一週展望：中國第一季度GDP；特斯拉、高盛Q1財報；英國3月CPI

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markes

本週重要經濟事件和數據

中國第一季度GDP、3月零售銷售、工業生產增值 —— 週二

官方數據顯示，2022年第四季度中國GDP同比增長 2.9%，全年GDP增速為3%。雖然第四季度因疫情封鎖恢復進程受到阻力，但好於預期水平。隨著中國政府在去年12月解除封鎖限制後，受春節假期的消費反彈，市場預期經濟將呈現持續復甦的態勢，預期同比增長3.8%；季度環比增長2.1%，前值為0%。

去年第四季度，中國的零售額每個月都在同比收縮。即使在 12 月開始取消冠狀病毒限制時，零售額也同比下降了 1.8%。儘管如此，在線零售額仍保持穩定。 12月份，網上零售額同比增長17.2%。

在經濟重新開放的推動下，市場預期1-3月零售額同比增長 3.7%，1-2月為3.5%。對 3 月份的估計表明，銷售額同比增長可能高達 7%。同時，預計 3 月份的工業生產將比去年同期增長 4%。

高盛Q1財報 ——週二

高盛 1 月份發布的第四季度業績表現喜憂參半。收入為 105.9 億美元，低於預期的 107 億美元。一方面，股票交易收入下降 5% 至 20.7 億美元，而 FICC（固定收益工具、貨幣和商品）收入 26.9 億美元，同比增長 44%，諮詢服務也表現不俗。這是個好消息。另一方面，零售部門全年虧損近 20 億美元，而資產和財富管理收入下降超過 25% 至 35.6 億美元。用於彌補不良貸款的準備金又增加了 9.72 億美元，而該銀行的成本在該季度上升了 11%，達到略高於 80 億美元。

在三月份的投資者日，該銀行製定了重振業務的計劃。高層希望扭轉消費信貸部門 40 億美元的虧損，同時承認該部門要到 2025 年才能實現收支平衡。

預計該銀行第一季度的利潤約為每股 8.60 美元，而隨著美國經濟開始放緩，投資者將更加關注前景評估。

Netflix Q1 財報—— 週二

Netflix 股價自去年五月觸及五年來低點後迎來反彈，但在進入到今年第一季度後股價開始停滯不前， 在公司發布積極的第四季度業績後，該股在 1 月份攀升至九個月高位。

第四季度的收入超出預期，達到 78.5 億美元。付費用戶數量超出預期，達到 766 萬，用戶總數達到 2.3075 億，同比增長 4%。在季度新增用戶中，有 320 萬新用戶來自歐洲、中東和非洲地區。然而，利潤不足每股 0.12 美元，即 5500 萬美元。該公司第四季度的營業利潤率為 7%，處於預期的上限。與去年同期不同，Netflix 在第四季度實現了 3.32 億美元的正現金流。

2022 年的總收入為 316.2 億美元，而運營支出增至 259.9 億美元。更高的成本使 Netflix 的年度營業利潤率從 20.9% 降至 17.8%。

正如第三季度股東信中所示，Netflix不再提供關於用戶數量的指導。然而，用戶群可能會受到打擊。 Netflix在第一季度推出了付費分享，隨著流媒體平台打擊密碼共享，這可能會導致一些用戶被取消。 Netflix上個月還宣布，它將削減電影產量，並簡化其商業模式。該公司表示，為了削減成本和提高利潤率，它打算整合生產中小電影的部門，這將導致一些人失業。

Netflix表示，預計第一季度營收為81.7億美元，利潤為12.7億美元，每股利潤為2.82美元。

特斯拉Q1財報—— 週三

今年1月，特斯拉股價暴跌至101.81美元，為2020年8月以來的最低水平，原因是投資者擔心成本上升以及在華競爭的加劇。但在一季度特斯拉實行降價策略後，該公司繼續銷售創紀錄的汽車數量。根據特斯拉公司的一份新聞稿，第一季度特斯拉銷售了422,875輛汽車，高於第四季度的405,278輛。去年總營收增長51%，至815億美元，其中714.6億美元來自汽車銷售。第四季度汽車毛利率降至25.9%，低於第三季度的27.9%，但預計2023年將保持在20%以上，儘管這一預測存在一些不確定性。儘管成本上升，但第四季度毛利同比增長13%，至55億美元。

