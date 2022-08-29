一周展望：本周非農是否進一步“血洗”美股？

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上周回顧



美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾年會中釋放強烈的鷹派信號，打壓市場的風險情緒。他錶示

降低通脹需要經濟增速持續一段時間低於趨勢，利率上升、就業市場疲軟和經濟放緩會降低通脹，這是通脹降低的代價。

目前經濟發放緩但顯示潛在強勁勢頭，勞動力市場強勁，但顯然失衡。

7月通脹數據雖然良好，但不足以讓美聯儲相信通脹正在下降。

9月加息規模取決於“整體”數據。

基准隔夜利率2.25% - 2.5%的長期中性預期水平“不是讓美聯儲停止或暫停行動的位置。”這意味著長期中性利率可能更高

美國三大股指因受鮑威爾鷹派言論影響大幅收跌，納指跌4.44%，報12548.11點；標普500指數跌3.62%，報4042.33點；道指跌3.18%，報32184.23點。

歐股方面，歐洲斯托克50跌3.22%，報3573.7點；德國DAX40跌3.48%，報12859.95點；英國富時100跌1.26%，報7400.31點；法國CAC40跌3.01%，報6226.02點。

亞太方面，富時中國A50跌0.82%，報13551點；恆生指數漲0.12%，報20174.1點；澳洲200指數跌0.87%，報7006.89點；日經指數跌1.9%，報28132.24點。

美元指數低開高收，漲0.35%，報108.78。澳元兌美元跌1.27%，報0.6893。歐元兌美元跌0.1%，報0.9965；英鎊兌美元跌0.74%，報1.1744。

現貨黃金跌1.16%，報1738.19美元/盎司。現貨白銀跌1.85%，報18.89美元/盎司。

國際兩油周五探底回升，接近平收。美國WTI原油跌0.07%，報93.79美元/桶；佈倫特原油跌0.13%，報100.75美元/桶。

本周重要經濟事件和數據



美國8月ADP、非農就業數據 —— 周三、周五

周三北京時間20：15，市場預期8月ADP就業人數為20萬人，前值為12.8萬人。

周五北京時間20：30，8月非農新增就業人口為30萬人，前值為52.8萬人。失業率預期為3.5%，與前值持平。

鮑威爾在上周的傑克遜霍爾年會釋放鷹派信號打擊了市場的風險情緒，打消了市場對政策轉嚮的預期，錶示9月加息幅度需要更多的數據指引。本周的非農數據料將為美聯儲在9月會議的舉措提供前瞻性指引。雖然市場預期新增就業人數將有所降溫但失業率仍舊沒有反彈跡象，美國勞動力市場目前處於飽和階段，7月就業人數的猛增有很大部分原因為臨時工就業的增長（此前被裁員人員），勞動力市場處於錯配階段。因此，本周的非農報告在失業率沒有明顯變化的情形下料難以改變美聯儲鷹派立場。併且鮑威爾也錶示，價格穩定料帶來失業率的上升，這是通脹降溫的代價。

歐元區7月PPI、8月CPI —— 周三、周五

周三北京時間17：00，市場預期歐元區8月調和CPI同比為8.8%，相較於前值的8.9%略有回落。但月環比顯示8月CPI進一步上漲，預期為0.3%，前值為0.1%。

周五北京時間17：00，市場預期歐元區7月PPI環比錄得2.4%，6月為1.1%。

數據反映出在能源價格高漲的背景下，歐元區上遊成本進一步擡升，從而轉嫁消費者造成通脹持續惡化的局面。受俄羅斯天然氣供應削減，以及美國天然氣庫存因夏季高溫消耗過高出現下降，歐洲的天然氣供應缺口難以彌補。隨著北半球進入供暖季的儲備階段，歐洲氣價料持續維持高位，通脹或難以緩解。由於歐洲通脹前景悲觀，市場押註歐洲央行到10月將纍計加息100個基點，即9，10月連續2次加息50個基點。

中國8月官方制造業和非制造業PMI —— 周三

周三北京時間9：30，國家統計局將公佈8月官方制造業和非制造業PMI數據，市場預期制造業PMI為49.3，前值為49。相較於7月數據略有回升，但整體仍處於榮枯線下方。而非制造業PMI較7月略有收縮，為52.3，前值為53.8。從數據錶現來看，8月宏觀經濟呈現維穩跡象，但整體仍處於疲軟態勢。隨著央行降息和國常委部署19項穩經濟接續政策鞏固經濟穩增長態勢，料數據在9月將呈現進一步復蘇趨勢。

