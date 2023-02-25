一週展望：中國2月製造業PMI，澳洲第四季度GDP，歐元區2月CPI。歐美股市的拋售或剛剛開始。

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markets

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本週重要經濟事件和數據

中國2月官方製造業PMI —— 週三

中國1月 官方製造業PMI從去年12月的47大幅回升至50.1，服務業PMI從去年的12月的41.6大幅回升至54.4，這主要得益於經濟的全面放開和多項政策的支持，但這種快速增長是否是可持續的？從市場預期來看，2月的數據似乎將陷入增長停滯。市場預期2月官方製造業PMI小幅攀升至50.7，而服務業PMI小幅放緩至54。



澳洲第四季度GDP —— 週三

在2022年，澳洲季度GDP在第三和第四季度均呈現出明顯的增長，分別同比增長3.6%和5.9%，而這種強勁的經濟似乎在第四季度將陷入停滯。隨著持續加息對經濟的壓力逐漸顯現出來，市場預期澳洲第四季度GDP同比增長將大幅度放緩至2.7%。高利率對房地產市場的負面影響在去年第四季度加速顯現。去年第四季度的平均新房銷售相較於第三季度大幅縮減了四分之一，而這種疲軟的趨勢在1月仍在持續。而自住房的貸款價值呈現連續下降趨勢，去年12月環比下降4.2%，這是連續第七個月下降。



歐元區2月 CPI —— 週四

歐元區1月總體消費者價格指數（CPI）從12月的9.2%大幅下降至1月的8.6%，這一事實引起了人們的極大關注，許多人認為，在未來幾個月，我們可能會繼續看到通脹的大幅下降。隨著整體生產者價格指數（PPI）的大幅下降，這無疑是一個令人鼓舞的發展。然而，這些暴跌並未反映在核心價格上，工資仍在上漲。 1月份CPI數據發佈時，核心CPI為5.2%，創下歷史新高。此後，該數據被修正至5.3%。這可能是歐洲央行的一大擔憂，任何進展不足都可能是未來加息的動力。

美國2月ISM非製造業PMI —— 週五

美國1月的ISM非製造業PMI從12月的49.6躍升至55.2，而新訂單也從8月以來的最高水平45.2飆升至60.4。物價指數穩定在67.8，而就業指數穩定在50.0。這些數據的穩定，加上零售額的大幅增長，顯示美國經濟在1月份大幅增長。現在的問題是，這種情況在2月份是否持續。市場預計2月ISM非製造業PMI將從55.2降至54.2，就業指數也可能成為下周延遲公佈的2月非農就業報告的主要指標。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：歐元區2月經濟與工業景氣指數

美國2月達拉斯聯儲商業活動指數

週二：日本1月季調後零售銷售

澳大利亞1月季調後零售銷售

法國2月CPI

美國12月FHFA房價指數

美國2月芝加哥PMI



週三：澳大利亞第四季度GDP

中國2月官方製造業與服務業PMI

中國2月財新製造業PMI

英國2月製造業PMI

美國2月ISM製造業PMI



週四：歐元區2月CPI

歐洲央行2月貨幣政策會議紀要



週五：日本1月失業率

日本2月東京CPI

中國2月財新服務業PMI

歐元區1月PPI

美國2月ISM非製造業PMI





本週重要產品關注

納斯達克100指數 NDAQ Cash—— 日線圖

來源：CMC Markets（2月25日）

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上週五美國公佈了1月的PCE指數，總體與核心PCE指數均超預期上漲，反映出通脹出現了一定的上行風險，這促使美聯儲3月加息50個基點的預期升溫，使美股遭受進一步拋售。從圖形上看，納斯達克指數跌破自去年10月以來形成的底部的頸線支撐位，MACD指標形成明顯死叉。因此，價格或仍存在進一步下行的空間。以頸線12100-12200作為防守以逢高看空為主。

美元指數 USDX —— 4小時圖

來源：CMC Markets（2月25日）

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美元指數因強勁的經濟和美聯儲加息預期升溫在上週五大漲，並觸及1月的高點105.4附近。短週期來看美元指數漲幅過大，或有一定的修復需求。但策略上仍以逢低看多為主。下方支撐：104.5。若突破前高價格或進一步反彈至108。



現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（2月15日）

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在美元走強的背景下，現貨黃金從日線級別來看處於連續下跌趨勢，並跌破了重要的支撐1830。從目前來看，暫未任何的企穩跡象策略仍以逢高看空為主。短線策略關注趨勢線壓力位1830。若反彈突破該點位關注1865阻力。

德國DAX40指數 Cash—— 日線圖

來源：CMC Markets（2月25日）

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德國DAX40指數自2月以來呈現高位盤整的跡象，但在15600附近拋壓明顯。而從MACD指標與RSI指標來看均出現背離。上週五價格繼續受阻回落，並跌破了高位平台的支撐。若價格進一步跌破14900或標誌著市場將開始轉熊。