當第四季度的結果出來時，馬斯克表示，目標是在2023年交付180萬輛汽車，並且有望實現200萬輛的目標。他證實，該公司仍在按計劃於今年晚些時候在奧斯汀生產新的賽博卡車。他還向投資者保證，需求依然強勁，他表示，自特斯拉降價以來，訂單的數量是產量的兩倍。

自1月份的低點以來，特斯拉的股價實現了近100%的反彈。但股價未能成功站穩200美元上方，這是一個關鍵阻力位，而下方的支撐在160美元。

英國3月CPI —— 週三

受食品價格飆升的推動，英國總體CPI在今年2月份同比上漲10.4%，高於1月份的10.1%。經濟學家曾預計整體通貨膨脹率將降至9.9%。

由於住房和家庭服務同比增長11.8%，2月份核心CPI也從1月份的5.8%上升至6.2%。從4月份開始，消費者還將不得不承受寬帶、移動網絡和公用事業提供商的價格上漲。由於市政稅也在上漲，在可預見的未來，通貨膨脹可能仍將居高不下。

儘管2月份的整體通貨膨脹率仍低於10月份11.1%的峰值，但較1月份的加速增長對英國央行遏制物價上漲的努力來說是一個挫折。在3月23日的銀行會議上，政策制定者以7比2的多數投票通過將利率提高25個基點至4.25%，如果3月份的總體和核心CPI都保持粘性，那麼在5月11日的央行會議時，利率將有上升到4.5%的可能性。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：無重要事件和數據披露

週二：澳聯儲4月貨幣政策會議紀要

中國第一季度GDP

中國3月城鎮調查失業率

中國3月社會消費品零售總額

中國3月規模以上工業增加值

中國1-3月城鎮固定資產投資

英國3月失業率

高盛、美國銀行、奈飛Q1財報

週三：英國3月CPI

特斯拉、摩根士丹利Q1財報

週四：中國4月一年期與五年期LPR

美聯儲經濟狀況褐皮書

歐洲央行貨幣政策會議紀要

紐約聯儲主席威廉姆斯、美聯儲理事沃勒發表講話

週五：日本3月CPI

歐元區4月製造業PMI初值

美國4月Markit製造業與服務業PMI初值

克利夫蘭聯儲主席梅斯特、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克、費城聯儲主席哈克發表講話

本週重要產品關注

道瓊斯工業指數 DJI Cash—— 4小時圖

來源：CMC Markets（4月16日）

由於上周公布的最新CPI數據超預期降溫，引發短期利率的預期下降，道指整體呈現反彈趨勢，但在34000附近受到明顯阻力回落。週五因美聯儲理事沃勒的鷹派發言衝高回落，突破34000失敗。因此，價格或在此處承壓回落至第一支撐33300附近，若失守或進一步下探至32600。

現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖

來源：CMC Markets（4月16日）

現貨黃金上週五因美聯儲官員鷹派的發言促使美元指數底部反彈，黃金單日較高點回落近50美元，險守2000關口。從目前的情況來看，黃金短期漲幅過大有一定的技術性修復需求，短週期級別暫未看到止跌信號，若失守2000關口則觀察1980的支撐，若失守該支撐或進一步下探至1965。

澳元兌美元 AUD/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（4月16日）

澳元兌美元在0.678受阻回落，出現雙頂之勢。趨勢上看處於下跌中的旗形整理，價格跌破整理區間的概率較大。因此，整體策略仍以逢高看空的思路為主。下方第一目標：0.66

WTI原油 —— 4小時圖

來源：CMC Markets（4月16日）

WTI原油短週期級別在83.1附近承壓，該位置為11月22日和12月5日的高點。投資者需觀察價格能否突破，若成功或進一步挑戰90附近，短線支撐在82。反之，若失守或重新尋找80附近的支撐。若跌破80則多頭策略失效。