美聯儲官員講話

周二北京時間2：15，美聯儲副主席佈雷納德在FedNow研討會上發錶講話。

周二北京時間20：00，2024年FOMC票委、裏奇蒙德聯儲主席巴爾金就美國通脹和經濟發錶講話。

周二北京時間23：00，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯就美國經濟前景發錶講話

周三北京時間20：00，2022年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特就美國經濟前景發錶講話。

本周美聯儲官員發言大概率將延續鮑威爾的鷹派論調，強調經濟雖呈現降溫但存在潛在強勁態勢（三、四季度GDP或正增長，加息有充分的理由），勞動力市場仍舊強勁，通脹前景雖回落但不能樂觀，觀測更多數據(8月就業數據、通脹)

以下是具體經濟數據和事件：



周一：美國8月達拉斯聯儲商業活動指數

拼多多、比亞迪、百度、富途2022年Q2財報

周二：歐元區8月消費者信心指數終值

歐元區8月工業、服務業景氣指數

美國8月諮商會消費者信心指數

美聯儲副主席佈雷納德在FedNow研討會上發錶講話。

2024年FOMC票委、裏奇蒙德聯儲主席巴爾金就美國通脹和經濟發錶講話。

FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯就美國經濟前景發錶講話

萬科、碧桂園、華潤置地2022上半年財報

周三：中國8月官方制造業、非制造業PMI

歐元區8月CPI

美國8月ADP就業人數

2022年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特就美國經濟前景發錶講話

周四：歐元區8月制造業PMI

中國8月財新制造業PMI

美國8月ISM制造業PMI

美國7月營建支出月率

周五：美國8月季調後非農就業人口

美國8月失業率

歐元區7月PPI月率

本周重要產品關註



納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖

來源：CMC Markets

納指上周整體呈現下跌趨勢，鮑威爾在周五的講話促使其加速下跌。對於本周的趨勢更傾嚮於低位盤整，9月政策會議或將參考8月非農和通脹數據。本周市場預期新增就業人數呈現放緩，失業率維持低位。因此，只要新增就業人數不出現超預期的利好錶現，將減緩美股本周加速下跌的動能，但也難以出現強勢反彈行情，因美聯儲9月加息75個基點的預期升溫，併且8月通脹數據仍未公佈，市場仍面臨不確定性。下方的短期支撐參考60日均線12400，若破位或進一步下探12000。上方阻力：12900-13000。

黃金兌美元 XAU/USD—— 日線圖

來源：CMC Markets

其走勢邏輯基本與美股一致，主要受市場鷹派預期主導。本周傾嚮於盤整趨勢，下方第一支撐參考1710，若破位或下探至1680附近形成雙底結構。上方阻力：1750。若價格反嚮突破1750或進一步延伸至1780。

澳洲200指數 XJO—— 日線圖

來源：CMC Markets

澳洲200指數受美股周五拖纍承壓回落，上方7130為重要阻力。本周傾嚮於震蕩趨勢，下方支撐為6900。投資者可在此區間進行跟蹤處理。若價格失守6900或進一步下探至6750。

美元兌人民幣 USD/CNH —— 日線圖

來源：CMC Markets

美元兌人民幣上周呈現震蕩上行結構，併基本觸及我們此前的目標6.9。目前形態仍維持多頭形態，在9月加息落地前料美元或呈現強勢趨勢。人民幣價格因國內降息政策和較疲軟的宏觀經濟錶現弱勢。仍舊維持逢低看多的策略，若價格突破6.9或進一步上行至7。投資者可延5日線進行跟蹤處理。

香港恆生指數 HSI —— 日線圖

來源：CMC Markets

周五因受美股拖纍，恆指沖高回落收長上影十字星。但指標已初現多頭拐點，MACD、RSI指標呈現底背離。中美股市自4月底以來整體呈現分化趨勢。即5-7月，中國股市漲、美股跌。7-8月，中國股市跌、美股漲。由於市場鷹派預期或使美股的獲利資金重新回歸中國股市，配合多項政策支持下的宏觀經濟基本面在後續的改善預期進行抄底。恆指策略以逢低看多為主，第一目標：21000，若形成突破則關註22650。



