日本央行或正在朝更靈活的貨幣政策方向演變，日元反彈還會持續多久？

自今年秋季以來，有跡象表明，日本央行正在改變其貨幣政策的信息。其一系列信息變化的起點是9月22日貨幣政策會議後，日本央行行長黑田東彥在新聞發布會上的評論。黑田東彥當時指出，日本經濟仍處於新冠疫情后的恢復期，因此工資和通貨膨脹的良性循環還需要2-3年時間。他隨後表示，將維持前瞻指引，因此，預計在此期間不會加息(前瞻指引假設短期和長期政策利率將保持在當前或更低水平)。

該言論導致日元進一步走軟，這引發了日本財務省24年來首次進行外匯干預。

可能是為了回應政府的這種反應，黑田東彥很快就完全收回了他在9月新聞發布會上的評論，表示由於前瞻性指導與疫情有關，這並不一定意味著它將在2-3年的漫長時期內保持下去。此外，包括黑田東彥在內的政策委員會成員自那以來的言論表明，他們在表達更廣泛觀點方面的靈活性比過去更大。

11月2日，黑田東彥行長在眾議院財政金融事務委員會的聲明表示：「對日本央行來說，一個選擇是在實現2%的價格目標時軟化立場。」

11月14日，黑田東彥在名古屋市演講後的新聞發布會中表示：「需要評估工資趨勢是否會導致以可持續和穩定的方式實現通脹目標，不僅要根據總體工資數字，還要根據這些數字背後的機制。用具體的工資數字作為貨幣政策目標確實不合適。」

從他的言論中可以看出，日本央行行長黑田東彥已經軟化了他之前反復強調的立場，即要穩定實現通脹目標，至少需要工資增長3%。

12月2日，政策委員會成員野口旭在秋田市演講後的新聞發布會中表示：「即使通脹還沒有達到2%，如果我們能確定未來通脹率將超過2%，日本央行在那個階段改變貨幣政策也就不足為奇了。」

12月2日，政策委員會成員田村直樹在接受朝日新聞採訪中表示：「在適當的時候，日本央行應重新審視其貨幣政策，包括其政策框架和通脹目標。不應以2%的通脹目標為假設起點，還應考慮2%目標的可行性。例如，為什麼目標不應該是1.8%？我認為一個不那麼死板、更靈活的目標會很好。」

距離日本央行開始史無前例的寬鬆政策已經過去了近10年。在此期間，股價有所上漲，日元升值也有所調整。然而，在過去的一段時間並沒有實現穩定在2%的通脹目標。出於這個原因，對通脹目標進行政策審查，包括採取更靈活方法的可能性，可能將是有意義的。



然而，日本央行可能在2023年也不會釋放明確的加息信號。日本央行擔心全球經濟將在2023年陷入放緩並可能衰退，其對仍處於疫情恢復階段的日本經濟可能產生負面影響。雖然當前日本通脹已經觸及3.7%，自今年4月以來始終維持在2%以上並保持上升態勢，但這主要是由於原材料價格上漲導致的輸入性通脹。日本央行可能需要在2023年進一步觀察，在全球經濟降溫的背景下，通脹能否經受住考驗，而不是像在2014-2015年一樣曇花一現。

日本總體CPI同比來源：TradingEconomics

此外，即使3%的工資增長目標具有一定的靈活性，但日本央行仍將認為足夠高的工資增長對於穩定實現通脹目標至關重要，可能需要增長穩定在2%以上。從目前來看，日本人均工資的增長自今年7月以來未形成明顯上升趨勢。在此背景下，即使在日本央行新領導層過渡之後，日本央行在2023年開始明確加息將具有挑戰性。

日本人均工資增長同比來源：TradingEconomics

日本央行可能會調整前瞻性指引或擴大10年期日本國債收益率的可容忍區間，即放鬆收益率曲線控制（YCC）。考慮到指導意見與疫情形勢密切相關，以及中小企業應對疫情影響的融資支持計劃將於3月底到期，前者面臨的障礙將小得多。目前的前瞻指引顯示，日本央行預計短期和長期政策利率將保持在目前或更低水平，但日本央行可能將在2023年的某個時候刪除「或更低水平」的措辭。

在日本財務省干預外彙和美聯儲放緩加息預期的雙重作用下，美元兌日元自10月高點151.94持續回落。現階段4小時級別形成下跌趨勢，MACD指標出現背離。價格或再次下探12月2日低點133.6附近。

美元兌日元 USD/JPY —— 4小時圖來源：CMC Markets（12月9日）

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