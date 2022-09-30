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美元兌日元重回144，干預匯率治標不治本

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

30 Sep 2022, 14:35

在9月22日，日本財務省和央行對匯率進行了24年來的首次干預，美元兌日元曾一度回落至140.35，然而好景不長，本在人民幣、歐元、英鎊和澳元均呈現大幅度回升的情況下，日元仍舊維持頹勢，截至9月30日，美元兌日元報144.7，與其他經濟貨幣形成了鮮明的對比。

在美國和日本利差不斷擴大的背景下，日本方面對匯率的干預只能達到短期穩預期的作用，即向市場傳達一個信號，只要繼續做淡就干預，堅決打擊外匯市場的投機淡友

此前有媒體記者詢問日本央行行長黑田東彥，如果日元貶值到150是否會考慮收緊貨幣政策，黑田東彥並沒有對此作出回應。

9月30日，日本央行將在例行操作中增加債券購買，提出購買1250億日元的10-25年期日本國債；購買4750億日元的3-5年期日本國債；購買500億日元的超過25年期的日本國債；購買550億日元的5-10年期日本國債。

由於日本央行仍然毫不猶豫的實行寬鬆政策，日元可能仍舊維持走軟的態勢，但可能接下來將維持震盪走弱趨勢，出現異常大幅度的快速拉升的概率較低。

對於日本央行而言，現階段維持按兵不動是最優選擇，因為日本政府的負債率高達257%，如果放鬆10年期國債收益率曲線控制，日本政府將無力承擔高額債務，這將加速日本信用的崩塌。 0%收益率的日債，只有日本央行自己會選擇購買。

日本央行現在的做法就是在等美聯儲結束加息週期，只有撐到美聯儲加息結束，利差可能就會在未來縮小。根據美聯儲9月會議的點陣圖顯示，美聯儲今年的利率峰值中位值在4.25-4.5%，明年是4.5%-4.75%。這就意味著在今年剩下的兩次會議加完息後，美聯儲只需要在明年3月的會議加一次息，就結束加息週期。

日本央行行長黑田東彥也在明年3月卸任，新上任的行長可能會調整口徑。當然筆者認為新行長大概率不會放鬆寬鬆政策，日本雖然在8月的通脹上行至3%，連續5個月位於2%以上，但這個通脹是輸入性通脹，並沒有反映到消費上面。當明年全球進入經濟衰退週期，大宗原材料價格下行，通脹具有回落風險。

日本央行1.3萬億的美元儲備中有80%是美債，能直接干預匯率的美元現金儲備在10%左右，意味著有1300億現金。根據東京貨幣市場經紀公司估計，上週干預匯率動用了250億美元。最終數據將於今日公佈。如果按照這個規模來看，在不拋售美債的情況下，日本央行有4次干預機會。

因此，日本央行現在的做法就是「躺平」，只要市場的投機者不做淡，日本央行將不進行干預動作，等待美聯儲加息結束。如果繼續做淡，日本央行就出手干預。在這種情形下，淡友在接下來的做淡意願會逐步降低。

考慮到這層邏輯，對於日元接下來的趨勢預演如下圖所示：

美元兌日元 USD/JPY —— 日線圖（9月30日）

來源：CMC Markets

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