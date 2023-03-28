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百度推出“文心千帆”大模型平台，AI運用能否成功運用至商業階段

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

28 Mar 2023, 14:00

百度在 3 月中推出的AI產品“文心一言”具有生成文本、視頻、圖片，提供建議，分析等功能，但它的演示過程使投資者失望，與早一天OpenAI發布的GPT4形成了鮮明對比。百度（BIDU）股價在3月16日曾一度跌至126美元創1月18日以來的低點。但外資機構例如花旗、高盛和美銀等在經過初步的測試後均對這一中國版ChatGPT表示看好，促使股價自3月16低點反彈約27%。

在3月27日，百度推出前產品的升級版“文心千帆”大模型平台，這是百度面對企業客戶所推出的服務平台，也是百度走向AI商業化的開始。新發布的AI產品將幫助公司收集更多真實的人機交互數據和反饋，從而在經歷持續培訓後有意義地改進其模型。

根據高盛團隊在昨日對百度的訪問中得知，已經有12萬家企業申請接入文心千帆大模型平台。文心千帆的費用將以0.012元/1000 tokens進行收費。

文心千帆所能提供的功能包括：1）在政府/公共服務上，可以快速響應和定位客戶對公共服務信息的請求；2）金融服務；3）在企業辦公上，可以根據指定要求快速製作PPT；4）在電子商務方面 ，可以 生成產品推廣內容和數字人直播；5）在旅遊方面，可以幫助生成旅行計劃和完成酒店/航班預訂等。

從目前來看，文心千帆是百度將AI產品運用進商業模式的初期階段，其產品功能和商業模式的可行性仍有待更多的企業用戶參與測試。考慮到百度在過去兩年因監管導致的搜索廣告業務逐步縮減，百度希望通過AI獲得更多的用戶，從而奪回此前失去的廣告市場份額。

當前所面臨的挑戰：1）计算能力，其依賴於高級芯片/GPU來訓練模型，而美國等西方國家均對華採取芯片製裁；2）AI投入在前期面臨持續的虧損；3）國內宏觀經濟的複蘇進程緩慢或不及預期；4）同行業的競爭加劇；5）集度電動汽車的首款車型Robo-01的推出進度不及預期，該款汽車將人工智能技術集成至電動汽車中，改善人與車機的互動。目標是於今年第三季度交付。

從當前股價來看，百度週線級別向上突破了自2021年以來形成的下跌結構的阻力線，自去年10月觸底反彈後，價格在經歷了連續上漲後迎來第一波旗形結構調整，然而價格上週選擇向上突破，因此現階段以逢低看多的策略為主。


 
百度（BIDU）—— 週線圖（3月28日）
來源：CMC Markets

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