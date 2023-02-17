ChatGPT的橫空出世對當下的職業規劃有何影響？大熱的AI股能否投資？

ChatGPT是美國OpenAI公司推出的一款人工智能聊天機器人，於去年11月發布。其主要運作模式為根據用戶所輸入的文本問題來給與合理答案。

作為聊天機器人，ChatGPT可以幫助你回答大部分領域的專業問題，寫故事，繪畫，編寫代碼，撰寫專業論文、商業計劃書、行業分析等等。可以說是無所不能的。最重要的一點是，他可以大幅度增加信息整合的效率，你不需要前往各個領域的專業平台（甚至是付費的）去搜索各類信息。而更為進階的是，它可以在基於信息的本身給予最合理的結論。這意味著之後人們在獲得信息的方式在逐漸簡化，現階段的人們在搜索信息或數據時只停留在信息本身，後續的分析工作仍需要自己來完成。而ChatGPT省略了這一步，可以直接給出結論並進行下一步的決策工作，這大大提高了日常工作效率。

ChatGPT的出現對各行業都可能產生顛覆的影響，例如

數據分析師，AI可以更快更全面更準確的處理數據，而現在的數據分析師需要自己的收集整合併運用複雜的數學模型得到結論。

內容創作者，例如繪畫，影視，小說方面，AI可以通過龐大的數據庫得出大部分的人類偏好來精心設計更符合其審美的內容，而現階段內容創作者因為個體差異很難創造出讓所有人滿意的作品。

教師行業，AI的知識更加廣泛和專業，而教師的水平會參差不齊。

人力資源，AI可以做到更公正更有效率的招聘，績效評估和薪資分配。現階段人事部門由於主觀情感很難做到絕對公正。

客服，AI可以迅速處理客戶服務的速度和效率。現階段客服人員參差不齊。

市場營銷，AI可以更快的獲得併分析市場趨勢，並製定營銷策略，簡化了市場調研工作。現階段市場部門仍需要做更多的實地市場調研工作。

AI能涉及到的領域遠不止這些，但這是否意味著這些行業的從業者未來會面臨失業的風險？

從內容創作者方面，雖然AI能涉及出符合大眾審美的作品，但卻缺失創新型，而人類文化的進步依靠的就是百花齊放。

在教師行業中，雖然AI的知識層面更加專業，但教師的職責遠不止在傳授知識方面，為學生提供思想教育，管理學生的人身安全，為學生提供心理輔導也是極其重要的。

在人力方面，過於公平可能會顯得沒有人情味，AI在招聘環節只能通過應聘者提供的材料做出合理判斷，但無法像當下人力主管在通過面對面交流時對應聘者做出全方面的評估，例如專業知識，性格，潛力性等等。

在客服方面，雖然能提高處理客戶服務的效率，但其設計出的解決方式都是統一的，筆者在這方面深有體會，對客戶的負面情緒無法有效處理，無法做出特殊情況特殊對待，缺乏一定的變通。

我們需要思考的一點是，科技的高速發展是否意味著人類社會將愈發缺乏同理心，而AI是否會成為掌控該項技術為全民灌輸統一意識的工具？

兩年前橫空出世大熱的是元宇宙概念，但在短暫的爆發後在去年表現也比較低迷，最根本的問題在於其商業模式沒有成熟，無法說服市場的投資者相信其能持續創造穩定增長的盈利預期。現在人工智能概念又爆火起來，但該項技術仍不成熟，而商業模式也沒有一個清晰的道路，其未來的盈利模式也是怎樣的，這需要時間來證明。



在CMC平台投資AI股



C3.AI

成立於2009年的企業軟件AI公司，以SaaS（軟件即服務）模式提供AI產品與服務。它構建了一組專有應用程序（C3 AI Data Vision），使其客戶能夠通過快速部署規模龐大且複雜的企業AI應用，降低客戶開發、部署、管理企業AI應用的時間與成本 。 C3 AI 主要通過其訂閱服務和專業費用賺錢。



來源：CMC Markets（2月17日）

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Alphabet Inc - Class A

ChatGPT的爆火促使谷歌在2023年2月8日的人工智能發布會上正式推出了聊天機器人產品Bard，併計劃將其嵌入搜索引擎之中。與ChatGPT不同的是，Bard可以基於當下時間的最新信息回答用戶問題，而ChatGPT的數據庫只更新至2021年。但其最新的AI工具未能打動投資者，股價在發布會當天和後一天連續重挫。主要原因在於其AI商業盈利的不確定性以及不及預期的第四季度財報。來源：CMC Markets（2月17日）

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BuzzFeed

美國數字媒體公司BuzzFeed Inc. 推出了一系列使用人工智能來回應讀者的測驗，這家媒體公司在1月底宣傳將使用OpenAI為部分內容創作者提供動力。股價在曾一度暴漲300%，但自2月以來股價呈現連續下跌趨勢並回吐近一半的漲幅。

週二，BuzzFeed 發布了測試，使用人工智能對情人節的表達方式做出響應，例如哪種植物可以成為理想的浪漫伴侶， 以及使用 AI 編寫浪漫喜劇或分手信息。



來源：CMC Markets（2月17日）

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Microsoft

微軟在早期就對ChatGPT背後的公司OpenAI進行了投資。在 2019 年，這家總部位於舊金山的初創公司就獲得了 10 億美元的初始投資。據業內消息人士稱，從那時起，微軟又默默地向該公司投資了 20 億美元。在ChatGPT爆火之後，微軟於2023年1月23日的新聞稿中確認了對OpenAi追加了一項新的多年投資，規模達數十億。並且在2月7日的小型媒體發布會，推出了集成ChatGPT技術的新版搜索引擎Bing和瀏覽器Edge，可以在 Bing.com 上預覽，以提供更全面的答案和新的聊天體驗以及生成內容的能力。這被視為與穀歌在AI領域的競爭。來源：CMC Markets（2月17日）

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從AI股的表現來看，在AI概念爆火後股價雖然呈現出短暫的急劇拉升，但其持續性較差。就如同兩年前的元宇宙概念一樣，主要由投機情緒推動。而其股價能否持續走強，歸根結底還是在其本身的價值上面，能否具備穩定增長的盈利。



