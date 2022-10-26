澳洲第三季度通脹創32年來新高，澳聯儲11月加息50個點子？澳元能否繼續反彈

澳洲統計局（ABS）週三公佈，第三季度澳洲居民消費價格指數(CPI)同比上漲7.3%。環比增長1.8%，均高於此前經濟學家的預期。

從政策的角度來看，今天的結果可能會迫使澳聯儲下個月上調其2022年底的平均通貨膨脹預期至6.5%左右(之前為6.0%)。並且不排除澳聯儲在11月的利率會議上恢復加息50個點子的做法。

來源：ABS

ABS數據顯示，這是自1990年6月以來的最高同比增幅。當時，澳聯儲的現金利率為15%-15.5%，而現在為2.6%。

從各分項來看，食品價格 (季度+3.2%) 的漲幅超出市場預期，由於投入成本上升和勞動力短缺，外出就餐和外賣價格 (+2.9%) 上漲，水果和蔬菜價格 (+4.5%) 受到洪水事件的影響。受租金上漲 (+1.3%) 和建築成本上漲 (+3.7%) 的推動，住房成本 (+3.2%) 繼續強勁上漲。公用事業價格 (+4.8%) 受到更高的天然氣價格 (+10.9%) 的提振，部分被各聯邦政府的電力補貼抵消。不包括這些退稅，基礎公用事業價格在本季度上漲了11.7%。家具、家用設備和服務 (+2.8%) 強於預期，部分受物流成本和供應鏈問題的推動，而運輸價格 (-0.4%) 受燃料價格下降的推動，弱於預期。受國際旅遊和住宿價格上漲 (+16.8%) 的推動，娛樂和文化價格 (+1.3%) 也有所上漲。

來源：ABS

由於通脹加速上升，帶給家庭和企業更大的壓力。並且根據周二公佈的聯邦預算顯示，通脹率將在今年晚些時候達到7.75%的峰值，而澳聯儲的目標是將通脹率控制在2%-3%的區間，這意味著澳聯儲可能會用更長的時間將關鍵利率提高至最高水平。澳聯儲在10月意外轉鴿加息了25個點子，此次通脹數據或使澳聯儲在11月的會議上再次加息50個點子，並在12月、明年2月、3月各加息25個點子，將現金利率提高至3.85%的峰值。

澳元兌美元自10月13日觸及2020年4月以來低點0.617後企穩反彈，通脹數據的超預期走高帶動了今日澳元的繼續攀升。預計澳元兌美元將延續反彈趨勢，第一目標參考斐波那契38.2%回檔位的0.653。該位置也為此前的關鍵阻力。若形成突破，價格可能進一步反彈至斐波那契50%回檔位的0.664，該位置同時面臨下行通道下軌的壓制。從目前結構上看，澳元兌美元仍處於大級別的下跌趨勢，因此現階段反彈仍傾向於超跌的短期修正。

澳元兌美元 AUD/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月26日）

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