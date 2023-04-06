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美國AI概念龍頭C3.ai連續兩天大幅下跌，是否到了逢低買入的時機？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

06 Apr 2023, 14:45

人工智能軟件供應商 C3.ai Inc. 的股價繼周二暴跌26.34%後，昨日繼續暴跌15.47%。回吐了自3月16日以來的所有漲幅。此前一家對沖基金Kerrisdale Capital指控其存在會計欺詐行為。

此次暴跌還拖累了其他人工智能公司的股價，這些公司總體上與今年科技股的下跌趨勢背道而馳。例如Guardforce AI, BigBear.ai, SoundHound AI自周二以來均出現大幅下跌。他們導致納斯達克指數本週出現更廣泛的拋售，弱於標普500指數和道瓊斯工業指數。該指數自周二以來連續兩日下跌約 1.8%。

在致 C3.ai 審計公司德勤會計師事務所的一封信中， Kerrisdale聲稱 C3.ai 不恰當地誇大了其收入和利潤率，以使其看起來像一家軟件即服務公司，而實際上它是一家諮詢服務提供商。該報告稱，這讓 C3.ai 在市場上具有虛高的估值。 Kerrisdale 還指出，該公司的應收賬款增長速度遠快於收入，例如在與美國石油服務公司貝克休斯的業務往來中，在過去四個季度中，該公司為 C3.ai 帶來了 8000 萬美元的收入，但它從未為此開過賬單。這表明 C3.ai 正在創造虛高收入以滿足華爾街的預期從而配合炒作抬高股價。

 

當前的股價是否是一個逢低買入的機會？


3 月 2 日，C3.ai發布了 2023 財年第三季度的業績，報告收入為 6980 萬美元。這比上年同期的 6670 萬美元收入略有增長。

該公司預計全年收入在其指導範圍的中值為 2.65 億美元。這將比 2022 財年 2.527 億美元的收入僅增長 5%。因此，C3.ai 的業績增速不足以證明其目前 10 倍的高市銷率，即存在股價虛高的可能。這也就意味著C3.ai可能無法維持先前的強勢表現。

C3.ai 將在 2023 財年業績增長放緩的原因歸結於商業模式發生了變化。該公司一直在致力於商業模式的轉變，即從基於訂閱制付費過渡到基於服務類型的消費。管理層認為，這將有助於加快企業 AI 軟件產品的採用，改善銷售週期，並提高收入和盈利能力。而這種轉變意味著短期營收增速放緩，即用戶訂閱消費下降，根據自身所需要的服務類型進行可選選費，從而避免了用戶被訂閱合同束縛。 C3.ai認為這是正確的策略。

從效果上看，該商業模式的轉變似乎取得了一定的成效，2023財年在第三季度達成的交易量同比增長了35%。然而目前來看，其商業模式轉變成功與否仍需要時間來證明。以當前估值購買 C3.ai 股票可能不是一個好的選擇。疊加美聯儲加息即將進入尾聲，高利率環境將限制科技企業的創收能力，投資者可能不會為一家在本財年不太可能實現太大業績增長並且需要澄會計違規指控的公司付出太多的精力。因此， C3.ai 的股價可能會遇到修正。

C3.ai股價自2月突破20美元後整體呈現向上的結構，期間多次觸及20美元附近的支撐並成功反彈。因此，投資者需觀察股價在後續幾個交易日能否守住該關口，若失敗或導致股價進一步下跌。

C3.ai —— 日線圖（4月6日）
來源：CMC Markets

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