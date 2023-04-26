澳洲第一季度總體CPI增幅放緩，但服務業通脹仍居高位，澳元延續疲軟走勢

4月26日，澳洲統計局（ABS）發布了23年第一季度的通脹數據，總體CPI同比上漲7%，與預期基本持平，相較於去年第四季度的7.8%明顯放緩；季度上漲1.4%，為 2021 年底以來的最低水平。週三的數據證實，通脹在去年第四季度觸及1990年以來的最高水平7.8%，該水平已經見頂。

但從分項上看，對本季度增長貢獻最大的是醫療和醫院服務（+4.2%）、高等教育（+9.7%）、天然氣和其他家庭燃料（+14.3%）以及國內度假旅行和住宿（+4.7%）。

ABS的價格統計主管Michelle Marquardt 表示：“教育和醫療費用的上漲是預料之中的，因為在年初高等教育費用也被編入指數，本季度高等教育的表現更加強勁；而醫療和醫院服務價格的增長為季節性的，全科醫生和其他醫療服務提供者會重新評估他們的諮詢費，而且醫療保險會在日曆年開始時重新設置。今年1月份，一些私人醫療保險的保費也有所上漲，加劇了醫療和醫院服務價格的上漲。學校假期期間對旅行和住宿的強勁需求以及重大活動的回歸也是導致價格上行的主要原因。”

“核心通脹和服務通脹的勢頭足以保證收緊政策，並維持對 5 月再次加息的預期。” Marquardt補充道。

雖然近幾個季度汽車燃料價格的下跌、以及家電、家具和服裝價格的下跌有助於總體CPI走軟，但服務業的年通脹率+6.1%仍高於去年第四季度+5.5%的水平，為2001年以來的最高水平。

來源：ABS

儘管通脹峰值已現，但當前通脹仍遠高於澳聯儲 2% 和 3% 的目標利率水平，這份數據是澳聯儲下週二召開利率會議前公佈的最終主要數據。本月初，該銀行暫停了加息，該行自去年5月以來已經連續 10 次加息，但同時保留了在通脹等額外信息需要時再次加息的選擇。

在今天公佈 CPI 之前，市場預期澳洲聯儲 5 月加息的可能性僅為 17%，下一步將是降息。不過，經濟學家的分歧更大，一些人表示央行在年內至少還有一個加息。

數據公佈後，澳元兌美元日內仍維持較弱的走勢，因市場對澳聯儲在下週二的會議中是否加息仍存在分歧，進一步收緊的依據是核心與服務業通脹仍然強勁。但可以看出，雖然商品和服務的價格繼續保持著漲勢，但增幅相較於近幾個季度已經出現放緩。而在2023年的剩餘的時間中，全球經濟的收縮或將導致貿易疲軟，從而促使通脹進一步放緩。

澳元兌美元在日線級別跌破下跌趨勢中的旗形整理區間，意味著價格或有進一步的下行壓力，MACD指標0軸下方再次形成死叉，下方第一目標：0.655，若失守或進一步下探至0.64附近。

澳元兌美元 AUD/USD —— 日線圖來源：CMC Markets（4月26日）

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