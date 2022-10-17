一週展望：中國第三季度GDP，10月LPR；歐洲、英國9月CPI；特斯拉、高盛三季度業績

上週主要產品走勢

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本週重要經濟事件和數據

中國第三季度GDP、9月社會零售總額、規模以上工業增長—— 週二

因中國華東地區二季度陷入疫情封鎖，GDP同比增長0.4%，比第一季度的4.8%有所下降。

自第三季度以來，隨著封控的逐步放寬，月度經濟數據有所改善。 8月社會零售額反彈，同比增長5.4%，為12個月以來最強勁的增長，主要是由於城市重新開放後壓抑的需求釋放。隨著工業生產在7月和8月也有所回升，本季度經濟增長有可能加快。市場預期第三季度中國GDP同比增長3.5%。

市場預期9月份零售銷售同比增長3.2%，第三季度將有所改善。與此同時，8月工業生產同比增長4.2%，高於7月的3.8%，市場預期9月將同比增長4.9%。

中國10月LPR利率—— 週四

中國人民銀行將於北京時間週四公佈1年期和5年期貸款市場報價利率，市場預期9月LPR利率將與8月持平，即1年期LPR為3.65%，5年期為4.3%。隨著8月央行對LPR的下調，社會融資規模在9月超預期改善，信貸需求得以修復。而人民幣在8月後加速貶值，在美聯儲在11月可能進一步加速加息的背景下，中國人民央行按兵不動是合理的，這也為後續下調利率預留足夠的空間。

歐元區9月CPI —— 週三

市場預期歐元區9月份的通脹數據會更加糟糕，預期同比增長10%，首次達到兩位數，因為企業面臨將價格上漲轉嫁給消費者的壓力。

幾個月以來，CPI和PPI之間存在巨大的不匹配。現在看來，總體CPI數據正在加速增長。根據初步數據，核心CPI也有所增長，市場預期9月份將達到4.8%，高於8月份的4.3%。

若數據符合預期，歐洲央行在10月27日的利率會議上面臨再次加息75個點子的壓力。

英國9月CPI —— 週三

由於汽油價格下跌，英國8月的總體CPI從7月份的10.1%下降至9.9%。然而，總體通脹率的下降掩蓋了一個事實，即食品價格繼續上漲，從7月份的12.7%上升到8月份的13.1%，因為牛奶、雞蛋和牛油等主食的價格都上漲了20%以上。

8月份核心CPI同比增長6.3%，高於7月份的6.2%。由於能源價格已經有所穩定，核心CPI的上漲是英國銀行的主要擔憂之一。在短期內，銀行可能會在利率方面變得更加激進，然而，新政府的財政計劃使得央行下個月大幅度加息的任務更加困難。

影響央行決策的另一個因素是工資增長。從6月到8月，包括獎金在內的平均總薪酬每年增長6%。這意味著，在扣除通貨膨脹因素後，實際工資總額同比下降2.4%。利率的急劇上升可能加劇借款人的償債壓力。

高盛、特斯拉、寧德時代三季報

週一 —— 美國銀行（盤前）

週二 —— 高盛（盤前）、奈飛（盤後）

週三 —— 特斯拉（盤後）、寶潔（盤前）、IBM（盤後）

週五 —— 寧德時代 、長城汽車

以下是具體經濟數據和事件：

週一：美國10月紐約聯儲製造業指數

美國銀行Q3財報

週二：新西蘭三季度CPI

中國三季度GDP

中國9月社會消費品零售總額

中國9月規模以上工業增加值

澳聯儲貨幣政策會議紀要

奈飛、高盛Q3財報

週三：英國9月CPI

歐元區9月CPI

加拿大9月CPI

特斯拉、IBM、寶潔Q3財報

週四：澳大利亞9月失業率

美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

中國1年期、5年期LPR

週五：歐盟領導人會議

日本9月CPI

寧德時代、長城汽車Q3財報

本週重要產品關注

納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖

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上週因美國9月核心CPI超預期走高，促使美股在週四呈現放量下跌，但隨後高收。然而週五再度高開低走。由於市場預期美聯儲11月加息75個點子預期升溫，當前市場情緒仍較謹慎，當前或呈現震盪磨底行情。

4小時級別呈現震盪下跌趨勢，價格有二次下探底部概率，當前關注前低11431附近。

西德克薩斯原油 Crude Oil WTI —— 日線圖

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WTI原油上週整體呈現回落行情，符合預期走勢。美國可能採取一定程度的反制措施限制油價，本週可能繼續承壓下行，第一目標參考80，若跌破該水平價格或進一步下探76。

特斯拉TSLA —— 週線圖

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特斯拉上周繼續收跌，為連續第四週收跌，股價較2021年11月高點已跌超50%。本週將公佈特斯拉第三季度業績，從目前來看，股價暫無任何企穩跡象，價格若失守200可能進一步下探180附近，隨後或面臨技術面的修復。

英鎊兌美元 GBP/USD —— 日線圖

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英鎊兌美元在上週五收跌並跌回下行通道的下方，在未返回通道中以淡倉思路為主。美元現階段仍處在強勢地位，因此英鎊有二次下行探底的風險。短期支撐參考1.1。

摩根大通 JPM —— 日线图

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摩根大通於上週五公佈三季度業績，營收與每股收益均高於市場預期，股價高開。但由於市場預期在四季度投行業務可能面臨進一步縮水的背景下，股價高開低走。從趨勢上看，價格在下行通道中的上軌承壓，因此後市或面臨進一步回落的風險，第一支撐參考100。



