一週展望：美股科技股能否挽救納指？歐洲央行利率決議

本週重要經濟事件和數據

美國龍頭科技股財報—— 週二、週三、週四

谷歌

自谷歌公佈第二季度業績以來，股價一直保持穩定上漲勢頭，今年累計上漲約54%。 第二季度營收同比增長 7%，達到 746 億美元，其中谷歌搜索表現強勁，收入達 426.3 億美元。 YouTube 收入從第一季度疲弱的 66.9 億美元增至 76.6 億美元。 第二季度利潤也很強勁，達到 218.3 億美元，輕鬆超過去年的 194.5 億美元。 第一季度表現不佳的主要原因之一是與大幅度裁員產生的 20 億美元遣散費。市場預期23財年第三季度總收入為 755 億美元，其中 YouTube 收入將增至 77 億美元，Google 搜索收入將增至 432 億美元。 預計EPS為 1.44 美元。

微軟

微軟股價在 7 月份創下新高，此前該公司公佈了強勁的23財年第四季度和年度業績。 第四季度收入同比增長 8%，達到 562 億美元，創下單季度新紀錄，推動全年總收入達到 2119 億美元。 該季度EPS為 2.69 美元，年化EPS為 9.68 美元。 智能雲部門的強勁表現使收入增至 240 億美元，同比增長 15%，而 Microsoft 365 和 Office 365 的商業和消費產品的雲服務收入也出現強勁增長。不利的一面是，個人計算收入下降了 4%，至 139 億美元，主要是由於 Windows OEM 收入下降 12%，設備收入下降 20%。 另一方面，Xbox 內容和服務收入表現良好，同比增長 5%。 在英國監管機構批准交易後，人們對動視暴雪的收購將繼續進行抱有很高的希望。 由於擔心第一季度 Azure 收入增長可能放緩至 25% 至 26%，該股股價自 7 月峯值以來有所回落。24財年第一季度收入預計為 545 億美元，其中商業雲收入預計為 307 億美元，高於一年前的 257 億美元。EPS預計為2.66美元。

Meta

自 Meta 公佈第二季度業績後，股價升至 18 個月來的最高水平，今年漲幅達156.5%。 第二季度收入同比增長 11%，達到近 320 億美元，推動淨利潤同比增長 16%，達到 77.9 億美元， 廣告展示次數和單次價格也上漲了 34%，每日活躍用户同比增長 7%。 市場預計第三季度營收在335億美元，同比增長21%。年度總支出將在 880 億美元至 910 億美元之間。EPS預計為3.73美元，同比增長128%。 不利的一面是，Reality Labs 明年的運營虧損可能會增加。 該領域的收入從 4.52 億美元降至 2.76 億美元，而虧損則上升至 37 億美元，使該領域的半年虧損達到 77 億美元。

亞馬遜

儘管在 8 月份第二季度財報公佈後，亞馬遜股價出現了大幅上漲，但在9月觸及一年高點後持續回落。 第二季度業績顯示，營收為 1343.8 億美元，同比增長 11%，其中在線商店和 AWS 表現出色。 利潤也輕鬆大幅度超出預期，為67.5億美元。 在線商店貢獻了 529.7 億美元，而亞馬遜網絡服務的銷售額增長了 12%，達到 221.4 億美元。 亞馬遜的在線訂閲服務也取得了可觀的增長，其收入從 87 億美元增至 98.9 億美元。 亞馬遜還添加了國際內容以及體育賽事。 亞馬遜還將第三季度銷售額指引上調至 1380 億美元至 1430 億美元之間。 市場預期第三季度營收為1415億美元，同比增長11%。EPS預期為0.85美元。投資者將關注在線商店和 AWS 的收入增長，預計在線商店收入為568.4億美元， AWS 的收入將增至 231.3億美元。

