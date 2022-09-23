日本央行干預匯率，恐仍不改日元貶值大勢。韓國也準備出手？

9月22日北京時間11：00，日本央行公佈利率決議，維持利率水平在-0.1%，同時維持10年期國債收益率在0%，與市場預期相符。

日本央行表示將堅持採取寬鬆的貨幣政策支持經濟，如有必要將採取額外的措施。短期和長期利率將維持在目前或者更低的水平。

日本央行行長在北京時間下午2：30的新聞發布會上表示，當前日本經濟處在復甦中，但仍有較大不確定性。而對未來的經濟前景的態度相對悲觀，認為明年或者之後的時間通脹有下行的風險。而在談及匯率問題上，他認為外匯干預是財務省的職責，與日本央行無關。並且他不認為日本政府會干預匯市。在被問及美元兌日元若升至150時是否會收緊政策，黑田東彥表示不會對匯率前景發表評論。

由於黑田東彥的發言被市場解讀為鴿派，美元兌日元曾一度突破145，日內最高觸及145.9。

但在新聞發佈會結束後不到1個小時，日本財務省進行了自1998年6月以來的首次干預，美元兌日元聞訊跳水2%，日內最低跌至140.35。

美元兌日元 USD/JPY —— 1小時圖（9月23日）

來源：CMC Markets

點擊查看大圖

從目前來看，尚不清楚這是一次協調或是單獨的干預。然而，從財務大臣鈴木俊一的言論來看，財務省表示在某些情況可能會進行秘密干預，他們正在與外國貨幣當局溝通，但避免評論他們的反應。因此，這可能是一次單獨的干預，缺乏與其他當局協調。如果是這樣的情況，干預的可持續性可能面臨挑戰。

日本央行行長黑田東彥的任期將持續到明年3月，預期在他卸任前將不會修改前瞻性指引。自瑞士昨日大幅加息75個基點，將利率從-0.25%提高至0.5%，這意味著日本成為了唯一實行負利率的國家，而由於日本當前通脹水平仍未達到央行所提出穩定在2%的目標，沒有看到物價-工資螺旋上升局面，維持負利率仍是有必要的。

截至8月，日本的外匯儲備在1.292萬億美元的外匯儲備，這是購買日元干預的資金來源，其中約80%是外幣計價的證券，而現金存款佔外匯儲備的10%左右。這意味著，真正的干預將需要出售大量美債。美國將如何應對日本可能大量出售的美債存在不確定性，如果出售美債會導致收益率上升，這反過來可能擴大美日之間的收益率差，促使日元貶值。

從整體趨勢來看，日本實際從今年1月以來減少了10%外匯儲備規模，然而並不能阻止日元在今年的持續下跌。日本昨天向市場發出出手干預匯率的信號，結合明年4月下一任行長可能結束寬鬆政策的預期，其作用僅是在短期穩住預期，防止日債、日元的突然崩盤的概率，打擊市場中做空的投機客。但穩預期難以扭轉大勢，日元也將在本年面臨持續貶值的壓力。

来源：TradingEconomics

點擊查看大圖

韓國也準備出手？

因美聯儲繼續大幅度加息，給新興市場貨幣帶來壓力。美元兌韓元週四升破1400創13年以來高位。今年以來，韓元兌美元匯率已經下跌超15%，主要原因為美元走強，另一方面是貿易平衡惡化的局面。自今年以來，韓國對外貿易逆差持續擴大，8月錄得94.7億美元。

美元兌韓元 USD/KRW —— 月線圖（9月23日）

來源：Tradingview

點擊查看大圖

來源：TradingEconomics

點擊查看大圖

韓國出口大戶半導體因受全球經濟下行導致的需求萎縮，半導體價格下跌以及美國增加對出口中國半導體的限制，韓國8月半導體出口錄得2年多來的首次同比負增長。

來源：TradingEconomics

點擊查看大圖

儘管韓國財政部和央行都警告將採取行動遏制匯率的過度波動，而且媒體報導稱，當局正尋求措施緩解國內市場的美元需求，但拋售仍在加劇。

當地媒體在周三晚間報導稱，韓國央行和韓國國民年金公團正考慮進行貨幣互換，以便養老基金就可以在不購買美元的情況下滿足部分美元需求。雙方均拒絕就這些報導置評。

韓國財政部長秋慶鎬在周四早間的官員會議上承諾，將採取措施緩解韓元壓力，而韓國媒體則報導稱，韓國央行和韓國國民養老基金可能形成貨幣互換。

當天晚些時候，韓國聯合通訊社援引一名高級官員在紐約的話說，美國和韓國領導人已經同意考慮為韓國金融穩定進行合作，包括雙邊貨幣互換。



