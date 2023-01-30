一週展望：聚焦美聯儲議息決議

受美國財報季樂觀情緒的影響和中國重新開放的提振，上週股市整體走高，納斯達克指數表現優於全球市場。事實上，隨着美國通脹降溫，押注美聯儲提早進入拐點是推動新年牛市的主要宏觀因素。因此，FOMC會議將成爲關注焦點，以提供有關美聯儲政策路徑的線索。歐洲央行和英國銀行也將決定利率，在惡性通脹的情況下，兩者都可能不得不維持 50 個基點的加息步伐。

最後一批有影響力的美國科技大公司財報，包括蘋果、亞馬遜、谷歌(Alphabet)和Meta Platforms，也將在給華爾街帶來波動方面發揮關鍵作用。



重點關注

納斯達克觸底反彈：科技股指數自 2020 年 1 月以來首次收於 200 日移動均線上方，表明成長股可能在未來一個月繼續構建底部反轉趨勢。

特斯拉飆升：由於首席執行官埃隆馬斯克將 2023 年的銷售目標上調至 200 萬輛，特斯拉股價本週上漲 30%，並在過去兩個交易日飆升 23%。這家電動汽車製造商的每股收益和收入也超出了四季度財報預期。

美元企穩：美元指數近兩週在關鍵支撐位101上方企穩，美元可能已經超賣，美債收益率止跌。美元近期有望反彈。

黃金漲勢暫停：由於美元跌勢暫停，黃金期貨近兩週持平。技術面看，貴金屬與RSI呈背離熊形態，表明其上行動能可能耗盡。

原油回落：油市反彈乏力，WTI 期貨再次回落至 80 美元/桶下方。儘管中國經濟重啓對油價 有一定的提升作用，但美國原油庫存創下 16 個月新高，同時俄羅斯的供應似乎並未受到西方制裁的影響，使得需求前景蒙陰。

經濟日曆（1月30日-2月3日）

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