歐洲央行利率決議 —— 週四

歐洲央行在上個月決定將其主要再融資業務的利率提高至創紀錄的 4.5%，超出市場預期。 但管理委員會對未來貨幣政策的路徑存在分歧。 歐元區北方成員國，尤其是德國，似乎熱衷於進一步加息以對抗通脹，儘管總體通脹正在下降。 相比之下，歐元區南部成員國例如意大利則反對進一步加息，因為這將增加其償債負擔。 9月份的新聞發佈會的基調傾向於對進一步加息持觀望態度，部分原因是經濟預測下調。 歐元區2023年GDP增長預期從0.9%下調至0.7%，2024年預期從1.5%下調至1%。 與此同時，歐元區2023年通脹預測上調至5.6%，2024年通脹預測上調至3.2%。鑑於近期經濟數據不佳，歐元區9月PMI數據連續四個月處於收縮區間，其中德國的製造業PMI錄得39.8，連續三個月處於40之下。法國9月製造業與服務業PMI進一步超預期萎縮。市場預期歐洲央行在週四將維持利率水平不變。

美國9月PCE —— 週五

9月份核心PCE物價指數讀數可能有助於指導美聯儲今年是否再次加息的決定。儘管美聯儲主席鮑威爾在上週的發言略顯鷹派，即現在還不能斷言加息週期已經結束。但CME的FED Watch並沒有因鮑威爾的發言出現12月加息預期升温的跡象，維持利率水平不變的概率為80%。 美元指數也並未出現明顯走強。8 月份核心 PCE 同比從4.3% 放緩至 3.9%。市場預期9 月份的數據可能會進一步放緩至 3.7%。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：無重要數據和事件公佈

週二：歐元區10月製造業與服務業PMI（初值）

法國10月製造業與服務業PMI（初值）

德國10月製造業與服務業PMI（初值）

英國10月製造業與服務業PMI（初值）

美國10月Markit製造業與服務業PMI（初值）

英國9月失業率

英國8月三個月ILO失業率

谷歌、微軟財報



週三：澳大利亞第三季度CPI（年率/季率）

澳大利亞9月CPI（年率）

加拿大央行利率決議

Meta財報

週四：歐洲央行利率決議

美國第三季度實際GDP年化季率（初值）

美國第三季度實際個人消費支出季率（初值）

美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值

亞馬遜、英特爾財報

週五：美國9月核心PCE物價指數（年率/月率）

美國9月個人支出（月率）

美國10月一年期通脹率預期



本週重要產品關注

納斯達克100 （NDAQ 100 - Cash） —— 日線圖





來源：CMC Markets（10月21日）

納指100上週因受特斯拉業績拖累，地緣衝突進一步發酵以及鮑威爾偏鷹派的發言連續走弱，再次來到關鍵支撐14500附近。本週需關注其他科技龍頭股的業績表現，若出現較好的數據不排除在此處出現支撐。此外，週末傳出一些地緣政治的一些利好，例如美歐施壓以色列推遲對加沙的地面軍事行動，或一定程度緩和緊張情緒，從而支撐指數。



現貨黃金（XAU/USD - Cash） —— 4小時圖



來源：CMC Markets（10月21日）

黃金因地緣政治衝突持續暴漲，與10年期國債收益率呈現正向關係。黃金價格在觸及1997附近後回落，短期來價格漲幅過大，RSI連續在超買區域運行。此處技術面回落風險較大，不宜現價進行追多。下方支撐參考1945。



美元指數 （USDX – Dec 2023） —— 1小時圖



來源：CMC Markets（10月21日）

雖然美聯儲主席鮑威爾發言偏鷹，但美元指數近期並未呈現走強，即市場仍然預期年內加息為小概率事件。短期價格有轉弱跡象，短線或再次回落至105.3附近。



歐元兑美元（EUR/USD - Cash） —— 日線圖



來源：CMC Markets（10月21日）

歐元兑美元近期跌幅有所放緩，在1.05附近形成支撐。短週期均線呈現金叉，MACD指標底背離延申，RSI指標回到50之上。技術面上或有一定的反彈需求，當前策略可以1.05為防守進行逢低看多策略。



