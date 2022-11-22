伯克希爾哈撒韋、橋水和老虎等在第三季度大幅增持芯片股

儘管經濟處於降溫趨勢，但根據第三季度最新一輪13F申報文件，伯克希爾哈撒韋、橋水和老虎等對沖基金已經買入了包括Netflix、微軟和英偉達在內的科技股。然而，Coatue和伯克希爾的特斯拉和銀行股均被減持。

即便投資者對半導體行業有信心，但ProShares Ultra Semiconductors ETF今年迄今下跌了60%

來源：Tradingview, CMC Markets(11月22日)

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13F文件是投資基金每季度向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的一份報告，披露其持有的美國股票。這一次，科技股的權重很大，基金大幅買入芯片公司的股票。

伯克希爾哈撒韋公司披露了其購買了半導體公司台積電41億美元的股份，披露了6000萬美元的美國存託憑證 (ADR) 頭寸。它還增持了石油公司Occidental的股份，達到1.94億股，持股比例達到30%。

Coatue減持了16%的特斯拉股份，但其仍是最大的持倉。並增持了34%的芯片製造巨頭英偉達的股票，成為其第五大持股。儘管英偉達的股價今年以來下跌了47.6%，但該芯片製造商的股價自11月初以來已經回升了14.2%，這得益於其最近公佈的第三季度財報，該公司的業績超出了分析師的預期。

卡爾•伊坎經營的ICAHN CARL增持了Twitter的股份至1250萬股，成為其第6大持倉股。

老虎環球管理基金在第三季度買入了微軟84萬股（第2大持倉）、Google 326萬股（第6大持倉，增持比例為147%）

橋水基金也買入了科技股，包括微軟、Alphabet 和Visa。其在微軟的持股從12.4萬股增加至31.9萬股，並將其在Alphabet的持股從此前的4.9萬股增加至146萬股。

對沖基金Maverick Capital在Meta平台的持股增加了25%，達到1.223億美元。 13F文件顯示，Maverick Capital在第三季度向Netflix股票投資了8290萬美元。在2022年早些時候曾擁有該流媒體股票，但在第二季度平倉。 Netflix的股價最近經歷了一段艱難時期，在科技股普遍被拋售的背景下，其股價今年迄今下跌了近50%。 Maverick的投資可能會重燃人們對Netflix股票的信心。

ProShares Ultra Semiconductors —— 週線圖

來源：CMC Markets（11月22日）

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即使多家對沖基金在第三季度大幅增持芯片股，從整體趨勢上看價格仍處於大級別的下跌趨勢。自11月初以來該芯片ETF呈現反彈趨勢，但目前趨勢僅能判斷出屬於熊市下跌趨勢中的超跌反彈，底部形態暫未出現。價格若能形成向上突破8月前高28附近或扭轉下跌趨勢。因此，投資者仍需耐心等待。



