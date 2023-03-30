一文看懂美國政府公債收益率如何影響美元走勢

三月以來美國硅谷銀行破產以及歐洲瑞信危機轟動了全球金融市場，投資者似乎終於迎來了一場全球性經濟危機到來的先兆。然而同時，這些事件也帶來了積極的訊息，市場對美聯儲以及其他主要西方央行將結束升息週期以及貨幣量化緊縮的呼聲日益高漲，引發了歐美債市劇烈震盪，在美國政府公債收益率暴跌的打壓下，美元一路下滑。那麼，美元爲何與國債收益率同起同落？本年的美元下行走勢是否已經結束？我將從以下幾個基本概念來解釋三月份銀行危機與美元走勢的根本邏輯

國債與國債收益率



國債是由政府發行的債券以籌集財政資金，是中央政府向投資者借款的憑證，承諾在一定時期支付利息和償還本金的憑證。國債收益率與國債價格相反，即收益率越高則國債價格越低，反之亦然。國債收益率是一般按年計算的收益比率，受到央行利息的直接影響。若市場預期中央銀行將升息，則國債價格將下跌，因投資者將拋售已持有的國債以避免由於升息而導致國債價值下跌的損失，同時由於價格較高的國債利率相對新發行的國債利率要低，故使得持債人的資產價格迅速下滑。這也是爲何硅谷銀行出現由於國債引發的18美元的虧損，導致其投資人紛紛撤資與取款，最終導致了銀行倒閉。近期出現的銀行危機事件都同出一折，主要誘發的外因爲美聯儲與其他西方主要央行的激進加息，同時內部因素爲銀行內部的資產對沖與資產管理的漏洞。

美國國債收益率與美元的關係



國債收益率根據中央銀行對基準利率調整而變動並經常是提前的預期反應，故央行一般會對未來的貨幣調整路徑提前放出信號以給債券持有方時間做好風險對沖與投資結構的調整。所以美債與美聯儲的貨幣政策來講，升息將引發國債收益率上行，反之亦然。同時，美聯儲升息與降息的預期將影響到美元走勢，升息代表央行減少流動性，若同時伴隨量化緊縮減少貨幣供給則將推動美元升值，打壓其他國家貨幣兌美元的貶值。故美債收益率與美元基本爲正相關走勢，即同向走勢。故自2022年3月份美聯儲開始升息以來，美債收益率與美元一路上行。

另外，美國長期與短期國債所給出市場信號也有所不同，短期國債即小於2年期的美國政府公債收益率是對美聯儲利率預期的反應，而長期國債收益率更偏向於對未來經濟前景的預期。而美元走勢與長期國債收益率的走勢更加緊密，因貨幣價格在廣義上是對一個國家經濟運行情況的反映。這也是爲何美元自2020年10月份築頂以來便一路下行的原因。近期的美國與歐洲銀行危機有可能令美聯儲不得不開始減緩升息甚至提前結束緊縮週期，以支持銀行系統的流動性與穩定性。那麼美元從中長期看仍然可能繼續下行走勢，但有可能受到美債收益率的反彈而出現短線走升。

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在近期歐美銀行危機出現緩解的同時，美國政府公債收益率在近兩日出現反彈，美元或有望出現一波上行



