中國2月消費數據大幅放緩，A50直線跳水

國家統計局週四公佈中國2月的消費者價格指數（CPI），同比上漲 1.0%，大幅低於預期的1.9%，1月CPI同比上漲2.1%，漲幅為 2022 年 2 月以來最低。

經季節性因素調整後的 CPI 環比下降 0.5%，低於預期的 0.2% 上漲。 1 月份CPI 環比上漲 0.8%。

2月食品價格同比上漲2.6%，相較於1月的同比上漲6.2%大幅放緩，反映在春節假期結束後的消費需求下降。其中豬肉與蔬菜水果價格相較於1月的漲幅均大幅放緩，2月豬肉價格同比漲幅3.9%（vs +11.8% yoy），新鮮蔬菜價格同比下降3.8%（vs + 6.7% yoy），新鮮水果價格同比上漲8.5%（vs +13.1% yoy)。

而非食品類消費均在節後出現需求下降，相較於1月的數據，2月份非食品類CPI同比上漲放緩至0.6% （vs +1.2% yoy）。燃料成本通脹放緩至同比增長0.5% ( vs +5.5% yoy)，運輸服務價格同比增長2.6% （vs +6.2% yoy)。教育、文化和娛樂領域的通脹放緩至1.2%( vs +2.4% yoy)。 2月核心CPI通脹同比上漲0.6%(1月份為+1.0%)，2月份服務通脹同比下降至+0.6%（vs +1.0% yoy)。

2月年度生產者通貨緊縮加劇。 2 月份的生產者價格指數 (PPI) 較同比下降 1.4%，這主要是受大宗商品成本走軟的推動。相比之下，1 月份的同比下降 0.8%。自去年 10 月以來，生產者價格指數一直低於去年同期水平。

中國人大2023 年國內生產總值增長目標在 5% ，普遍低於機構預期，雖然中國經濟已經從三年的疫情封鎖中解放出來，年初呈現一定的複蘇，但今年將同時面臨國外需求疲軟和國內房地產市場的持續低迷。決策者意識到了經濟的複蘇仍然是一條曲折的道路。

但經濟學家同時表示，中國仍將在未來幾個月看到消費者價格上漲的壓力，兩會明確將恢復和擴大消費放在優先位置，在疫情結束後，消費者信心可能出現逐步恢復，然而現階段由於居民收入還未出現明顯改善，消費的複蘇現階段仍然較慢。

中國股市週四早盤表現低迷，上證指數跌幅一度擴大至0.71%，截至午間休盤，上證指數跌0.31%。北向資金淨賣額達到30億元。從成交量上看，指數進一步縮量，價格有跌破30日均線之勢，因此後續再次回落至平台支撐3225的概率為大概率事件。

上證指數 —— 日線圖（3月9日）來源：Tradingview, CMC Markets

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板塊方面，受CPI數據疲軟的影響，旅遊、教育與消費板塊跌幅居前。其中酒ETF午盤收盤跌1.43%，成交量上出現逐步縮量下跌。均線系統呈現空頭排列。

酒ETF 512690—— 日線圖（3月9日）來源：Tradingview, CMC Markets

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貴州茅台跌幅一度擴大至1.72%，午間收盤略有回升，但形態上已經跌破1775。價格延5日線下跌。因此，現階段行情偏空為主。下方第一支撐關注1700。

貴州茅台 600519 —— 日線圖（3月9日）來源：Tradingview, CMC Markets

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A50指數因近期權重白酒、金融板塊的較差表現呈現下跌趨勢，在跌破上升趨勢線後呈現縮量下跌，價格昨日跌破了支撐線。因此，現階段空頭行情或進一步延續。下方支撐關注12750附近。

富時中國A50指數 —— 日線圖（3月9日）來源：Tradingview, CMC Markets

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