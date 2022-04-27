澳大利亚1季度通胀创20年来最快涨幅，加息迫在眉睫？

由于能源、食品和房屋建设均大幅攀升，澳大利亚消费者价格指数在2022年1季度出现20年来最快的年度涨幅，数据显示一季度CPI同比上涨5.1%，远超预期的4.6%，前值为3.5%。环比上涨2.1%，预期为1.7%，前值为1.3%。

核心CPI同比录得3.7%，预期为3.4%，前值为2.6%。这是自2010年以来，核心通胀率首次超过澳大利亚联邦储备银行(RBA)设定的2-3%的目标区间，与近年来一直低于目标的情况相比，这是一个彻底的转变。

在澳大利亚，消费价格指数中最重要的类别是住房(占总比重的22.3%)、食品和非酒精饮料(16.8%)、娱乐和文化(12.6%)、交通(11.6%)、家具、家庭设备和服务(9.1%)、酒精和烟草(7.1%)、健康(5.3%)以及保险和金融服务(5.1%)。服装和鞋类、教育和通信占总比重的10.2%。

汽油价格领涨，全年涨幅达35%，而新住宅价格创下13.7%的新高。在运输、化肥、包装和原料成本高企的推动下，第一季度食品价格也有所上涨。运输价格创自1990年海湾战争时期以来最大涨幅 (13.7% )，而额外的成本上涨压力来自食品和非酒精饮料(同比4.3% )、酒精和烟草(1.8% )、房地产(6.7% )，家具(4.9% )、娱乐(3% )、卫生(3.5%)、保险和金融服务(2.7%)

图片来源：Australian Bureau of Statistics

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数据公布后，引发了市场加大对澳联储6月加息的押注。目前市场预期澳联储在5月21日大选前会维持政策不动，以避免突然的调控引发政治波动，因此5月3日的澳联储利率会议更倾向于按兵不动，但很有可能向市场投放6月会议的政策指引，并带来更多的加息信号。

在4月会议之后，澳联储主席洛威已经明确不再提及“对政策保持耐心的表述”。因此在下周的利率会议上大概率将发表鹰派言论，收回3月9日的发言“CPI仍未达到2 -3%的目标区间”，并正视持续性的通胀上行风险，以及高通胀对就业的消极性影响。Westpac将6月加息的幅度从15bp上调至40bp，高盛的澳新宏观经济学家Andrew Boak表示:“我们现在预计RBA将在6月份最初加息40个基点至0.5%。”他预计RBA将连续加息25个基点，最终达到2.5%的峰值。

在一季度通胀数据公布后，澳元兑美元汇率短线上行，当前汇率价格来到0.717附近，反映出货币市场已经开始消化当前的加息预期。虽然近期澳元兑美元的汇率直线下挫，自本月4月5日以来从高点0.764下跌至昨日最低0.7119，下跌幅度逾500点。但下方0.709 – 0.71为此前重要的支撑关口，因此价格在此处或有一定空间的反弹。而基本面上，澳联储可预计的转鹰，欲将为澳元的弱势带来转机。因此，澳元在5月或将维持震荡上行趋势。

澳元兑美元 AUD/USD —— 4小时图

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澳元兑人民币汇率目前处于日线级别的上升趋势之中，在4.7附近获得稳定的支撑。而结合中澳两国的货币政策来看，由于中国因疫情带来的经济下行压力增加，货币政策以宽松为主，后续或有继续下调MLF和LPR的概率。因此，两者截然不同的货币政策将使澳元兑人民币处于偏强趋势。上方第一目标：4.8。

澳元兑人民币 AUD/CNH—— 日线图

图片来源：CMC Markets



