CMC MARKETS PLC - 截至2022年9月30日的半年度中期業績

2022年11月16日

CMC MARKETS PLC

（以下簡稱“CMC”或“公司”）

截至2022年9月30日的半年度中期業績

CMC MARKETS PLC -淨營業收入較2022財年上半年增長21%。

三年增長計劃穩步推進。英國正式推出 CMC Invest ，隨後將進駐新加坡。

半年度業績，截至： 2022年9月30日 2021年9月30日 增幅 淨營業收入（百萬英鎊） 153.5 126.7 21% 交易淨收入（百萬英鎊） 128.4 101.0 27% 投資淨收入（百萬英鎊） 20.8 24.2 (14%) 其他收入（百萬英鎊） 4.3 1.5 173% 税前利潤（百萬英鎊） 36.6 36.0 1% 每股基本收益（便士） 10.2 9.6 6% 每股股息（便士） 3.50 3.50 - 交易客户總收入（百萬英鎊） 154.9 127.0 22% 交易客户收入留存率 83% 80% 交易活躍客户（人） 50,199 53,834 (7%) 活躍客户人均交易收入（英鎊） 2,558 1,877 36% 投資活躍客户（人） 164,632 185,847 (11%)

注：

淨營業收入表示扣除介紹合作伙伴佣金和徵税費用後的總收入。

交易淨收入指的是差價合約（“CFD”）和點差交易客户總收入，扣除回扣、税費和風險管理收益或損失後的淨收入

投資淨收入指的是股票經紀淨收入扣除回扣後的淨收入

交易客户總收入指的是點差、融資和向客户收取的佣金（客户交易成本）

活躍客户指的是在半年度報告期內，在股票經紀平台上交易或持有差價合約或進行（至少一次）點差交易的個人客户

活躍客户人均交易收入指的是交易活躍客户的總交易收入扣除回扣和税費後的淨收入

收入替代績效指標（“APM”）與集團主要報表的對賬見第34頁

2023財年上半年財務概要

淨營業收入1.535億英鎊（2022財年上半年：1.267億英鎊，同比增長21%)。

交易淨收入為1.284億英鎊（2022財年上半年：1.010億英鎊，同比增長+27%)。

投資淨收入為2080萬英鎊（2022財年上半年：2420萬英鎊，同比增長-14%)。

運營成本（不包括浮動薪酬）為1.063億英鎊（2022財年上半年：8310萬英鎊1，同比增長28%）和1.156億英鎊（2022年上半年：8970萬英鎊1，同比增長29%），包括浮動薪酬。成本的增加主要體現在CMC投資和交易平台的投資增長。

監管總資本比率為610%（2022財年：489%），可用流動資產淨額為2.542億英鎊（2022財年：2.459億英鎊）。

中期股息為每股3.50便士（2022財年上半年：3.50便士)，預計全年股息總額與政策一致，税後利潤率為50%。

經營概要

根據2022年的業績和基本情況，集團計劃在三年內實現淨營業收入增長30%，使公司發展保持在正軌上。

2023財年上半年，現有交易平台迎來了重大的版本升級。其中包括外匯流動性增強、新的交易結果分析功能，新的定價功能和更流暢的新用户引導流程。進一步的產品升級有望在2023年下半年實現。

CMC Invest還在繼續擴大市場。最近推出的英國投資平台CMC Invest UK將在未來幾個月推出新產品，CMC Invest Singapore將隨後在2023財年末推出。對於CMC Invest未來的發展，公司或將在新西蘭和加拿大進一步實現地域擴張。

儘管所有地區的客户人均收入都有所增長（同比增長36%），但交易活躍客户的數量下降了7%，這主要是由於客户收入增加以及客户收入留存率增加至83%（2022年上半年：80%）。CMC集團的制勝戰略仍將是專注於優質客户。

2023財年的指導運營成本維持在2.15億英鎊不變，其中不包括浮動薪酬。英鎊持續疲軟，而為了實現戰略計劃需要不斷擴張人才儲備，二者相加可能會導致成本更高。

1 2021年9月30日重述的數據包含了2022財年年度自由支配獎金的社會税，包含在浮動薪酬範圍內

首席執行官Lord Cruddas説道：

“很高興向大家宣佈，公司今年前六個月的表現十分強勁。在這個全球貨幣政策受到高度關注、市場波動性和交易量有所增加的時期裏，除了各項指數的流動在正常範圍外，我們的外匯和大宗商品活動實現了加速增長。

在此背景下，我們不僅專注於提高營收，並同時實現盈利模式多元化的三年增長計劃。我們將繼續致力於改進我們的產品，包括核心交易差價合約和點差交易，讓客户通過我們屢獲殊榮的交易平台獲得更廣泛的產品。在機構交易業務方面，作為外匯現貨市場上的非銀行流動性供應商，我們將繼續增加交易量。此外，我還欣喜地看到，公司推出了新的英國投資業務——CMC Invest UK http://www.cmcinvest.com/。進軍英國自主投資領域對我們來説是一個重要的里程碑。在澳大利亞，我們的股票經紀業務已經處於行業領先地位，二者形成了良好的優勢互補。未來幾個月，我們將強化CMC Invest UK 平台的功能，推出大量新產品，包括個人儲蓄賬户（ISA）、多貨幣賬户、共同基金和自主投資個人養老金（SIPP）。英國的財富市場依然十分具有吸引力，我們的目標是為散户投資者提供市場領先的長期投資和財富創造解決方案。

我們的產品不斷擴張到新的地區，比如新加坡。我們計劃在2023財年底前推出CMC Invest Singapore。這項業務將與我們在澳大利亞的現有業務形成互補，大約50萬的ANZ Share Investing平台投資客户將於本財年年底如期完成遷移。

目前，我們正處於多元化的快速發展軌道上，憑藉現有的平台技術，我們將贏得B2B和B2C投資業務。我們的戰略增長規劃正在按計劃穩步推進，隨着零售、機構和股票經紀業務新產品的推出，我們將實現新業務的大幅擴張。”



