澳洲第四季度GDP大幅放緩將如何影響澳元走勢？

3月1日，澳洲統計局（ABS）公佈2022年第四季度GDP數據，由於高通脹導致的生活成本上升，以及在高利率環境下商業投資的進一步放緩，導致整體經濟增長較上一季度大幅放緩，同比增長2.7%，前值為5.9%，符合普遍市場預期；較上一季度放緩0.1%至 0.5%。低於預期的 0.8% 。

悲觀的房地產市場數據、通脹數據，強勁的勞動力市場與樂觀的零售數據形成鮮明對比。穩健的消費者支出被房地產市場的下滑所抵消，儘管如此，澳洲商品出口的增長勢頭和家庭支出的彈性幫助澳洲GDP實現了連續第五個季度的增長，但增速呈現逐步放緩的態勢。





澳洲失業率來源：TradingEconomics





澳洲時薪同比增長來源：TradingEconomics

澳洲零售銷售月環比來源：TradingEconomics

澳洲個人新房銷售來源：TradingEconomics





澳洲GDP季度增長率

來源：TradingEconomics

「家庭和政府支出的持續增長推動了消費的增長，而旅遊服務出口的增加以及海外對煤炭和礦石的持續需求推動了出口，」ABS 國民賬戶負責人 Katherine Keenan 表示。

但週三的數據表明，澳洲經濟在 疫情后的高速增長已經失去動力，未來幾個月的增長將進一步放緩。澳聯儲最近也對這種情況發出警告，稱經濟軟著陸的道路仍然狹窄。澳聯儲預測，2023年澳洲經濟將增長約1.5%。

澳元走勢分析



澳元兌美元自2月25日以來一直在0.67 – 0.675區間小幅盤整。下跌動能的放緩主要原因在於美元近期漲勢的放緩，其在105上方明顯承壓。

儘管如此，考慮到目前對美國通脹上行風險以及美聯儲鷹派押注的關注，市場現階段風險規避情緒較大，因此美元現階段仍大概率維持強勢上漲趨勢。考慮到 3 月份即將發布的諸多關鍵數據和重要事件，包括美國2月的就業報告、通脹數據以及美聯儲利率決議，澳洲第四季度 GDP 數據對匯率的影響可能不大。

因此，即使澳元現階段出現一定的反彈修復，但不會影響整體的下跌趨勢。相反，經濟的逐步降溫可能促使澳元在更長的週期中走軟。

4小時結構澳元處於下跌趨勢中，短期價格可能反彈至阻力0.678。預計在該位置承壓並進一步下跌至0.663。

澳元兌美元 AUD/USD —— 4小時圖（3月1日）來源：CMC Markets

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