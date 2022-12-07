澳洲第三季度GDP：消費支出強勁，經濟仍顯韌性

澳洲GDP在2022年第三季度環比增長0.6%，略低於市場預期的0.7%，前值為0.9%；同比增長5.9%，略低於預期的6.2%，前值為3.6%。

家庭消費環比增長1.1%，同比增長11.8%。從結構上看，服務消費繼續穩步復甦，環比增長1.7%。而商品消費增長較為溫和，環比增長0.3%。受新冠病毒影響較大的類別，如酒店、咖啡館和餐館，環比增長5.5%；交通服務繼續受益於重新開放與能源價格的下跌，環比增長13.9%。而公用事業和家具和家用設備則有所降溫，分別環比下降3.3%和1.5%。從水平上看，目前家庭消費較2019年12月的水平增長5.9%，其中商品消費環比增長9.2%，服務消費環比增長4.0%。家庭可支配收入環比增長1.6%，同比增長3.3%，而家庭儲蓄率下降140個基點至6.9%，仍略高於疫情前的水平。

總體國內需求環比增長0.6%，同比增長6.9%。住宅投資環比增長1.0%，如預期般溫和增長，而商業投資（扣除轉讓後的環比增長0.7%）也基本符合預期。本季度公共需求環比增長0.2%，而庫存為經濟增長貢獻了20個基點。淨出口對經濟增長的拖累為-20個基點，這與部分數據一致。

在收入方面，由於利潤率收縮，非金融企業利潤環比下降4.7%，但同比增長17.8%。員工薪酬環比強勁增長3.2%，同比增長10.0%，部分原因是本季度最低工資和獎金的上漲。工資普遍增長，平均時薪環比增長3.1%，同比增長3.1%，而每位員工平均收入環比增長2.5%，同比增長4.8%。名義單位勞動力成本環比上升2.2%，同比增長4.0%。

國民核算中的價格部分總體上表現強勁。總體GDP平減指數環比增長0.2%，同比增長6.9%。儘管貿易條件環比大幅下降，環比下降6.7%。但在國內方面，私人消費的價格平減指數環比增長2.0%，同比增長6.0%。而商業和住房投資的價格平減指數也強勁增長，環比增長2.3%/4.3%，與國內經濟中普遍存在的價格壓力一致。

按地區劃分，各州需求普遍上升，新南威爾士州（環比增長0.7%）和昆士蘭州(環比增長0.7%)需求最強。維多利亞州(環比增長0%)和南澳（環比增長0.1%)的需求略有疲軟，主要是由於公共需求疲軟，而私人消費保持穩健。

澳聯儲在周二連續三個月加息25個基點，並表示未來將進一步加息。澳洲第三季度的GDP表現強勁，這也是因為去年同期經濟受Delta病毒衝擊較深，也反映出了在澳洲在第三季度加快收緊後經濟仍然表現出了充足的韌性。然而需要思考的是，工資的強勁增長，支出的加大仍將使通脹根深蒂固。澳聯儲在此前因考量加息對房市的衝擊選擇放緩加息，而考慮到現在仍然緊缺的勞動力市場和強勁的消費，澳聯儲需要堅定其抑制通脹的政策方針，防止市場進一步解讀其政策會出現鴿派轉向而導致價格壓力再次上行。



