傑克遜霍爾年會上大概率重申抑制通脹決心，打消市場對於政策轉嚮的預期。利率和美元都存在上行風險，這兩個因素都是銅在中長端的主要下行催化劑。在緊縮環境下，美國樓市在7月進一步萎縮，7月成屋銷售同比下降20%，為近7年來最低水平。7月新房開工量驟降至1年半以來最低水平。房地產作為銅在下遊的主要行業，房地產的萎靡打擊銅需求。

進一步來看，美聯儲雖然在7月通脹有所緩解，但主要由能源價格下跌引起，食品、住房、服務業通脹仍延續環比增長態勢，商品價格在8月的反彈或使通脹仍具有黏性，9月仍有可能加息75個基點，這或給銅價帶來不穩定因素。

中國層面，上半年整體受疫情擾動宏觀經濟環境形勢嚴峻，7月新增社融、地產銷售、消費、工業生產等數據疲軟。中國人民銀行再次超預期下調5年期LPR利率15個基點，為今年的第二次下調，而1年期LPR利率僅下調5個基點，反映出當局的重心在於穩住房地產市場。目前貨幣政策已經做到發力，預計接下來將通過更多的工具保證新房交付，恢復市場信心。對於現階段而言，銅價由於當前市場信心不足仍將承壓，房市雖有政策信號支撐但起色較弱，後續仍需等待政策發力以及疫情管控的進一步放鬆恢復市場信心。

併且，中國多地因極度高溫採取限電措施，這抑制了銅產量導致供需趨緊。隨著極端高溫天氣在9月消退，預計供需關繫將得以改善，銅價反彈趨勢或受到制約。

若出現回落，是進一步創低還是低位震蕩？

前文中已經討論了近期銅價的主要利空因素，有沒有其他的一些因素為銅價帶來支撐？

中國在政策扶持、以及可能的疫情管控的逐漸放鬆背景下，預計宏觀經濟在下半年呈現修復，銅下遊需求料持續回暖。例如新能源汽車的大力推廣促進銅的需求，而新能源汽車免購置稅延長至2023年底的政策落定或刺激消費。房市方面，在政策的進一步發力背景下，料房市或呈現回暖態勢，銅的需求主要體現在線纜裝備上。家電方面，由於今年一季度在原材料價格高企的背景下產量大幅下滑，國家近期實行新一輪家電下鄉政策，帶動綠色智能家電以舊換新活動促進家電消費，原材料的近幾個月的下調或對產量產生積極作用，而近期的極端酷熱天氣或帶動空調銷量。房市若呈現回暖或帶動家電的置換潮。

海外目前尚未出現經濟衰退風險，美國制造業PMI仍維持在50以上，勞動力市場仍舊強勁。

因此，近期銅價在9月美聯儲會議的預期下或出現回落趨勢，但在9月會議兌現後或迎來低位的震趨趨勢。

長遠來看，價格會怎麽走？

中國經濟在2022年2季度經歴至暗時刻後，在寬鬆的金融環境和政府扶持下，經濟將持續呈現回暖之勢，2023年經濟料強於2022年。但由於海外經濟在2023年面臨衰退風險，即使中國經濟溫和增長但對全球流動性的影響有限。歐元區、英國、北美等地區的通脹均位於幾十年來的新高，全球流動性將處於收緊趨勢。由於貨幣政策具有一定的滯後性，經濟的明顯降溫通常會出現在利率水平維持在峰值的一段時間後。因此，全球商品需求在未來的1-2年或進入萎縮期。

趨勢推演：

來源：CMC Markets

預計短期回落至320美分/磅，隨後在低位震蕩，若出現反彈則關註上方阻力380美分/磅。隨後或在全球衰退背景下呈現進一步回落。



