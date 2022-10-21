關注下週澳洲22-23財年新財政預算案和第三季度通脹數據

新當選的工黨政府將於10月25日發布新的22-23財年財政預算案，以制定自己的經濟議程，並提供最新的宏觀預測。

預期財政赤字將在未來的一段時間內降低，這反映了商品價格上漲和GDP強勁增長帶來的收入增加。事實上，上個月公佈的21-22財年最終預算結果顯示，基本現金赤字為320億澳元（佔GDP的1.4%），低於3月份798億澳元的赤字預測的一半。這主要是因為收入高於預期，尤其是公司稅。

儘管如此，財政預測仍可能顯示赤字。這是因為財政部可能會維持其對大宗商品價格較低的保守預測（因全球緊縮週期抑製商品的需求端），而失業率較當前水平可能有所上升。財政部還表明，國家殘障保險計劃、老年護理和國防等現有計劃相關的支出已被上調。

在政策方面，預計政府還將宣布一些在競選時承諾的新支出，包括增加兒童保育補貼支出和國家預算。財政部長最近還表示增加了洪水恢復工作的開支，同時建議削減與前政府相關的一些項目的開支。

在稅收政策方面，政府已表示將收緊跨國稅收規則，但表示不會對更廣泛的稅收設置進行任何重大改變，包括公司稅或資源相關稅。

本月早些時候，圍繞計劃中的個人所得稅「第三階段」削減進行了一些公開辯論，這是上屆政府通過立法制定的，並針對高收入人群。這些減稅措施將於24-25財年生效，最初每年將花費150億至200億澳元。儘管政府內部似乎存在一些關於是否取消這些減稅的內部辯論，但財政部長最近表示，政策不會改變。

高盛預計2023財年的赤字將下調約400-500億澳元至約300億澳元，2023財年至2026財年的累計赤字將從之前的2350億澳美元下調至約1500億澳元。鑑於長期債券收益率最近有所增加，未償債務的市場價值也可能會被下調（儘管從整個政府的角度來看，這將被澳洲儲備銀行最近持有的債券的會計損失部分抵消）。

媒體報導稱，除了新的稅收和支出措施外，新政府不久將對工作場所關係政策進行改革，包括擴大工人參與全行業工資談判的能力，並加快國際移民，以緩解國內勞動力短缺。

從中期來看，與2020年至2021年相比，赤字規模的持續減少可能會對澳洲未來幾年的GDP增長帶來不利影響。雖然政府可能會尋求以有針對性的方式緩解生活成本壓力，但在高通脹環境上，這種對增長的不利影響是對通脹施加下行壓力的必要條件。

第三季度通脹可能進一步走高

2022年第二季度，澳洲整體CPI環比增長1.8%，同比增長6.1%。從分項來看，食品、交通和住房成本持續大幅上漲。通脹的基本指標仍然較高，經調整的平均CPI環比增長1.5%（同比增長4.9%），加權CPI中值環比增長1.4%（同比增加4.2%）。

高盛預計第三季度CPI將環比增長1.7%，同比增長7.1%。住房通脹可能仍然是通脹的主要驅動因素，建築成本上漲和租金上漲是通脹的原因。三季度公用事業價格的大幅上漲也將推動住房籃子，儘管各州政府的大量補貼將緩解上漲幅度。

受最近洪水災情的推動，食品價格也可能在本季度大幅上漲。而隨著燃料價格的下跌，運輸通脹可能會有所緩解。部分月度數據表明，儘管受洪水影響的新鮮蔬菜價格在本季度末有所下降，但食品價格在地緣衝突和極端天氣下仍存在一些上行風險。



