比亞迪連續被“股神”減持，股價到頭了？

自7月以來，比亞迪（01211.HK）股價從330港元/股一路下行，9月5日最低跌至213港元/股，兩個月跌幅達35%。引起此輪下跌的導火索為7月12日港交所文件顯示花旗銀行持有比亞迪的股份增加了2.25億股，這部分增量與伯克希爾哈撒韋的持股一致，被市場解讀為巴菲特將比亞迪股份轉讓給花旗銀行。隨後港股比亞迪大幅下跌，單日收跌11.8%。

隨後股價開始了長達一個多月的震蕩反復，隨後港交所在8月24日披露伯克希爾哈撒韋的持股數量從2.25億降低至2.19億，減持628.1萬股，比亞迪當日下跌5%。隨後在9月1日港交所披露伯克希爾哈撒韋持股數量降至2.07億股，近一周纍計減持1157.9萬股。比亞迪在8月31日跳空低開，跌7.77%。隨後在接下來的幾個交易日連續走低，當前報價217.2港元/股

面對巴菲特的減持，不用過度解讀，公司經營一切正常。

基本面方面



比亞迪目前仍處於高速的發展期。2022年上半年，比亞迪營收同比增長66%至1510億元人民幣，其中汽車和電池營收同比增長130%。2022年第二季度季度，營收同比增長68%，達到840億元人民幣。毛利同比增長87%，至121億元人民幣。凈利潤同比增長198%，至27.87億元人民幣。

今年第二季度，比亞迪產生了313億元人民幣的營運現金流和86億元人民幣的自由現金流。比亞迪第二季度的資本支出為227億元人民幣(寧德時代為131億元人民幣)。隨著比亞迪嚮其他電動汽車制造商銷售電池，大部分支出都用於擴大零部件產能。

自2022年6月以來，比亞迪銷量迎來井噴式上漲，6月銷量達到134,036輛，同比增長162.7%；7月銷量達到162,530輛，同比增長183.1%；8月銷量達到174,915輛，同比增長155.2%。其銷量奪全國第一，佔據新能源汽車市場四分之一的市場份額，遠超其他新能源車企。上半年纍計銷量64萬輛，同比增幅314.9%。

從毛利上看，相較於其他新能源車企（特斯拉、理想、長城等），比亞迪的毛利相對較低，2022年第二季度，與汽車相關的業務毛利率同比下跌1.73%至16.3%，手機部件、組裝及其他產品毛利率同比下跌0.92%至6.08%。凈利潤率上半年同比增長31.07%至2.61%，但相較於特斯拉（+15.55%）、長城汽車（+9%）、長安汽車（+10.32%）等仍有較大差距。比亞迪上半年大力投入的研發費用和員工的大量擴招，增加了比亞迪的成本投入，靠著“薄利多銷”的策略使比亞迪成為行業領軍人物。

從長遠角度來看，比亞迪此前靠插電混動和刀片電池技術吸引了大量的消費者，而在智能車機方面的優勢相對不足。隨著越來越多的新能源汽車車企推出插電混動車型，這一方面的優勢正在減弱。隨著2022年12月31日取消新能源汽車補貼後，比亞迪需要像市場更多的證明自己賺錢的能力。電動汽車的智能化將成為趨勢，比亞迪在這一方面還是短闆。電動汽車競爭正在加劇，包括來自純電動汽車廠商和傳統OEM的電動汽車產品。此外，隨著動力電池供應商持續擴大產能，電池領域的競爭可能會目前預期的更激烈，這可能會導致外置動力電池銷量低於預期。

股價走勢方面



比亞迪上半年基本面整體錶現優異，但從交易的角度來看，目前股價或已階段性築頂。

比亞迪股份 01211.HK —— 月線圖（9月6日）

來源：CMC Markets

股價的走勢通常伴隨著上升和下跌的交替運行。從月線級別來看，比亞迪自2020年6月以來走出了波浪理論中的上升5浪趨勢。現在或面臨下跌3浪趨勢，當前走勢處於下跌3浪中的第1浪。由於公司基本面暫時優異，市場情緒仍處於相對樂觀的狀態，市場成交量與價格走勢不同，或存在一定的調整。因此，在200-220附近或出現一定的水平調整，屆時或走出下跌3浪中的第2浪，該位置或成為前期多頭逃跑的機會。

月線級別MACD、RSI指標呈現明顯死叉背離，或預示著行情的反轉。

比亞迪股份 01211.HK —— 日線圖（9月6日）

來源：CMC Markets

日線級別或在此價格附近進行反彈，反彈高點參考缺口回補處260，屆時可進行逢高看空的策略處理。



