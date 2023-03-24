英國央行上調利率至4.25%，5月將結束加息？

英國央行貨幣政策委員會（MPC）昨日將利率上調 25 個基點，並保持其前瞻性指引不變。英國央行官員以經濟活動前景改善和 2 月 CPI 數據意外作為進一步加息的理由。 MPC重申加息將依賴進一步數據，表示將“在必要時調整銀行利率，使通脹率回到 2% 的目標”，同時還指出，“如果有證據表明壓力持續存在，那麼將進一步收緊貨幣政策。”

MPC以 7-2 的多數投票通過加息25個基點的決策，上調了對近期的增長預期（現在預計第二季度 GDP 將略有增長， 2 月份預測將收縮 0.4%），並表明對金融市場緊張局勢的擔憂有限（FPC 判斷英國銀行體系仍然具有彈性）。

另一方面，MPC指出，連續工資壓力的減弱幅度超過預期，並淡化了 2 月 CPI 的意外上行概率（考慮到服裝和鞋類等波動性成分的顯著貢獻）。因此，昨日的會議聲明中不再指出通脹前景存在明顯上行風險，這與 2 月份的會議相比有顯著變化。

英國周時薪同比漲幅來源：TradingEconomics

總而言之，在昨日的央行會議上，MPC不再傾向於收緊政策，5 月的決定將完全取決於數據。

五月是否會停止加息？



許多考慮因素表明 5 月份可能將進一步收緊政策。首先，最近幾週活動前景有所改善。 MPC預測第二季度GDP將增長0.1%，而高盛的預測更加樂觀，預期將增長0.3%。因此，英國認為或不會出現技術性衰退。即使考慮到近期銀行業出現壓力，但MPC指出上半年GDP在更多財政支持和天然氣價格下跌的情況下將增長顯著。高盛預計英國央行將在 5 月份大幅上調其增長預測。

其次，勞動力市場仍然非常緊張。雖然看到勞動力市場需求放緩的一些跡象，包括最近幾個月的職位空缺顯著下降， 但從相較於過去幾年來看，職業空缺人數仍處於高位，表明勞動力市場仍然非常緊張，而且要實現再平衡還有很長的路要走。

英國職業空缺人數來源：TradingEconomics

第三，當前的通脹水平仍然非常強勁。雖然 2 月份的意外上行主要是由能源價格和一些波動性成分（包括服裝和鞋類）推動的，但英國的通脹情況看起來比其他地方，尤其是美國，更具粘性。

英國總體CPI同比漲幅來源：TradingEconomics

當前的情況或將支持英國央行在5月繼續緊縮，但由於未來的數據具有不確定性，以及圍繞銀行業壓力的程度和對增長的潛在拖累仍然存在重大不確定性，經濟增長可能將受到適度打擊。在過去幾個月的信貸規模逐步收縮對目前經濟增長前景存在很大不確定性。

英國抵押貸款批准來源：TradingEconomics

而迄今為止實施的 415 個基點的加息仍在整個系統中發揮作用。高盛表明，到 2023 年第四季度和 2024 年第四季度，MPC的緊縮政策將使實際 GDP 水平分別下降約 2.5% 和 4%，從而嚴重影響未來幾個季度的增長。大部分拖累可能來自已經開始走弱的房地產市場。

來源：Halifax因此，英國央行有可能在 5 月按兵不動，而不是再次加息。但如果金融部門緊張局勢迅速消退且國內價格壓力的關鍵指標保持堅挺，英國央行仍有再次加息25個基點的可能性。



