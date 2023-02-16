澳洲1月失業率超預期反彈至3.7%

澳洲1 月份總就業人數下降 1.15萬人，低於預期的增長2萬人。前一個月的就業人數也下調了 至下降1.46萬人。從構成上看，1 月份的下降是由全職就業收縮導致的（下降4.33萬人），這大大抵消了兼職就業的反彈 (增長3.18萬人)。

與就業下降一致，失業率上至 3.7%，高於預期的3.5%。當月參與率也下降了至 66.5%。

澳洲統計局（ABS） 強調，工作轉換的季節性波動是 1 月份調查結果的重要驅動因素。特別是，在原始（非季節性調整）條件下，許多人在 12 月至 1 月的假期期間換工作。因此，計劃在 1 月之後開始工作的人要么被記錄為失業，要么在 1 月份不在勞動力中。這導致失業工人的數量被高估，低估了相對於基本趨勢的勞動力規模。雖然這是正常的季節性模式，但新冠疫情后勞動力流動性的增加已經導致這一人群出現非季節性增長。 ABS 指出，與 疫情前的 1 月平均水平相比，2023 年 1 月失業的未來工人比往常多了約 1.1萬 人，等待開始工作但在此期間未加入勞動力市場的人多了約 7.9萬人。

工作時間環比下降 2.1%，在 10 月份異常大幅飆升後繼續下降。除了上面討論的異常大量的工作轉換帶來的不利因素外，當月休假的工人數量異常多（約 43%，而正常情況下約為 41%），這也拖累了工作時間。這可能反映了工人用完了疫情封鎖期間累積的休假。

從地區來看，維州是下行的主要驅動力，就業人數下降 2.65萬人，失業率上升至 4.0%。其他主要州的失業率基本保持不變。這可能是因為維州在疫情期間經歷了最長的封鎖，並可能推動工作轉換動態出現異常的 COVID 後波動。

與近期表現強勁的歐美股市相比，澳洲200指數自2月以來出現連續下跌趨勢。目前需觀察12月1日的前高支撐7360附近，若支撐有效價格或再次拐頭向上反彈。若失守該區域價格或進一步下探至7130。從指標上看，MACD指標再次形成死叉背離。

澳洲200指數 —— 日線圖（2月16日）

來源：CMC Markets

點擊查看大圖



