日本央行按兵不動，轉向預期被潑冷水，美日重回130

1月18日，日本央行在利率會議上維持-0.1%的利率水平不變，維持國債收益率目標0%。日本央行一致通過收益率曲線控制（YCC）決定。強勁的經濟和勞動力市場讓市場一度預期日本央行或很快的進行政策轉向，即退出負利率政策或進一步擴大YCC區間範圍。但自去年12月日本央行上調YCC區間後，日本10年期國債收益率在近期一度高於0.5%的區間上限，而日元自去年10月底以來持續上漲並觸及去年5月以來的高位。而對於通脹的前景，在全球經濟今年面臨下行壓力的背景下，物價曲線未來或向下偏離，而薪資增速可能不會像此前預期一般強勁。如果進一步提高利率或導致通脹將低於當前的預期水平，日元的進一步走強將對經濟帶來一定的下行壓力。因此，日本央行選擇了當前最適合的按兵不動的策略。

日本央行在會議中表示，預計短期、長期利率將維持在目前或更低的水平。將在必要時毫不猶豫地增加寬鬆政策，採取靈活的方式繼續大規模購買債券。在日本央行利率決議公佈後，美元兌日元迅速拉漲近2%，收復130整數關口

美元兌日元 USD/JPY —— 4小時圖（1月18日）

來源：CMC Markets

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日經指數受寬鬆政策的刺激迅速上漲2.4%，從圖形結構看，下方25500呈現多重底部支撐。



日經225指數 —— 日線圖（1月18日）

來源：CMC Markets

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美元指數短線拉漲近50點，4小時結構向上突破底部盤整區域，或進一步反彈至上方阻力103關口。



美元指數 USDX —— 4小時圖（1月18日）

來源：CMC Markets

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現貨黃金短線跳水近10美金觸及1900關口，投資者需關注價格能否在1900獲得有效支撐，若失守或進一步測試4小時上行趨勢線支撐1890。 MACD指標已形成死叉背離。



現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖（1月18日）來源：CMC Markets

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