X

选择您要开设的帐户

Top movers

日本央行按兵不動，轉向預期被潑冷水，美日重回130

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

18 Jan 2023, 12:45

1月18日，日本央行在利率會議上維持-0.1%的利率水平不變，維持國債收益率目標0%。日本央行一致通過收益率曲線控制（YCC）決定。強勁的經濟和勞動力市場讓市場一度預期日本央行或很快的進行政策轉向，即退出負利率政策或進一步擴大YCC區間範圍。但自去年12月日本央行上調YCC區間後，日本10年期國債收益率在近期一度高於0.5%的區間上限，而日元自去年10月底以來持續上漲並觸及去年5月以來的高位。而對於通脹的前景，在全球經濟今年面臨下行壓力的背景下，物價曲線未來或向下偏離，而薪資增速可能不會像此前預期一般強勁。如果進一步提高利率或導致通脹將低於當前的預期水平，日元的進一步走強將對經濟帶來一定的下行壓力。因此，日本央行選擇了當前最適合的按兵不動的策略。

日本央行在會議中表示，預計短期、長期利率將維持在目前或更低的水平。將在必要時毫不猶豫地增加寬鬆政策，採取靈活的方式繼續大規模購買債券。在日本央行利率決議公佈後，美元兌日元迅速拉漲近2%，收復130整數關口

美元兌日元 USD/JPY —— 4小時圖（1月18日）
來源：CMC Markets

點擊查看大圖

 

日經指數受寬鬆政策的刺激迅速上漲2.4%，從圖形結構看，下方25500呈現多重底部支撐。

日經225指數 —— 日線圖（1月18日）
來源：CMC Markets

點擊查看大圖

 

美元指數短線拉漲近50點，4小時結構向上突破底部盤整區域，或進一步反彈至上方阻力103關口。

美元指數 USDX —— 4小時圖（1月18日）
來源：CMC Markets

點擊查看大圖

 

現貨黃金短線跳水近10美金觸及1900關口，投資者需關注價格能否在1900獲得有效支撐，若失守或進一步測試4小時上行趨勢線支撐1890。 MACD指標已形成死叉背離。

現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖（1月18日）
來源：CMC Markets

點擊查看大圖

 

 


来自CMC的最新消息

Top movers

黃金開年上演逼空行情！下一個目標2000？現階段能否追多

黃金能否漲至2000？黃金和美國CPI的關繫

17 Jan 2023
Company earnings

財報預覽：英偉達營收將下降
Market commentary

浅谈美国通胀数据对道指走势影响
Top movers

一週展望：日本央行利率決議，中國2022第四季度GDP，高盛，奈飛Q4財報

相关文章

Top movers

黃金開年上演逼空行情！下一個目標2000？現階段能否追多

黃金能否漲至2000？黃金和美國CPI的關繫

17 Jan 2023
Company earnings

財報預覽：英偉達營收將下降

8月24日美國股市收盤後，英偉達將公布其2022財年第三季度收益。全球經濟疲軟導致英偉達股價今年迄今已下跌44%，而目前半導體供求曲線達到峰值（供大於求）也為經濟形勢帶來挑戰。該公司遊戲業務營收可能驟降，同時其數據中心的銷量增長預計會放緩。投資者將重點關注英偉達第三季度的收益情況，並以此衡量在收益預期已降低的情況下該公司未來的增長軌跡。

24 Aug 2022
Top movers

一週展望：日本央行利率決議，中國2022第四季度GDP，高盛，奈飛Q4財報

日本央行是否會退出負利率？中國第四季度GDP料萎縮，高盛、奈飛Q4財報

15 Jan 2023
Top movers

美國12月通脹降溫符合預期，納指5日連漲！後市如何看待？

美國12月總體CPI降溫整體符合預期，總體CPI增速同比降至6.5%，核心CPI增速同比降至5.7%，均與預期持平。月度通脹方面，總體CPI環比下降0.1%，為2020年5月以來首次錄得負增長，核心CPI環比上漲0.3%與預期持平。 在通脹數據公佈後，美股盤前短暫跳水，但最終收漲，納斯達克指數錄得5日連漲趨勢，盤中最高觸及11503。反映出市場對美聯儲進一步放緩加息的樂觀預期。

13 Jan 2023