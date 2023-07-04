蘋果股價能否像上半年一樣保持快速的上漲？

截至7月3日收盤，蘋果股價自今年年初以來上漲48.7%。而在過去的十六周中只有三週錄得小幅收陰，分別在4月6日當週（-0.15%）、4月21日當週（-0.12%）和5月12日當週（-0.44%）。鑑於人工智能概念的興起有望改變人類社會各行業的發展以及人們日常生活方式的變遷，投資者持續向科技股投入資金。

蘋果在6月的發布會推出了MR頭顯設備Vision Pro令投資者感到興奮，其展現出的強大的設計理念和交互模式可能會對蘋果持續發展的商業生態系統產生重大變革。然而下一個問題是，該產品高昂的售價（3499美元）是否能吸引其忠實的用戶為其買單。目前我們並不清楚蘋果對該產品的期望和銷售目標，從定位上看該產品或被認為是小眾的奢侈品。如果它想鼓勵大眾廣泛採用，就需要努力降低價格。

還有一個問題是，不像蘋果公司的iPhone或者air pods，其便攜性能成為用戶日常生活中的主流用品，或者說在形成習慣時已經成為不可或缺的一部分。而Vision Pro所面臨的問題是，人們是否願意花費更多的時間在MR設備中，如果它只是一個娛樂產品，那在受眾面上可能將有限。在評測時，在無插電情況下的續航只有兩小時，這意味著它的使用場景多數集中在辦公室或家中。雖然其在使用過程中的體驗極佳，但智能穿戴產品在長時間的使用會形成疲憊感。當然在後續的成品出貨時是否會對其進行優化還有待觀察。

蘋果目前的市盈率已經達到 32 倍，而在過去5年的平均水平在24倍以上。投資者普遍看好蘋果公司在未來人工智能時代的發展前景以及對持續盈利增長的希望。然而，在股價已經反映出投資者的預期的情形下，在未來的高利率環境下能否保持著相同的增速仍然有待觀察，在美聯儲加息的背景下，資本回流美國後將實力雄厚的科技龍頭作為避險資產，而並不是對未來的前景表示樂觀，不然我們也不會看到資金過度集中在美股科技“七巨頭”的情況下。

我們通過蘋果公司的走勢圖發現，股價在今年2月3日放量跳空上漲後，持續呈現連續性的上漲趨勢，而在後續的四個月中整體表現出縮量的態勢，反映出底部獲得籌碼的人並沒有賣出的意願，並有源源不斷的人入場。其近幾個月的成交量規模整體是低於去年整體水平。我們在6月30日看到股價放量，跳空高開高收，但量能達不到過去幾次放量的水平。後續在該水平若形成縮量將陷入橫盤，並有向下調整的需求。

蘋果AAPL —— 日線圖

來源：Investing.com，CMC Markets（7月4日）



