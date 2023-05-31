5月官方製造業與非製造業PMI低於預期，AH股表現弱勢

國家統計局公佈的5 月份製造業 PMI 從 4 月份的 49.2 降至48.8，低於預期的49.5。非製造業PMI從4月的56.4降至54.5，低於預期的55.2。

數據顯示顯示 5 月製造業活動收縮。在五個主要分類指數中，生產指數跌幅最大（-0.6% ），從50.2下降到49.6，新訂單指數從48.8下降到48.3，就業指數從48.8下降到48.4。供應商的交貨時間指數從 4 月份的 50.3 微升至 5 月份的 50.5，表明供應商交貨速度加快。國家統計局評論說，5 月份 PMI 讀數下降與需求不足有關（尤其是化纖、非金屬礦產品和黑色金屬加工行業）。





來源：國家統計局



5 月份官方非製造業 PMI（包括服務業和建築業）放緩至 54.5，4 月為 56.4，發展水平仍然穩健但低於市場預期，表明建築業和服務業繼續復甦，但增速開始放緩。服務業採購經理人指數放緩至 53.8，4 月為 55.1。調查顯示，5月份航空、船舶和公路運輸服務、電信等服務業PMI均在60以上，房地產業PMI低於50。 5 月份建築業 PMI 放緩至 58.2，4 月份為 63.9，但仍處於高位。國家統計局指出，建築企業對建築業前景持樂觀態度。





來源：國家統計局





來源：國家統計局

由於數據的弱勢表現，上證指數上午時段表現疲軟，中字頭國企、電力設備、半導體資金呈現明顯淨流出。從目前大盤的圖形結構上看，指數在3200附近展開爭奪，但形態上跌破了此前的支撐3220，價格承壓於5日均線之下。成交量上自5月上旬中字頭銀行帶領大盤放量拉升後，後勁明顯不足，指數呈現縮量下跌，市場當前的買盤意願較低。配合較弱的經濟復甦預期，現階段大盤恐維持較弱表現。





上證指數 —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（5月31日）

港股今日表現仍舊弱勢，目前日線呈現六連下跌的狀況，價格始終延5日均線下跌。形態上處於下跌中的第3浪。盤面上，石油、內房、中概股普遍下跌，成交量呈現縮量形態。暫時價格難言底。投資者可等待兩種情形判斷可能出現的階段性底部：1，低位出現放量探底回升則意味著買盤，2，指數連續縮量，在低位盤整止跌。若出現這些情況可能意味著出現4浪修復。





恆生指數 HSI —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（5月31日）



