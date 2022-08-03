英國央行週四加息50bps預期升溫，或支撐英鎊中期進一步反彈約500點。

在5月的利率會議中，英國央行指出，它將密切監測通脹預期的名額，重要的是，高通脹預期如何影響薪水和價格設定。 此外，貨幣政策委員會（MPC）委員在最近的發言中重申了這一觀點。 英國國家統計局最新資料顯示，截至5月的三個月內，整體平均周收入同比增長6.2%，整個經濟體的常規薪酬（不包括獎金）同比增長4.3%。 正如英國國家統計局所指出的那樣，休假計畫的影響所產生的扭曲現在已基本消除，這些數據給出了一個相對清晰的解讀，並表明潜在的薪水增長明顯高於大流行前約3%的趨勢。

更重要的是，最近的薪水增長似乎具有相當廣泛的基礎，新增了英國央行對持續通脹壓力的擔憂。 現時英國幾乎所有部門的薪水增長都遠高於歷史平均水準。 這種廣泛的薪酬壓力源於英國勞動力市場的緊縮，職位空缺接近歷史新高，職位空缺數量超過失業人數。

來源：Goldman Sachs Global Investment Research，Haver Analytics

在通貨膨脹方面，7月瓦斯價格飆升基本收復了6月的所有失地，Ofgem可能將在10月把能源價格上限上調至55%左右（5月時英國央行預計10月將上調40%）。 英國央行預計，今年的CPI可能達到11%。 英國央行預計將在下半年加强鷹派預期，以抑制40多年來最嚴重的通脹。

英國央行或連續兩次會議加息50bps

在上周，據市場的調查的54比特經濟學家有超過一半的人認為本周將加息25bps，高盛也預計英國央行若本周繼續謹慎加息將使英鎊下行至1.19。 但本周加息50bps的預期升溫，據路透調查：65比特經濟學家中的46比特預計英國央行週四將加息50個基點至1.75%，19比特預計英國央行將加息25個基點。 英國央行的加息步伐遠遠落後於其他經濟體，對加息幅度的定價將更多受全球緊縮的節奏影響，而不僅僅是國內因素，儘管英國央行行長貝利始終強調其政策的獨立性。

在6月的MPC會議上，三名委員會成員投票贊成50個基點的上調，所有MPC成員都同意“必要時採取有力行動”的指導。 自那以後，英國央行的評論基本上與6月會議的方向一致，英國央行行長貝利在最近的講話明確表示，銀行利率上調50個基點已擺在案頭上。 並且在最近幾周沒有收到委員會任何更為鴿派成員的表態。 鑒於強勁的通脹數據以及英國央行下半年增長預測可能大幅上調（5月份GDP月度增長遠强於預期，與前兩個月相比大幅向上修正），預計所有MPC成員將在本周的投票支持上調50個基點（分歧降低）。

英國月度GDP

來源：TradingEconomics

通脹的持續惡化和經濟資料的彈性使英國央行可能在下半年進一步收緊貨幣政策，但其言論基調也可能效仿其他經濟體，即未來的決策取決於數據。 這與美聯儲、歐洲央行和澳聯儲最近採取的指導方針相一致。 囙此，在貨幣政策摘要中可能保留這樣一句話：“銀行利率進一步上調的規模、速度和時機將反映委員會對經濟前景和通脹壓力的評估”。 在通脹攀升預期下，MPC在8月的會議後仍可能保留“有力行動”的措辭，以避免市場重新產生鴿派解讀。 囙此，在8月會議可能加息50bps後，9月份仍有較大概率上調50bps。 但隨著全球經濟陷入下行週期，全球緊縮步伐可能放緩，英國央行可能在11月和12月的會議上恢復25bps的加息幅度，利率在年底可能達到2.75%。

英鎊兌美元GBP/USD——周線圖

來源：CMC Markets

英鎊兌美元GBP/USD——日線圖

來源：CMC Markets

周線級別來看，MACD指標與RSI名額都出現明顯的底背離，而根據以往的走勢來看，都呈現不同程度的反彈，囙此，英鎊可能仍具有一定程度的反彈空間。 中期的反彈目標可參攷1.2675。

日線級別，英鎊兌美元反彈突破下行趨勢線壓力，並且回測支撐有效，多頭可能挑戰1.233附近的阻力。 若成功突破則形成“U”型底部，價格或進一步向上延伸。



