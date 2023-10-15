一週展望：中國第三季度GDP，特斯拉、奈飛Q3財報

本週重要經濟事件和數據

美國9月零售銷售 —— 週二

今年第三季度，美國消費者繼續表現出韌性。 在經歷了年初的緩慢增長之後，美國零售支出隨着時間的推移逐漸走強，這主要是由強勁的勞動力市場和低失業率推動的。 汽油價格上漲無疑將導致可自由支配支出有所放緩，但受季節性因素的推動， 7 月和 8 月零售銷售均出現 0.5% 和 0.6% 的彈性水平，本週的 9 月零售銷售數據預計將小幅放緩至 0.3%。 最近的美國消費者信貸數據顯示，美國消費者在 9 月份大幅削減支出，這增加了可能會出現意外下行的風險。

美國銀行、高盛Q3財報 —— 週二

美國銀行

自發布第二季度業績以來，美國銀行股價持續呈現下跌，目前股價處於 2020 年 11月以來的最低水平。儘管第二季度業績表現積極，淨利潤同比增長 19%，達到 74.1 億美元，營收同比增長 11% 至 253.3 億美元，主要得益於較高利率帶來的淨利息收入強勁增長。但投資者定價對未來收益的擔憂，主要體現在銀行業貸款需求在高利率環境下持續降低。在過去幾個月一些股東進行了拋售。 由於近期收益率大幅上升，人們還擔心美國國債未實現的損失。 這些損失可能高達 1000 億美元，儘管這個數字看起來很高，但該銀行的流動性仍然很高，這表明這些擔憂可能被誇大了。市場預期第三季度營收預計為 251.67億美元，淨利潤為63.06億美元。

高盛

高盛的第二季度業績令人失望，儘管收入超出了預期的 109 億美元，但淨利潤低於市場預期，為12.2億美元，同比下降58.5%，部分原因是與 GreenSky 業務相關的 5.84 億美元減值，以及房地產減值 4.85 億美元。 並且，高盛最重要的投資銀行和交易收入來源陷入困境、進軍零售銀行業務陷入困境。儘管股票交易保持穩定，但第二季度固定收益交易收入下降了 26%。 股價也在過去三個月走低，並跌至年內低點附近。市場預期第三季度營收為114.43億美元，淨利潤為22.76億美元



中國第三季度GDP —— 週三

在第三季度 GDP 數據發佈之前，一些數據反映中國經濟擺脱上個季度的疲軟狀態。例如9月製造業PMI時隔五個月重回擴張區間，服務業景氣度有所回升。以及9月社融規模超出預期，信貸需求呈現回暖。但貿易數據上仍呈現疲軟狀態，進出口同比下降呈現縮窄但仍處於負值區間，9月總體CPI同比錄得0%，低於市場預期的0.2%。其中油價貢獻了增長，但暑期整體出行需求降低，機票、酒店和旅遊價格呈現回落拖累了增長。總體需求仍然呈現低迷狀態。

市場預期第三季度GDP環比增長1%，前值為0.8%；同比增長4.5%，前值為6.3%。預計中國貨幣政策將繼續呈現逆週期調節，或等美聯儲結束加息週期繼續加大刺激力度，年內或有進一步降準降息空間。



特斯拉、奈飛Q3財報 —— 週三

特斯拉

儘管特斯拉在第二季度營收達到創紀錄的 249.3 億美元，但由於降價導致的利潤率的下滑，下降至9.6%。股價在過去三個月走低，特斯拉CEO馬斯克表示，由於工廠關閉，第三季度汽車生產可能會放緩，而新款 Cybertruck 發佈的細節也很少。

特斯拉在第三季度的汽車交付量放緩至 435,059 輛，遠低於預期，是2022年第二季度以來的最慢增速。交付量的下降主要是工廠升級計劃導致的，但仍維持全年180萬輛的交付目標。隨着價格戰的繼續，市場將再次關注第三季度的利潤率，以及關於Cybertruck和Dojo項目的最新進展。

市場預期特斯拉第三季度營收預計將較第二季度小幅下降至 242.57億美元，淨利潤預計為22.65億美元。

奈飛

得益於對密碼共享的打擊，奈飛在第二季度新增了 590 萬用户。但該公司仍然不願透露其廣告支持層的收入，儘管它確實表示，到目前為止，在推出打擊措施時，它已經擁有 500 萬活躍用户。但第二季度的收入僅同比增長3%，低於市場預期。

流媒體行業還必須應對編劇和演員罷工的影響，儘管 Netflix 表示，由於不必為新內容支付那麼多費用，因此預計現金流會有所改善，該公司將現金流預期上調至50億美元，此前為35億美元。

市場預期奈飛第三季度營收為84.3億美元，淨利潤為15.71億美元。市場將關注密碼共享被打擊後帶來的用户收益以及廣告支持層的收入增長。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：無重要數據和事件公佈

週二：新西蘭第三季度CPI（季率/年率）

英國9月失業率

加拿大9月CPI（月率/年率）

美國9月零售銷售（月率）

美國銀行、高盛Q3財報

週三：中國9月社會消費品零售總額（年率）

中國9月規模以上工業增加值（年率）

中國1至9月全國房地產開發投資

中國1至9月城鎮固定資產投資（年率）

中國一至三季度GDP（年率）

中國第三季度GDP（季率/年率）

摩根士丹利、奈飛、特斯拉Q3財報

週四：澳大利亞9月失業率

台積電Q3財報

週五：日本9月CPI（月率/年率）

中國10月一年期與五年期貸款市場報價利率



本週重要產品關注

納斯達克100 （NDAQ 100 Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月15日）

納指100在15300附近承壓，日線級別形成下降結構，美科技股第三季度業績的放緩預期和近期的地緣衝突升級或導致股指承壓，預計回落至下方支撐14500附近。



特斯拉 （TSLA） —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月15日）

特斯拉股價在過去的三個交易日連續下跌，成交量出現縮量，形態偏空。MACD指標出現死叉，或使股價再次挑戰支撐240附近。若跌破或進一步下探至210。



現貨黃金 （XAU/USD Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月15日）

黃金因地緣政治衝突升級大幅度上漲 ，扭轉了此前的下跌通道趨勢。當前策略以逢低看多為主，上方第一目標關注1945 – 1950阻力區域。



西德克薩斯原油（Crude Oil WTI - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月15日）

受地緣衝突影響，WTI原油上週五大幅走高，目前雙方戰事呈現進一步升級，且多數國家被捲入或導致能源供應緊缺，油價或存在再次挑戰前高的可能，當前策略以逢低看多為主。



