X

选择您要开设的帐户

Top movers

伯克希爾哈撒韋、橋水和老虎等在第三季度大幅增持芯片股

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

22 Nov 2022, 13:55

儘管經濟處於降溫趨勢，但根據第三季度最新一輪13F申報文件，伯克希爾哈撒韋、橋水和老虎等對沖基金已經買入了包括Netflix、微軟和英偉達在內的科技股。然而，Coatue和伯克希爾的特斯拉和銀行股均被減持。
即便投資者對半導體行業有信心，但ProShares Ultra Semiconductors ETF今年迄今下跌了60%

 

來源：Tradingview, CMC Markets(11月22日)

點擊查看大圖


13F文件是投資基金每季度向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的一份報告，披露其持有的美國股票。這一次，科技股的權重很大，基金大幅買入芯片公司的股票。

伯克希爾哈撒韋公司披露了其購買了半導體公司台積電41億美元的股份，披露了6000萬美元的美國存託憑證 (ADR) 頭寸。它還增持了石油公司Occidental的股份，達到1.94億股，持股比例達到30%。

Coatue減持了16%的特斯拉股份，但其仍是最大的持倉。並增持了34%的芯片製造巨頭英偉達的股票，成為其第五大持股。儘管英偉達的股價今年以來下跌了47.6%，但該芯片製造商的股價自11月初以來已經回升了14.2%，這得益於其最近公佈的第三季度財報，該公司的業績超出了分析師的預期。

卡爾•伊坎經營的ICAHN CARL增持了Twitter的股份至1250萬股，成為其第6大持倉股。

老虎環球管理基金在第三季度買入了微軟84萬股（第2大持倉）、Google 326萬股（第6大持倉，增持比例為147%）

橋水基金也買入了科技股，包括微軟、Alphabet 和Visa。其在微軟的持股從12.4萬股增加至31.9萬股，並將其在Alphabet的持股從此前的4.9萬股增加至146萬股。

對沖基金Maverick Capital在Meta平台的持股增加了25%，達到1.223億美元。 13F文件顯示，Maverick Capital在第三季度向Netflix股票投資了8290萬美元。在2022年早些時候曾擁有該流媒體股票，但在第二季度平倉。 Netflix的股價最近經歷了一段艱難時期，在科技股普遍被拋售的背景下，其股價今年迄今下跌了近50%。 Maverick的投資可能會重燃人們對Netflix股票的信心。

 

ProShares Ultra Semiconductors —— 週線圖

來源：CMC Markets（11月22日）

點擊查看大圖


即使多家對沖基金在第三季度大幅增持芯片股，從整體趨勢上看價格仍處於大級別的下跌趨勢。自11月初以來該芯片ETF呈現反彈趨勢，但目前趨勢僅能判斷出屬於熊市下跌趨勢中的超跌反彈，底部形態暫未出現。價格若能形成向上突破8月前高28附近或扭轉下跌趨勢。因此，投資者仍需耐心等待。

 


来自CMC的最新消息

News

CMC MARKETS PLC - 截至2022年9月30日的半年度中期業績

CMC MARKETS PLC -淨營業收入較2022財年上半年增長21%。 三年增長計劃穩步推進。英國正式推出 CMC Invest ，隨後將進駐新加坡。

22 Nov 2022
Top movers

一周展望：美聯儲11月貨幣政策紀要又會如何擾動市場
Company earnings

財報預覽：英偉達營收將下降
Top movers

騰訊第三季度業績顯示韌性，股價觸及接近300港元，接下來會怎麼走？

相关文章

News

CMC MARKETS PLC - 截至2022年9月30日的半年度中期業績

CMC MARKETS PLC -淨營業收入較2022財年上半年增長21%。 三年增長計劃穩步推進。英國正式推出 CMC Invest ，隨後將進駐新加坡。

22 Nov 2022
Top movers

一周展望：美聯儲11月貨幣政策紀要又會如何擾動市場

市場近期對美聯儲發出放慢未來加息步伐的信號反映積極。不過，鮑威爾在新聞發佈會上駁斥了美聯儲傾嚮於鴿派轉嚮的觀點。雖然他承認，加息幅度可能會放緩，但他也堅稱，要讓通脹回落到美聯儲2%的目標水平，利率可能需要遠高於市場已經消化的4.5%的終端利率水平。最新的會議紀要可能揭示出，美聯儲在多大程度上開始擔心貨幣政策的“滯後”及其對經濟的影響，而這也可能會決定本周美股的走勢，對經濟的擔憂或沖淡放緩加息對市場的積極影響。

21 Nov 2022
Company earnings

財報預覽：英偉達營收將下降

8月24日美國股市收盤後，英偉達將公布其2022財年第三季度收益。全球經濟疲軟導致英偉達股價今年迄今已下跌44%，而目前半導體供求曲線達到峰值（供大於求）也為經濟形勢帶來挑戰。該公司遊戲業務營收可能驟降，同時其數據中心的銷量增長預計會放緩。投資者將重點關注英偉達第三季度的收益情況，並以此衡量在收益預期已降低的情況下該公司未來的增長軌跡。

24 Aug 2022
Top movers

騰訊第三季度業績顯示韌性，股價觸及接近300港元，接下來會怎麼走？

11月16日，騰訊控股（0700.HK）發布第三季度業績，總營收為1400.93億元，同比下降2%，跌幅收窄；非國際財務報告準則下的淨利潤（Non-IFRS）為322.54億元，同比增2%，結束連續四個季度的下滑趨勢。

17 Nov 2022