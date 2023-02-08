石油巨頭BP利潤狂飆創歷史新高

石油巨頭 BP 緊隨殼牌 發布了2022年業績，全年利潤達到 277 億美元，是 2021 年報告的 128 億美元的兩倍多，創歷史新高。同時該集團宣布將在 在其從現在到 2030 年的能源轉型計劃中，它還表示將在其石油和天然氣業務中投資類似的數額，瞄準短週期快速回報機會和更低的額外運營排放。

高盛重申對該股的買入評級，強調了BP向更有利可圖和可持續發展轉變的三個關鍵驅動因素：

1. 結構性更高的企業回報、每股增長和自由現金流生成：雖然 2022 年公司的盈利正向修正已經出現強勁勢頭，但高盛的估計仍比彭博社對 2023/24 年每股收益的預期中值高出 12%/40%，而 高盛估計 BP 提供約 20% 的自由現金流收益率 (2023財年)，而同行平均收益率為 15%。這是由於成本和資本效率的提高（公司的企業盈虧平衡油價已從峰值下降了 75% 以上）以及業內最強大的頂級項目交付管道之一（主要在高利潤領域，如液化天然氣或石油），因為 BP 繼續通過高現金流生成的棕地開發來恢復現有基礎設施。

2. 回購計劃與股息相結合，為股東實現兩位數的現金回報鋪平了道路：公司已經通過資產負債表去槓桿化，為股東釋放更高的回報，承諾將在2023年返還至少 60% 的盈餘。公司今天宣佈在 2023 年第一季度業績前執行 27.5 億美元的股票回購。高盛估計2023 年回購計劃的規模可能達到約 100 億美元，回購收益率約為 9%。

3. 通過強化的多支柱脫碳戰略實現淨零排放：BP 重申了其戰略願景併升級了其綠色目標，更加註重低碳，構建了一個綜合的低碳技術組合，包括 可再生能源、生物能源和電動汽車，以及在氫和 CCUS 領域的早期定位，利用美國 IRA 推動的監管環境改善，到 2050 年實現淨零排放。公司的目標是到 2030 年將轉型增長業務的資本支出比例提高到 50% 左右。公司還計劃到 2030 年從這些業務中實現 100-120 億美元的 EBITDA（之前為 90 -100 億美元） 。

BP —— 週線圖（2月8日）來源：CMC Markets

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從周線級別來看，BP仍處於穩定的上升通道之中，當前價格水平已觸及通道上軌壓力位附近，該股整體適合波段操作策略，因此在38-40附近可能遇到一定阻力，投資者可等待回調後的低吸機會，下方支撐：35。



