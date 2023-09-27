中國電動車庫存是否會受到歐盟反補貼調查的影響？

9月中旬，電動車產業的重大新聞是歐盟對在歐盟銷售的中國製造的汽車展開反補貼調查。

「全球市場現在充斥著更便宜的中國電動車。 而且國家巨額補貼人為地壓低了它們的價格。 這正在扭曲我們的市場。 正如我們不從內部接受這一點，我們也不從外部接受這一點， 」歐盟委員會主席馮德萊恩在9 月13 日向歐洲議會發表的國情咨文中宣稱。

「歐洲對競爭持開放態度。 不是為了逐底競爭，」馮德萊恩補充道。

根據彭博社報道，中國商務部迅速回應，稱歐盟此舉是「赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲全球汽車產業鏈」。

歐盟將有長達13 個月的時間進行調查，歐盟委員會必須在九個月內公佈初步調查結果，然後在接下來的四個月內決定是否要對中國電動車製造商徵收高於歐盟10% 標準稅率的關稅。

歐洲汽車製造商反應不一



在國內電動車價格戰和需求萎縮之後，中國電動車製造商將目光投向歐洲擴張，在那裡他們可以透過用更便宜的車型挑戰歐洲汽車製造商來實現更高的利潤和更快的成長。

本月早些時候，小鵬汽車表示，計劃明年進入德國市場，並進軍法國和英國。 「在德國的成功將決定我們在歐洲大陸的成功，」小鵬汽車總裁兼副主席顧宏地在慕尼黑車展上告訴《歐洲汽車新聞》。

在談到中國電動車製造商帶來的競爭風險時，寶馬執行長Oliver Zipse在本月稍早向英國《金融時報》表示，「基礎車細分市場要么消失，要么不會由歐洲製造 商來做。”

Zipse 的言論與 Stellantis老闆Carlos Tavares的言論相呼應。 去年 1 月，他在拉斯維加斯舉行的 CES 2023 展會間隙告訴《歐洲汽車新聞》，中國和歐洲汽車製造商之間的巨大價格差異意味著後者面臨著可怕的競爭。

然而，並非所有汽車行業人士都支持關稅。 賓士認為該措施會適得其反，該公司執行長Ola Källenius今年稍早對德語報紙《圖片報》表示，歐盟切斷與中國的關係是不可想像的。



中國電動車增速仍落後特斯拉



儘管圍繞中國構成的威脅存在諸多爭議，但今年上半年的數據表明，中國汽車製造商的成長速度尚未趕上歐洲同行的成長速度。

JATO Dynamics的數據顯示，今年上半年，中國製造的汽車在歐洲註冊了43,101輛，僅佔歐洲大陸市場的0.66%。 這比 2022 年上半年的 0.43% 的市佔率有所上升。 同時，特斯拉的 市佔率從 1.53% 成長到 2.82%。

特斯拉Model Y 是迄今為止1 月至6 月期間銷量最受歡迎的電動車品牌，銷量為136,564 輛，年增204%，而其Model 3 位居第二，銷量為42,588 輛，增長率為 6% 。 前十名中沒有中國品牌。

「聲譽和品牌知名度是中國整車廠面臨的兩個最大挑戰，尤其是在西方，他們非常清楚這一點。改變這種看法需要做大量的工作，」JATO Dynamics 全球分析師 Felipe Munoz 在8 月30 日發表的研究中表示。

蔚來和比亞迪瞄準歐洲市場



儘管如此，中國汽車製造商在歐洲電動車市場的份額預計未來幾年將會加速，特別是隨著更多知名電動車品牌進入歐盟。

以其高端汽車而聞名的蔚來汽車將於明年在歐洲推出代號為 Firefly 的廉價品牌。 同時，比亞迪正在探索在法國、德國或西班牙開設歐洲生產工廠的可行性，目標是從2025年開始生產汽車。

比亞迪歐洲總裁 麥可舒在IAA Mobility 活動上對德國報紙Handelsblatt 表示：「如果你想在市場上取得長期成功，就需要本地化。」「這也適用於擁有自己的產品。我們相信，到今年年底 ，我們將在歐洲聽到這方面的消息。」他補充道。

歐洲電動車製造業面臨風險



歐洲汽車製造商協會總幹事Sigrid de Vries表示，中國電動車製造商持續努力擴大在歐洲的業務可能會使歐洲作為電動車製造中心的競爭力面臨風險。

在 8 月 ACEA 網站上發布的消息中，Sigrid de Vries解釋說，歐洲汽車行業目前必須承擔擺脫內燃機轉型的成本，並投資建設必要的電動車充電基礎設施。

Sigrid de Vries警告說：“中國的比較優勢和具有成本競爭力的進口產品可能會蠶食歐洲汽車製造商的國內市場份額，最終影響當地的活動。”

如何投資中國電動車產業



ETF提供了一種經濟且多元化的方式來投資特定主題內的各種股票。



S&P Kensho Smart Mobility ETF [HAIL] 持有小鵬汽車、蔚來汽車和理想汽車。 截至9月18日，該基金已將其投資組合的23.1%分配給汽車製造商，14.2%分配給汽車零件和設備。 客運地面交通佔7.3%的權重。 儘管該基金在過去六個月上漲了 4.6%，但去年下跌了 9.8%。



來源：CMC Markets（9月27日）



