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黃金是否能持續站穩2000上方？今年黃金是否會一路上漲？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

19 Apr 2023, 12:15

現貨黃金自上週五單日下跌近50美元失守2000關口，最低觸及1981美元之後。在本週前兩個交易日表現不溫不火，目前仍圍繞2000附近交投。

在過去幾個交易日，美聯儲的一些官員例如美聯儲理事沃勒、聖路易斯聯儲主席布拉德等較為鷹派的發言促使美元指數近期止跌反彈，黃金承壓在短期失去了上行動能。

市場上多數看多黃金的觀點即為：1）應對未來衰退的需求；2）通脹目前仍居高位；3）地緣政治不穩定性；4）美聯儲很快將結束加息，並進入到降息空間。

全球央行在近一段時間大幅度增持黃金儲備，因俄烏戰爭導致各國對美元信用的擔憂，以及尋求外匯儲備多元化從而降低對美元的過度依賴。央行增持黃金的首要目的是保證其資產的安全性和保值性，對資產的升值反而是次要目的。

而從當前的價格表現來看，黃金自去年11月的低點1600附近已經上漲超30%，今年累計上漲約12%。價格表現似乎已經對上述的看漲邏輯進行了反饋。

如果從長期來看，上述的看漲觀點目前來看沒有任何問題，但作為投資者而言需要對時間節點的把握足夠精確，才能避免出現大起大落的現象。全球經濟的衰退預期升溫對黃金是利好，但從過往經驗來看，在衰退期黃金也出現過遭受大幅度拋售的現象，例如2001年和2008年以及2020年的衰退期。


現貨黃金 XAU/USD —— 2000 – 2002
來源：CMC Markets

現貨黃金 XAU/USD —— 2008 – 2009
來源：CMC Markets

現貨黃金 XAU/USD —— 2020
來源：CMC Markets

對於上述的4個觀點，存在一定的變數。 1）在衰退初期因避險需求或引發現金需求增多，資產被拋售意願較大，美元指數通常會迎來一波短暫的快速拉升，從目前來看，美元作為世界貨幣的低位仍未被動搖，其流通性優於黃金；2）通脹或持續下行，黃金的階段低點通常出現在通縮的時候，詳見2002年，2008年，2015年，2020年，詳見下圖；3）俄烏局勢和談的可能性；4）加息結束至開始降息的間隔時間。


現貨黃金 XAU/USD —— 2000 – 2023
來源：CMC Markets

美國總體CPI同比
來源：TradingEconomics

因此，黃金在現階段突破挑戰去年高點2070失敗後，投資者在現階段需謹慎觀望。從下圖可以看出，黃金現階段仍是上漲趨勢，但2048為上漲通道的上軌阻力區域，而通道下軌的第一支撐在1975-1980附近，若跌破該區域或進一步調整至1870附近。對於黃金而言，即使在上漲趨勢中，出現深幅度的調整屬於家常便飯。

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖
來源：CMC Markets（4月19日）

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